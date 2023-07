Le tombeau d'un chef de guerre de l'âge du fer se révèle être celui d'une femme

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Découverte sur l'île de Bryher, en Grande-Bretagne: le mystère autour d'une tombe vieille de 2.000 ans vient d'être levé.

Après des décennies d'interrogations sur le sexe du défunt, les archéologues de Historic England (l'institution publique chargée de la conservation du patrimoine britannique) ont enfin tiré leur conclusion: le tombeau, dans lequel on a également retrouvé une épée et un miroir, était celui d'une femme.

La découverte est loin d'être anecdotique, souligne The Guardian. À l'âge du fer, les luttes entre clans sont monnaie courante en Grande-Bretagne. Cette découverte met en lumière le rôle guerrier que jouaient les femmes de l'époque.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Son sexe déterminé grâce à l'émail de ses dents

Lorsqu'ils ont découvert la chambre funéraire en 1999, les archéologues ont d'abord essayé d'établir le sexe du défunt en utilisant des méthodes traditionnelles, telles que l'analyse ADN. Seulement, les os étant déjà trop désintégrés, l'analyse n'a rien donné. Pour leurs recherches, les scientifiques ne disposaient que de petits morceaux d'os et de dents.

Les récents progrès de la science ont tout de même permis de tirer parti de ces 150 petits grammes de restes. L'Université de Californie s'est notamment concentrée sur les restes de dents, et plus particulièrement, sur leur émail.

«L'émail des dents est la substance la plus dure et la plus durable du corps humain», explique Glendon Parker, professeur associé au département de toxicologie environnementale de l'Université de Californie à Davis. Or, l'émail «contient une protéine liée au chromosome X ou Y, ce qui signifie qu'il peut être utilisé pour déterminer le sexe». C'est donc en analysant les traces de protéines sur les restes de dents que les chercheurs ont calculé une «probabilité de 96% que l'individu soit de sexe féminin».

Quant au miroir retrouvé dans la tombe, les archéologues supposent qu'il était utilisé largement à l'âge du fer. Dans un contexte où les embuscades entre clans étaient récurrentes, les petits miroirs permettaient de signaler, de communiquer et de coordonner les attaques.

La combinaison d'une épée et d'un miroir, retrouvés dans la tombe, suggère que cette femme avait non seulement un statut élevé au sein de son clan, mais qu'elle a aussi pu jouer un rôle de commandement dans les rivalités territoriales de l'époque. «Cela nous amène à penser que la participation des femmes aux embuscades, et à d'autres types de violences, était plus courante dans la société de l'âge du fer que nous ne le pensions auparavant», reconnaît Sarah Stark, une biologiste spécialisée dans les squelettes humains à Historic England. «Cette histoire nous permet de comprendre ce qui a jeté les bases pour l'émergence d'une cheffe de guerre comme Boadicée», la célèbre reine et héroïne populaire britannique.