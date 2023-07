Vingt-sept grilles de Loto à remplir pour gagner à coup sûr

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New Scientist

Deux mathématiciens britanniques viennent de mettre au point une méthode permettant de gagner au Loto à coup sûr en ne validant que vingt-sept grilles. Leur stratégie se base sur la loterie nationale britannique, mais elle est très probablement transposable à d'autres types de tirages. De là à dire que leur combine permet à coup sûr de devenir millionnaire, il y a hélas un pas assez gigantesque qu'on se gardera bien de franchir.

Pour remplir une grille du Loto britannique dans sa version la plus classique, il faut choisir six nombres entre 1 et 59. Pas d'étoiles, de numéros bonus ou de fioritures. Un billet coûte 2 livres sterling, soit environ 2 euros 33, et toute personne ayant coché au moins deux numéros gagnants remporte une mise.

Sur cette base, David Cushing et David Stewart, de l'université de Manchester, affirment qu'il est possible de gagner en ne validant que vingt-sept grilles bien choisies (sur un total de 45.057.474 possibles). Comme l'explique New Scientist, leurs recherches appartiennent à un domaine des mathématiques nommé «géométrie finie», les nombres compris entre 1 et 59 ayant été assimilés à des points du plan, ensuite reliés par des réseaux de segments.

Fortune non assurée

Selon les deux scientifiques, il existe en fait trois listes différentes de vingt-sept tickets qui assurent un gain. Prenant l'exemple du tirage du 21 juin 2023, ils affirment que leur méthode aurait permis de rafler un total de 1.810 livres, soit 2.108 euros. Mais la fortune n'est pas à la clé à tous les coups; le 1er juillet, ils n'auraient obtenu deux bons numéros que sur trois de leurs grilles, récupérant certes quelques piécettes mais ne réalisant pas de bénéfice –on rappelle que la mise de départ est 54 livres, soit 63 euros.

Le duo de mathématiciens mancuniens n'est pas parvenu à démontrer que vingt-six tickets ne suffisaient pas à gagner à tous les coups, mais c'est néanmoins ce que montrent les expériences réalisées. Le nombre de calculs nécessaires à la démonstration de cette affirmation nécessiterait 10 puissance 165 calculs, un nombre supérieur à celui des atomes composant notre univers.

Les résultats, obtenus à l'aide du langage de programmation nommé Prolog (développé en France en 1971), ne doivent pas encourager qui que ce soit à jouer davantage, étant donné qu'ils ne garantissent pas de réaliser des bénéfices –sinon le Loto n'existerait plus sous cette forme depuis bien longtemps. Les situations comme celle du 1er juillet, avec trois billets gagnants mais dont les sommes sont insuffisantes pour se rembourser, en attestent.

Voici, pour information, l'une des trois combinaisons de vingt-sept grilles proposées par Cushing et Stewart: