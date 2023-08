Votre propriétaire peut-il vous virer de votre appartement pour le louer pendant l'été?

Temps de lecture: 10 min

Mi-juin, Gabriel*, étudiant en physique, s'est retrouvé à devoir faire ses valises pour quitter son appartement marseillais et squatter le canapé d'un ami pendant deux mois. Une fois l'été passé, il pourra revenir dans sa colocation, mais il ne connaît toujours pas sa date précise de réemménagement: avec la Coupe du monde de rugby prévue dans la cité phocéenne de septembre à octobre, son propriétaire entend rentabiliser au maximum son logement en faisant de la location saisonnière à prix fort sur Airbnb.

Sur le papier, tout est réglo: Gabriel a signé un bail étudiant de neuf mois à la rentrée dernière, avec la promesse de pouvoir en signer un nouveau l'année suivante pour poursuivre ses études à la fac.

«Trouver un appart à Marseille, c'est le huitième cercle de l'enfer. J'avais eu une galère avec un précédent logement et j'avais dû rechercher quelque chose dans l'urgence en septembre. À cette période, à Marseille, t'arrives à visiter que des apparts dégueulasses et insalubres si tu veux pas casser ton PEL. Alors quand j'ai trouvé cette colocation qui était clean, j'ai accepté directement, même si j'aurais vraiment préféré avoir un logement à l'année, parce que je savais que je ne pourrais pas rentrer chez mes parents l'été.»

S'accommoder de la loi, ou la contourner

Légalement, le bail d'habitation est d'une durée minimale de douze mois, avec tacite reconduction. Mais il peut être réduit à neuf mois sans reconduction tacite dans le cas dérogatoire d'une location étudiante. Il se distingue du bail mobilité, à destination des locataires temporaires (stagiaires, apprentis, salariés en mission), conclu pour une durée de un à dix mois, non renouvelable et non reconductible. Des bailleurs usent et abusent de ces cas particuliers pour récupérer leur logement une fois l'été et les touristes venus.

À l'origine, le bail étudiant, créé par la loi de 1989 et réglementé en 2014 par la loi Alur, était censé favoriser l'accès au logement des étudiants en leur épargnant les loyers d'été, partant du principe qu'ils seraient bien contents de rentrer chez leurs parents. Mais dans les zones tendues, la crise du logement est telle que ce type de bail a tendance à devenir un pis-aller que les jeunes sont bien contraints d'accepter, faute d'avoir accès à d'autres baux… Et que les propriétaires sont bien heureux de prioriser, puisqu'il leur permet de mettre, en toute légalité, leur bien sur le marché estival et juteux des meublés touristiques, qui ne connaît pas d'encadrement des loyers.

Jade*, une doctorante de 30 ans, a passé l'âge d'habiter chez ses parents, mais sa propriétaire marseillaise a refusé de lui proposer autre chose qu'un bail étudiant. «Les propriétaires se cachent derrière l'excuse que ça arrange tout le monde, mais le fait est qu'en tant que jeunes locataires, on n'a pas le choix. Ça a beau être légal, c'est injuste et hypocrite.»

Au Pays basque, où le tourisme est l'un des moteurs de développement économique majeurs, le phénomène s'accompagne de lourdes dérives. Alda («Changer» en basque), une association de défense des droits des habitants des quartiers populaires créée fin 2020, s'est spécialisée dans les questions de logement.

«On reçoit près de 1.000 sollicitations par an, ce qui est énorme, commente Malika Peyraut, porte-parole de l'association. Parmi elles, de plus en plus concernent des gens victimes de baux frauduleux, qui démontrent l'imagination sans borne des propriétaires qui veulent maximiser leurs profits, puisqu'on retrouve tout un tas de clauses ou de types de baux complètement farfelus. On s'est rendu compte que c'était un phénomène assez massif, dont l'un des objectifs est de louer pendant les mois qui ne sont pas rentables (d'octobre à juin), puis de virer pendant l'été les “locataires à l'année” dont le loyer mensuel rapporte moins qu'un meublé de tourisme, pour faire de la location saisonnière.»

En mai 2022, l'association a donc décidé d'installer un «camping des baux frauduleux» devant la sous-préfecture de Bayonne, pour alerter les pouvoirs publics. La réponse a été rapide: fin août, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a annoncé la création d'un comité territorial de lutte contre les baux frauduleux, visant à coordonner une action publique contre les propriétaires abusifs.

Freiner l'expansion des meublés de tourisme

Depuis, le mouvement semble aller dans le bon sens: en mars 2023, une mesure dite «compensatoire» est entrée en vigueur dans vingt-quatre communes basques, afin de freiner la transformation des logements d'habitation en meublés de tourisme au-delà des cent-vingt jours à l'année réglementaires. Ce type de mesure est effectif dans plusieurs villes à zone tendue, comme à Paris, Bordeaux, Lyon ou Nice.

«En matière de location estivale, quand on fait du meublé touristique sur un bien qui n'est pas une résidence principale, ça soulève la problématique du changement d'usage. Selon qu'il s'agisse de communes de moins ou de plus de 200.000 habitants, le propriétaire doit faire une déclaration auprès du maire, ou est soumis à une autorisation préalable –il faut également que ce soit autorisé dans le règlement de sa copropriété. Dans certaines zones particulièrement tendues, cette autorisation est subordonnée à une compensation, qui part du principe que vous enlevez un logement dans la ville et donc que vous devez proposer un nouveau local d'habitation pour compenser, ou acheter un titre de compensation auprès d'un tiers, qui va transformer des locaux en logement. Le but est d'éviter l'attrition de l'offre locative dans les grandes villes», explique Amandine Labro, avocate en droit immobilier et commercial au barreau de Paris.

Les effets d'une telle mesure ont été rapides sur le terrain basque. «On voit déjà revenir des logements sur le marché: des Airbnb redeviennent des logements à l'année. C'est un signal fort qui est envoyé: aujourd'hui, ce n'est plus un bon investissement de faire de la location de meublé touristique. On sait aussi que les banques ne prêtent plus aussi facilement qu'avant lorsqu'il s'agit de faire un investissement locatif Airbnb: ce n'est plus un argument. La compensation fait primer l'intérêt général sur les intérêts particuliers en matière de logement», estime Malika Peyraut.

«C'est aussi une volonté politique»

Quant aux contrôles, ils demeurent variables et dépendent surtout de la volonté et des capacités des pouvoirs publics locaux en la matière. «Paris est l'une des villes les plus offensives. Ce sont les agents assermentés de la ville de Paris qui font des contrôles et des enquêtes: si l'agent conclut que vous faites du Airbnb sans avoir les autorisations nécessaires, il saisit le juge, indique Amandine Labro. Les sanctions sont assez élevées, elles peuvent atteindre 50.000 euros d'amende pour un local d'habitation irrégulièrement changé en logement de tourisme.»

Au Pays basque, Alda se félicite de pouvoir travailler en bonne entente avec les pouvoirs publics sur la question des baux frauduleux et fait un travail de lanceuse d'alerte et d'activiste face aux dérives qu'elle constate. «On fait un travail de veille citoyenne, qui consiste notamment à passer en revue les annonces postées sur différentes plateformes de location, mais c'est fait avec les moyens d'Alda, une organisation militante qui n'a qu'une petite équipe», tempère Malika Peyraut. Et quand les fraudeurs identifiés refusent de régulariser les choses, les militants n'hésitent pas à mener des actions choc pour dénoncer publiquement leurs pratiques et obtenir réparation, en occupant des logements ou des agences pratiquant des baux frauduleux.

«Il n'y a pas de mesure contraignante, et de toute manière, il n'y a pas de contrôles parce qu'il n'y a quasiment personne pour contrôler.» Catherine Riant, cofondatrice de l'association Le Graho

La situation est tout autre sur l'île de Groix, en Bretagne, où la mairie s'est accommodée d'un tourisme estival débridé qui a fait fleurir les commerces, avec pour contrepartie un important dérèglement du marché du logement, au détriment des locaux. «Les gens tueraient père et mère pour avoir un logement décent à l'année ici», déplore Catherine Riant. Elle qui est arrivée sur l'île en 1999 se souvient d'un temps où il n'y avait encore que quelques gîtes et chambres d'hôtes, alors qu'on compte aujourd'hui sur l'île de 2.250 habitants plus de 200 annonces de locations touristiques sur le seul site d'Airbnb, avec des tarifs estivaux moyens à 180 euros par nuitée.

«Ça a toujours été difficile de trouver un logement ici, mais entre Airbnb et le Covid, ça a explosé, et il est devenu presque impossible d'avoir un bail à l'année: beaucoup sont obligés de signer des baux mobilité, et de quitter l'île en été. On n'a pas du tout trouvé le bon équilibre entre les gens qui viennent sur l'île en vacances et ceux qui y habitent. On était sans doute la dernière île à rester un peu sauvage, mais maintenant c'est fini; on y perd un peu son âme. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mesure contraignante, et de toute manière, il n'y a pas de contrôle sur les changements d'usage parce qu'il n'y a pratiquement personne pour contrôler, mais c'est aussi une volonté politique», relève Catherine Riant.

Pour tâcher de changer les choses, cette éditrice a décidé de lancer en décembre 2022 un groupe de réflexion, Le Graho, qui s'est depuis constitué en association et a rejoint le Collectif national des habitant permanents, créé en mai 2023, qui réunit une quarantaine d'organisations luttant pour un meilleur encadrement du marché du logement.

Police du logement

Au niveau national, le sujet peine encore à s'imposer dans le débat public. En juin 2023, une proposition de loi transpartisane portée par les députés Julien Bayou (Europe écologie-Les Verts, Paris), Iñaki Echaniz (Parti socialiste, Pyrénées-Atlantiques) et Christophe Plassard (Horizons, Charente-Maritime), visant à réguler les locations touristiques et à lutter contre la spéculation locative, a été retirée de l'agenda parlementaire.

Le faible engagement des législateurs sur la question risque toutefois de devenir de plus en plus sensible, alors que les prix des locations touristiques de l'été prochain commencent déjà à atteindre des sommets en prévision des Jeux olympiques prévus à Paris en 2024.

Pour Alda, les mesures actuelles ne vont pas assez loin, et l'association plaide pour une innovation en matière de politique du logement. «Il faudrait proposer une forme de police des logements pour encadrer et réguler cette question, qui s'adosserait à une carte grise des logements, laquelle permettrait une traçabilité de la façon dont ils sont loués, un peu de la même façon qu'on a une carte grise pour les voitures», avance la porte-parole de l'association, qui pointe également l'écueil d'une fiscalité demeurant plus avantageuse pour les meublés de tourisme que pour les locations à l'année.

«S'il n'y a pas d'incitation fiscale à la vertu, c'est plus difficile de l'attendre et de la mettre en œuvre. Il va falloir créer de l'innovation juridique sur la question des logements secondaires», insiste Malika Peyraut.

Et en cas d'abus, que faire?

Mais concrètement, comment réagir si votre propriétaire souhaite indûment vous donner congé pendant l'été? Connaître vos droits et vous rapprocher de spécialistes, avocats ou associations locales traitant des questions de logement est la meilleure façon de vous protéger.

Seuls trois motifs permettent légalement à un bailleur de donner congé à son locataire, et il doit le signifier au plus tard six mois avant la date d'échéance du bail. «Soit pour une reprise pour habiter dans le logement ou y loger un parent proche, soit pour vendre son bien, soit pour un motif légitime et sérieux (un locataire qui ne paierait pas son loyer, causerait des nuisances de voisinage). C'est très réglementé. En aucun cas pendant la durée du bail, ou même à son issue, un bailleur ne peut donner congé à son locataire au motif qu'il veut faire de la location saisonnière», prévient Amandine Labro.

«Un congé frauduleux peut donner lieu à des dommages et intérêts. Si on se rend compte, une fois que le locataire est parti, qu'un bailleur qui avait fait une reprise de bien sous prétexte d'y habiter l'a remis en location quelques semaines après, c'est ce qu'on appelle un congé frauduleux, note l'avocate. Dans les faits, la jurisprudence n'ordonne que très rarement la réintégration du locataire, mais la sanction civile implique des dommages et intérêts, et une amende pénale, d'un montant qui ne peut pas être supérieur à 6.000 euros pour une personne physique, et à 30.000 euros pour une personne morale –le montant est proportionnel à la gravité des faits.»

Dans ce cas, il faut réunir des preuves, par exemple en faisant des copies d'écran qui montreraient une remise en location du bien sur une plateforme, voire en recueillant des témoignages dans le voisinage. Il est alors possible de saisir le juge des contentieux de la protection, qui peut opérer un contrôle a posteriori et de demander des dommages et intérêts (à compter du 1er octobre 2023, une tentative de résolution amiable du litige sera obligatoire avant de saisir le tribunal), ou de se constituer partie civile pour saisir un juge au pénal.

«En aucun cas, pendant la durée du bail ou même à son issue, un bailleur ne peut donner congé à son locataire au motif qu'il veut faire de la location saisonnière.» Amandine Labro, avocate en droit immobilier et commercial

En cas de doute quant à la légalité d'un changement d'usage pour location en meublé touristique, il est possible d'aller se renseigner auprès de la ville pour voir si votre propriétaire a bien fait les déclarations réglementaires: dans la mesure où il s'agit d'autorisations administratives, ces données sont publiques.

Enfin, dans le cadre d'une location en bail mobilité, il est impossible de reconduire le bail à l'issue de la durée maximale de dix mois, et impossible d'en signer un nouveau pour le même logement, même après une période de coupure (par exemple estivale): si un propriétaire veut conclure un nouveau bail avec le même locataire, le logement doit alors être requalifié en bail meublé sous le régime de la loi de 1989.

Si le litige entre bailleur et locataire ne peut se résoudre à l'amiable, il ne faut toutefois pas s'attendre à trouver une issue rapide: lorsqu'une contestation est engagée auprès d'un juge, les procédures sont souvent très longues, dépendamment de l'engorgement auquel font face les tribunaux locaux, confrontés à un manque de moyens.

*Les prénoms ont été changés.