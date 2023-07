Le Japonais qui rêve d'être un border collie a fait sa première sortie publique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

Pour atteindre son rêve, il a dépensé 2 millions de yens, soit environ 13.000 euros. Ce citoyen japonais, dont le patronyme n'a pas été révélé, a investi cette somme dans le but de se faire confectionner un costume de chien. Plus précisément, explique le New York Post, cet homme souhaite depuis toujours devenir un animal, et en particulier un border collie, chien de berger originaire de la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse.

Se faisant appeler Toco, cet homme-chien vient d'effectuer sa première sortie dans la rue dans son costume hyperréaliste, qui lui permet de donner le change. Sur sa chaîne YouTube, suivie par plusieurs dizaines de milliers de personnes, il a partagé une vidéo dans laquelle il raconte les réactions des gens croisés dans la rue à l'occasion de sa balade.

Pour Toco, il s'agit d'une étape importante: sur sa chaîne, on l'avait surtout vu peaufiner son costume, évoluer en chien dans son jardin, et travailler sa posture. Mais désormais, à lui la grande vie, les trottoirs et les réverbères. Dans sa dernière vidéo, il évolue avec aisance, n'hésitant pas à aller au contact d'autres chiens dans un parc et à s'ébrouer devant tout le monde.

Un rêve d'enfant

«Je suis devenu un collie, ce qui parachève ce vieux rêve que j'avais de devenir un animal», raconte Toco dans les sous-titres de la vidéo –car Toco étant un chien, nous n'entendrons pas sa voix humaine. Conscient de sa singularité et souhaitant échapper à la curiosité malsaine des gens qui le connaissent dans sa vie d'humain, il n'a d'ailleurs jamais montré le visage se cachant sous la tenue.

«J'en parle rarement à mes amis car j'ai peur qu'ils me pensent bizarre», confiait-il d'ailleurs au Daily Mirror fin 2022. Déjà à l'occasion des premières sorties effectuées dans son jardin, Toco se disait «nerveux et un peu effrayé», preuve qu'on est ici bien loin de la démarche d'un simple illuminé hors du monde. Vouloir être un chien lorsqu'on a conscience de la dureté du monde des humains n'est vraiment pas chose facile.

La société Zeppet, qui conçoit des costumes à destination du cinéma et de la publicité, a mis une quarantaine de jours à produire celui de Toco. Sur son site internet, on peut découvrir les autres créations de l'entreprise, qui semble particulièrement fortiche en matière de tenues –on est bien au-delà du déguisement– d'animaux.