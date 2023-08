Non, les rappeurs d'Île-de-France ne peuvent pas être tous catégorisés comme «parisiens»

Temps de lecture: 8 min

«Code 94400 Vitry / La banlieue a ses qualités et ses défauts / Peuplés d'artistes et de sportifs de haut niveau / D'escrocs dans les halls jusqu'aux bureaux municipaux / Gros, tous Vitriots.» En quelques mots, extraits du morceau «Les Princes de la Ville», le 113 –originaire de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne)– s'inscrit dans l'une des tendances les plus pérennes du rap français: représenter son quartier, en exposer fièrement la singularité, même la plus lugubre. Parce qu'un pays n'est jamais aussi beau et juste que dans l'œil de ceux qu'il tient à bonne distance, à qui il se refuse? Ou bien est-ce simplement là une manière de créer un lien avec l'auditeur, d'ancrer le propos dans un environnement précis?

Seule certitude: ces multiples références géographiques et territoriales, parfois volontairement réservées à un public averti, ont fini par donner naissance à des morceaux mythiques, voire même à de véritables hymnes. Parmi les plus célèbres, citons «King de Boulogne» de Zoxea (originaire de la sous-préfecture des Hauts-de-Seine), «93 Hardcore» du groupe Tandem (issu d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis), «D'Orly à Orly» de Karlito (né dans cette ville du Val-du-Marne) ou encore «Seine-Saint-Denis Style» de qui vous savez.

À chaque fois, la même volonté d'être raccordé à la rue, d'en raconter les spécificités. Car, si nombre de rappeurs éprouvent le même besoin de brandir fièrement leur territoire, quitte à se présenter comme le «Duc de Boulogne» (Booba), le «Vitryfénomène» (Rohff), «Le Play-boy de Sarcelles» (Stmoy Bugsy) ou, plus largement, comme un «Jeune de banlieue» (Disiz), tous témoignent d'une expression artistique propre, représentant des origines sociales et géographiques diverses. Suffisant pour envisager le rap comme un pur produit de son environnement, redevable à différentes vérités sociologiques, évoluant stylistiquement en fonction des lieux où il éclot? Oui, en quelque sorte.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Contrairement aux arguments avancés par ses principaux détracteurs, qui ont tendance à le voir comme un tout unifié, le rap –à l'instar d'autres courants artistiques (l'acid-house de Manchester, la techno de Détroit, le grunge de Seattle, tous ces styles qui en disent long sur la réalité de leur territoire d'origine)– évolue en fonction du positionnement géographique des rappeurs. Au sein de la scène francilienne, par exemple, il n'y a ainsi que peu de points communs entre les scènes des différents départements.

Impossible, en effet, de nier qu'il existe une école de la rime typique du 75 (notamment le XVIIIe arrondissement de Paris), symbolisée par les rimes lucides et techniques dans le même souffle de la Scred Connexion, d'Hugo TSR, voire même la verve de La Rumeur. Impossible également d'évoquer le 95 (Val-d'Oise) sans mentionner l'état d'esprit du Secteur Ä qui, à la fin des années 1990, entend établir des connexions avec la G-funk californienne, de même qu'avec les origines africaines des différents membres du collectif.

92 FM

Paru début mai 2023, un livre est quant à lui venu souligner les caractéristiques du rap du 92 (Hauts-de-Seine): Boulogne, une école du rap français. Nicolas Rogès y raconte le quartier du Pont de Sèvres où les «habitants donnent l'impression de vivre sur un petit îlot», la place haute où Zoxea faisait rapper tous les rappeurs du coin, la ligne 9 «qui permet d'avoir la sensation d'être parfaitement intégré à Paris», contrairement à d'autres quartiers, ou encore les usines Renault-Billancourt, bastion du mouvement syndical en France, qui ont profondément transformé les environs.

«Tout le monde connaît quelqu'un qui y travaillait, ou était salarié juste à côté», précise Nicolas Rogès. De quoi expliquer, probablement, l'origine de ce passage, extrait de «Boulogne Boy» de Salif: «Nos parents se sont tués pour Renault et ses usines / La haine est raciale, le cœur est glacial.»

L'erreur serait toutefois de penser le rap de Boulogne-Billancourt comme uniforme, animé par les mêmes velléités. Zoxea ne raconte pas la même chose que Booba, de même que Salif dévoile d'autres obsessions que LIM ou Tuerie. Seules constantes: la démarche collectiviste de Zoxea, toujours prêt à réunir les rappeurs du 92 sous une même bannière (au sein du collectif Beat 2 Boul, ou carrément dans son studio), ces étranges connexions avec la scène rap du quartier de Queensbridge à New York («Il y a une manière de rapper ici, qui est liée à un côté sombre», dit Tuerie dans l'ouvrage de Nicolas Rogès), ainsi qu'une certaine forme d'avant-gardisme.

Il en va de Dany Dan qui popularise l'utilisation du «comme» dans des textes qui ne riment parfois que deux ou trois lignes plus tard. Il en va également des Sages Poètes de la rue qui ramènent ce goût du freestyle et de l'attitude.

Ou encore de Kohndo qui, bien que bercé par les clips de MTV, raconte dans «RER» un quotidien auquel ses proches peuvent immédiatement s'identifier, et plus particulièrement encore lorsqu'il s'invente en conteur capable de narrer en quelques rimes les voyages en RER, leurs automatismes, les pensées étranges qu'ils font surgir. «On passe deux stations comme des tas de cons / On rêve et on se mate / J'fais comme ces tas de gens / Derrière leurs vitres qui donnent envie de penser / Envie de flancher, tirer l'alarme et tout déclencher / Le cœur étanche dans l'ignorance des hommes insensés / Y a comme une faune qui peuple la ville au cœur du rêve français.»

«Vitry sur haine»

Dans le 94 (Val-de-Marne), c'est le même scénario qui s'opère. 113, Rohff, Intouchable et les différents crews de la Mafia K'1 Fry (pour ne citer qu'eux!) ne sont pas simplement des haut-parleurs ni même des vedettes locales, mais plutôt des poètes dramatiques, des journalistes de terrain. En une seule phrase, ils peuvent faire naître tout un espace, une atmosphère, une attitude.

À travers leurs textes, on en apprend ainsi autant qu'à la lecture d'ouvrages sociologiques sur les lieux forts qui constituent leur quartier (rue Camille-Groult à Vitry-sur-Seine, la Demi-Lune à Champigny-sur-Marne, etc.), sur la complexité de leurs modes de déplacement («On rentrera à la cité à l'heure du premier métro» dans «Jackpotes 2000» du 113), ou sur leur réalité une fois rentrés au sein du foyer familial («On vit en HLM, les uns sur les autres / Les lits superposés, j'ai rien connu d'autre / […] On vit en marge, en gros on est tous barges» dans «Les Princes de la ville»).

Le propos va donc bien au-delà de la simple revendication ou de la volonté de dédicacer des morceaux «aux habitués du hall 13». Il s'agit au contraire de forger un récit où flottent les origines des gens comme eux: leurs secrets, leurs failles, leurs galères, leurs habitudes. Quitte à pousser le vice jusqu'à en offrir une représentation visuelle, à l'image de la pochette de l'album Les Princes de la ville (sorti en 1999), où figurent différents spots de Vitry-sur-Seine, y compris la mosaïque beige claire située dans la cité Camille-Groult, où ont grandi les membres du trio, Rim'k et AP, rejoints par Mokobé (qui habitait une autre cité).

👑 Il y a 23 ans le 113 publiait son premier album, « Les Princes de la Ville » !



Produit dans sa quasi totalité par DJ Mehdi, ce classique accueillera des titres de légende comme « Tonton du Bled », « Jackpot 2000 » ou le célèbre morceau éponyme. pic.twitter.com/k6ATE5hR6x — Lissen (@LissenLeSite) October 27, 2022

Rappeurs de proximité

Imposer les représentations de celles et ceux qui en sont privés, créer un lieu hospitalier pour les exclus du monde, c'est donc le coup de force opéré par une frange du rap depuis ses débuts. Tout à coup, dans le monde de la musique, apparaissent des marginaux, des banlieusards, des jeunes de Paris intra-muros prêts à prolonger les fondements d'une culture elle-même redevable historiquement à différents spots (le terrain vague de La Chapelle dans le XVIIIe arrondissement, le Bataclan dans le XIe arrondissement, etc.). Ce qui était valable dans certains textes de la chanson française («Toulouse» de Claude Nougaro, «Les Corons» de Pierre Bachelet) se reproduit donc à plus grande échelle avec les rappeurs.

On y apprend que «la porte de la Chapelle, c'est plus Paris, c'est pire que Bucarest» (Hugo TSR dans «Iceberg»), que les jeunes des quartiers du nord de la capitale rêvent de passer «de Barbès à l'avenue Foch» (Koma dans «Avec c'qu'on vit»), qu'un collectif comme le Secteur Ä souhaite faire de Sarcelles (Val-d'Oise) un «troisième axe», comme pour concurrencer le monopole de Paris et Marseille sur la scène française. Au passage, on se dit (peut-être naïvement) que Nefkeu et Alpha Wann, tous deux membres du groupe 1995, n'auraient peut-être pas rappé pareil aujourd'hui s'ils avaient grandi à l'extérieur de Paris, loin de Fabe et d'autres de leurs références.

À réviser ses classiques, on comprend surtout que peu d'artistes, tous genres confondus, ont mieux décrit les déplacements en RER que Booba («Ma Définition»). Que les rues du XVIIIe arrondissement sont rarement aussi riches et authentiques que dans les textes de La Rumeur. Que les différents acronymes de PNL («QLF» pour «Que la famille», «nda» dans leur chanson «DA» étant une contraction de «in da hood», autrement dit «être dans le quartier») ne sont pas brandis en vain: rappelons que le duo a ramené un disque d'or dans sa cité, celle des Tarterêts à Corbeil-Essonnes (Essonne). Et que l'on peut être fier de ses origines géographiques, sans pour autant en faire un fantasme de carte postale.

À l'image de Rohff, qui au moment d'évoquer le Val-de-Marne dans «94», raconte ces «combats de pits qui aiguisent leur chicots sur le béton», ces «évasions à la kalash à Fresnes» ou encore ces êtres perdus, «détruits par la tôle et la fiole», qui font «des sacs à main à la trentaine».

Plutôt qu'une musique de banlieue, ce genre de raccourci encore trop souvent utilisé (à tort), le rap est donc le fruit d'artistes qui observent, déambulent, se souviennent et posent un regard sincère sur leur environnement, en se moquant de l'exemplarité et du bon goût. Avec, souvent, l'envie de s'inscrire inconsciemment ou non dans un héritage, nourri à la musique des anciens, aux histoires de quartiers ou à un décor particulier. Sans pour autant s'y limiter, tel Dinos: sur son dernier album, Hiver à Paris, le rappeur originaire de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) a séparé son propos en deux disques, nommés respectivement «Rive Droite» et «Rive Gauche», comme pour symboliser la dualité d'un homme vivant désormais entre son quartier de toujours et le centre-ville parisien.

On comprend alors que la production musicale est subordonnée à son contexte, et qu'une ville ou un département, au même titre qu'un instrument ou des conditions d'enregistrement, peuvent conditionner la couleur musicale d'un projet. Après tout, la hauteur des notes produites par les oiseaux pirangas (ou tangaras) qui habitent dans l'ouest des États-Unis ne diffère-t-elle pas de celles, plus graves, de leurs congénères qui ont élu domicile à l'est, où les bois sont plus denses?

Écouter «Quatre Saisons» de Dinos, c'est ainsi admettre que le propos des artistes, leur manière d'agencer les mots, est directement connecté à ce qu'ils vivent, ce qu'ils perçoivent du monde autour: «J'suis censé être un mec de tess et là j'achète des jus bio à neuf euros le litre / J'rêvais d'quitter l'quartier et remplir mes comptes / Maintenant qu'jsuis devenu un bobo, j'crois qu'j'ai honte.»