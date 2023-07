Comment Barbie a contribué à faire avancer la recherche spatiale

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

L'adage n'a jamais été aussi connu: Barbie peut tout faire. Présidente des États-Unis, prix Nobel de physique, juge à la Cour suprême américaine, sirène... mais aussi astronaute. BBC rappelle en effet que dès le début des années 1960, la poupée la plus célèbre du monde n'hésitait pas à partir en voyage spatial, avant même que Neil Armstrong pose le pied sur la Lune et que les programmes de la NASA intègrent des femmes.

Entre Barbie et l'espace, tout n'est pas que jeu et imagination. L'héroïne a réellement permis de faire progresser la science, puisqu'une équipe de la Washington State University l'a tout simplement utilisée comme cobaye. Les scientifiques souhaitaient déterminer la meilleure méthode permettant d'éliminer la poussière lunaire s'étant accumulée sur les combinaisons spatiales. Alors ils ont dessiné une tenue adaptée aux dimensions et à la morphologie de la poupée.

Barbie a ensuite été recouverte de cendres volcaniques, plus faciles à trouver que de la poussière venue de la Lune, puis elle a reçu des pulvérisations d'azote liquide afin de nettoyer son costume. Bilan: on tient bien là la meilleure méthode, celle qui surpasse toutes les techniques précédemment employées.

Mais au fait, pourquoi la poussière lunaire pose-t-elle problème? Parce qu'elle est «omniprésente, abrasive et chargée électriquement», résume Ian Wells, chercheur de l'université de Washington. En résumé, c'est comme revenir couvert de sable après une après-midi passée à la plage, mais en pire. Les particules de poussière sont «péniblement collantes» et il est particulièrement difficile de s'en débarrasser. Or cela peut avoir des conséquences importantes.

Dangereuse à plus d'un titre

Les astronautes des missions Apollo étaient chargés d'enlever eux-mêmes la poussière de leurs tenues, mais les brosses fournies n'étaient pas assez efficaces, si bien que les jointures de leurs combinaisons ont été peu à peu endommagées. Conséquence: «Soit vous aurez une fuite, soit ça ne fermera plus du tout», conclut Ian Wells. En ajoutant à cela le fait que la poussière lunaire est particulièrement dangereuse pour les poumons en cas d'inhalation, on réalise que le problème est réel.

Pourquoi avoir eu recours à une Barbie pour réaliser de tels tests? La réponse est plutôt de l'ordre du «pourquoi pas». L'idée était en tout cas d'utiliser un modèle réduit pour procéder aux expérimentations, car les scientifiques n'avaient nullement besoin de travailler sur un costume à échelle humaine.

Pour la petite histoire, la poupée utilisée a été baptisée Rosie, en hommage à Rosie la riveteuse, célèbre icône féministe. Le choix du nom a fait débat: «Personnellement, je voulais l'appeler Barb, comme Barbie, mais aussi en référence à l'une des mes idoles personnelles, Barbara Morgan, une astronaute originaire de mon État, l'Idaho», regrette Ian Wells, qui s'en remettra très certainement.

Rosie se porte bien, et elle est même devenue une mascotte de l'équipe de recherche. «Nous l'avons toujours, précise Ian Wells, et nous l'emmenons avec nous pour des conférences... Je pense qu'elle ne fera pas plus de tests. Elle a fait son temps. Nous allons passer à des astronautes de la vraie vie.» Mais il faudra se rappeler de son rôle non négligeable dans ces expérimentations autour de la poussière lunaire.