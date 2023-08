Ces choses que l'on ne veut plus jamais que vous fassiez au karaoké

Temps de lecture: 6 min

Je pratique beaucoup plus le karaoké depuis la fin de la pandémie. Au départ, j'ai attribué ce changement au fait que nous cherchions tous à briser les chaînes de l'isolement grâce au seul vrai langage universel de l'amour, celui qui consiste à hurler des chansons pop à la face de son prochain dans une extase hystérique, et à tomber amoureux de tous ses amis l'espace d'une soirée.

Il y a probablement une part de vérité là-dedans, mais plus je vieillis, plus je prends goût aux soirées en ville qui ne se résument pas à une série de boilermakers (un shot de whisky et un demi de bière) éclusés dans un rade. J'ai besoin d'une activité pour amortir l'alcool. Et entendre que l'on m'appelle pour entonner un titre obscur de l'album Hot Fuss de The Killers, c'était exactement ce qu'il me fallait.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Il me semble cependant que le grand redémarrage social qui marque l'ère post-Covid est l'occasion d'instaurer quelques règles de base de l'art du karaoké. Des règles de base qui, franchement, se sont trop fait attendre.

Le karaoké est un rituel particulièrement fragile qu'un seul renégat suffit à saboter. Un faux pas peut laisser se refermer sur nous le piège de la réalité, nous ramenant tous à nos corps de chair et de sang –ce qu'il est préférable d'éviter un samedi soir. Alors s'il vous plaît, lisez et appliquez ces conseils, afin que nous puissions continuer à rêver.

Pas plus de deux personnes sur scène

Le duo est l'un des piliers du karaoké. Comment imaginer «Total Eclipse of the Heart» sans quelqu'un –peut-être un peu plus timide que celui ou celle qui endosse le rôle de Bonnie Tyler– pour placer le «Turn around, bright eyes» au bon moment. Je ne me lasse pas de «Wanted Dead Or Alive» de Bon Jovi, et mon âme renaît chaque fois qu'une voix aimée se charge des «Waaanted» du refrain.

Ce qui est nettement moins cool, en revanche, c'est lorsqu'un groupe de trentenaires, aussi nombreux que s'ils fêtaient un enterrement de vie de garçon, se précipitent sur la scène pour livrer une reprise abominable de «Say It Ain't So», en hurlant «Wrestle with Jimmy», en malmenant le pauvre micro en même temps que les oreilles des auditeurs avec un terrible effet Larsen.

Cela va totalement à l'encontre de l'esprit du karaoké vu comme une performance à laquelle les autres assistent –sur le côté de la scène–, en reprenant l'air en chœur dans un état de communion extatique. Oui, ce genre de posse cut (les couplets entonnés successivement par des rappeurs) est tout à fait à sa place dans un espace privé (si vous et six potes voulez faire les guignols sur «Best I Ever Had», grand bien vous fasse), mais pas dans des lieux publics fréquentés par des adultes respectables. L'université c'était il y a longtemps, OK?

Donnez tout ou restez chez vous

Les pires performances karaoké sont rarement le fait de personnes qui chantent mal. Les moins doués comprennent qu'ils doivent s'emparer du micro avec un maximum de conviction –en compensant leur faiblesse vocale par une expressivité redoublée (poing serré, mouvements de karaté, regards langoureux, etc.)– s'ils veulent remporter la mise. J'ai un jour assisté à un «Smells Like Teen Spirit» tellement ridicule, faux et inepte qu'il a fait chavirer la salle. Le public n'en revenait pas. Bref, pas la peine d'avoir suivi des cours de chant.

En revanche, on doit les prestations les plus accablantes à des personnes qui, visiblement, préféreraient être ailleurs mais qui, pour des raisons qu'elles-mêmes ne s'expliquent pas, se sont inscrites pour chanter «Wagon Wheel». Elles fixent le sol en miaulant à un volume inaudible, ce qui a pour effet d'énerver tout le monde.

Écoutez, ce n'est pas grave si vous n'avez pas envie de chanter. Parfois, je n'en ai pas envie, moi non plus! Mais si vous avez mis un papier avec le titre d'une chanson dans le chapeau, vous devez prendre vos responsabilités. À ce propos...

Ne forcez pas quelqu'un à chanter

Honnêtement, qu'avez-vous à y gagner? Vous pourriez bien vous brouiller avec cette personne; elle va stresser, se sentir piégée et déplacée –comme si un bizutage à la musique pop était la seule voie vers la communion et l'intégration parmi ses pairs.

Elle peut aussi céder devant votre insistance et risquer le scénario décrit plus haut: une prestation terne et ennuyeuse qui sera engloutie par le brouhaha, humiliant toutes les parties impliquées. Le karaoké est un rituel qu'il vaut mieux observer avec enthousiasme et, bien qu'il soit acceptable de pousser un peu les timides, chacun a le droit de rester exclusivement membre du public. On n'accuse personne de se dégonfler.

Choisissez bien vos artistes

C'est un non:

R. Kelly

Ryan Adams

Chris Brown

C'est OK:

Michael Jackson

Kid Rock

Eric Clapton

Et sondez peut-être la salle d'abord si vous voulez chanter du Kanye West.

Abstenez-vous de choisir une chanson de plus de cinq minutes

Mon but n'est pas de gâcher votre plaisir. S'il est impératif que vous chantiez «It's All Coming Back to Me Now» à chaque soirée karaoké –et je suis ami avec plusieurs personnes pour lesquelles il s'agit d'une nécessité vitale–, alors allez-y. Je tiens juste à vous rappeler que cette chanson de Céline Dion dure sept minutes et trente-six secondes –sans compter que ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais ce sera pour une autre chronique.

En passant, «Bohemian Rhapsody», l'une des pires chansons de karaoké de tous les temps, dure près de six minutes. Et «Purple Rain» dure huit minutes et devrait dissuader à peu près tout le monde.

Tout ça pour dire que si nous enchaînons les longues chansons romantiques et que Céline a déjà fait quelques apparitions, le plus sûr moyen de tuer l'ambiance, c'est qu'elle se pointe à nouveau. Lorsqu'on arrive à la moitié d'un duo sur «It's All Coming Back to Me Now» –en particulier à minuit passé, après cinq gin tonic–, je suis pris d'une attaque de panique. C'est comme si la pièce se vidait de son oxygène. Alors soyez attentif aux rythmes subtils de la nuit. Prenez la température. Optez éventuellement pour «How Will I Know» ou un truc dans le genre.

Pas de comédie musicale! Jamais!

Cette règle se passe d'explications. Il en va de même pour les chansons de Disney. Soyons sérieux une minute: au moins Céline Dion est une star de la pop. C'est quelqu'un qui mérite d'être imité et pris pour exemple. Mais à moins que nous fêtions l'anniversaire d'un enfant de 5 ans, je ne veux pas entendre «Let It Go».

Et si vous osez un air de Rent, cette comédie musicale impossible, je pense que vous devriez être interdit de ce bar à vie. À moins d'être dans un groupe de fans, personne ne connaît ces chansons, gars! Personne!

Soyez un chaleureux et vivant membre du public

Rien n'est plus déstabilisant que chanter devant un public indifférent et passif. Pensez à l'inconscience qu'il faut pour oser entonner une chanson de Katy Perry en public, à cet effet alchimique de l'alcool associé à la dissolution de l'égo qui vous fait oublier le sens du mot «honte». Soudain, vous êtes sur scène, personne ne vous écoute, et «Hot N Cold» semble durer quatre-vingt-dix minutes.

Idéalement, le karaoké est censé ouvrir une faille dans la réalité: votre corps se confond avec celui d'une rock-star incroyablement douée et sexy. Cela requiert un effort collectif. Car la pire chose qui puisse se passer au karaoké, c'est que vous ayez l'impression d'être le pianiste ignoré du bar d'hôtel le plus sinistre de la planète. Alors, s'il vous plaît, mobilisez-vous, applaudissez, dansez, huez, tout ce que vous voudrez. C'est le moins que nous puissions faire, tous autant que nous sommes.

Ne monopolisez pas le micro

Parfois, c'est inévitable. Si vous proposez deux chansons et qu'elles sont appelées à la suite, vous allez devoir montrer au public toute l'étendue de vos talents. Mais en général, essayez de limiter vos demandes à un nombre raisonnable. Vous ne devriez pas être sur scène plus souvent qu'au bar. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un karaoké, pas d'une audition.

Ne coupez jamais quelqu'un au milieu d'une chanson

Je n'ai jamais assisté à une telle scène personnellement, mais d'après quelques fervents adeptes du karaoké, c'est apparemment une chose qui existe, et c'est un crime.

Que pourrait-il y avoir de plus abject, de plus pervers, que de décider qu'une personne ne fait pas honneur à «Dancing Queen» et de lui arracher le micro des mains? C'est le signe d'un esprit dérangé, un acte susceptible de détruire une amitié. Si vous êtes témoin d'une chose pareille lors d'une soirée karaoké près de chez vous, appelez les urgences.