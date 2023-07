Un soldat, une détective privée et un photographe animalier livrent leurs secrets de camouflage

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'on ressentait lorsqu'on est invisible? Voir les autres sans qu'ils puissent nous voir, être discret et ne pas laisser de traces derrière soi... Il existe des professions pour lesquelles se camoufler est le cœur du métier et doit être sans failles.

Pour Arne, Herma et Josse, être invisible fait partie du quotidien. Vice Netherlands a interrogé ces trois experts en camouflage.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Arne Moons, photographe animalier de 24 ans

Pour être au plus près des animaux qu'il veut photographier, Arne porte sa tenue de camouflage. Mais celle-ci ne fait pas tout: «Je choisis un endroit entre les branches et je fais en sorte de rester totalement immobile. Je me fonds dans l'environnement naturel, en quelque sorte.»

Le photographe fait aussi attention à son odeur, les animaux y étant très sensibles. Une fois installé dans la nature, il s'émerveille toujours. «C'est vraiment bluffant de voir à quel point les animaux s'approchent de moi lorsque je suis déguisé.»

Herma Kluin, détective privée de 59 ans

Pour Herma, «l'observation est une grande partie de [son] travail». Son objectif principal est de «ressembler à une personne lambda, c'est la meilleure façon pour passer inaperçue», révèle-t-elle.

Elle reconnaît qu'être invisible aux yeux des autres est plus facile qu'on ne le pense. «Les gens sont vraiment mauvais pour ce qui est de prêter attention [à ce qu'il se passe autour d'eux]. Quand j'ai commencé ce boulot il y a sept ans, j'étais quasiment sûre que je n'allais suivre personne.»

Passer sous les radars est une seconde nature chez elle, et depuis toute petite: «J'adorais jouer à cache-cache plus que tout. Et c'était encore plus amusant lorsque les amis de mes parents restaient dormir. Je me cachais dans la chambre des invités durant la nuit, pour écouter ce qu'ils disaient ou ce qu'ils faisaient.»

Josse, soldat de 28 ans

Josse est habitué au camouflage. Responsable de l'entraînement des soldats pour les futures missions de reconnaissance, Josse estime que «le camouflage, c'est bien plus que ça. C'est voir sans être vu.» Maquillage, tenues, feuilles et branches... Tout peut être utilisé dans ce sens.

Ainsi, il voit le camouflage comme un pouvoir, et c'est durant un entraînement qu'il l'a compris pour la première fois. «Nous étions terrés dans les bois, regardant dehors à travers un petit trou. L'un de nos instructeurs est passé devant nous sans nous remarquer, alors même qu'il savait que nous étions cachés quelque part», se rappelle-t-il.

«Il faut de la discipline pour devenir aussi silencieux qu'une petite souris pendant des jours.» Impossible d'exceller en la matière sans être patient et précis, explique-t-il, avant d'ajouter: «Ne pas laisser de traces [derrière soi] fait aussi partie du camouflage.»