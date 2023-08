Pourquoi vous craquerez encore pour un sandwich triangle cet été

Temps de lecture: 5 min

Sur le chemin des vacances, quand l'heure du pique-nique arrive, le choix se tourne souvent vers ce casse-croûte géométrique aux airs d'été. Le sandwich triangle remplit l'estomac des Français depuis les années 1980, avec l'introduction sur le marché de ce snack triangulaire pour l'autoroute par la marque Daunat en 1986, leader du secteur aux côtés de Sodebo.

Cette version simplifiée et industrielle du club-sandwich américain s'impose rapidement comme un incontournable des pauses-déjeuner: en France, les triangles par deux représentent 46% du chiffre d'affaires global des sandwichs, même si leur hégémonie vacille depuis quelques années.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Pratique, universel et bon marché

Si la formule du sandwich triangle séduit encore et toujours les consommateurs, c'est d'abord du fait de sa praticité. Alors que le casse-croûte à l'ancienne nécessite de faire les courses, de prendre en considération les exigences alimentaires de chacun, de préparer le snack avant de l'emballer, le sandwich triangulaire brûle toutes ces étapes et facilite ainsi la vie des gourmands.

«Il y a énormément de recettes qui correspondent aux nouvelles habitudes alimentaires, notamment chez les flexitariens, indique Gaëlle Pantin-Sohier, professeure de marketing à l'Université d'Angers. Et puis, il y a différents formats: on trouve des sandwichs doubles, XL ou XXL, de manière à coller à l'appétit de chacun. Tout le monde arrive à trouver son bonheur avec ces sandwichs tout faits!»

Ce repas sur le pouce convainc surtout par son packaging et ses emballages, révolutionnaires jusque dans les années 1990. «C'est un sandwich hyper-pratique, nomade et facile à emporter», complète Lydiane Nabec, professeure de sciences de gestion et de management à l'Université Paris-Saclay. En effet, ce demi-format en triangle peut facilement être rangé et transporté puisqu'ils s'emboîtent les uns avec les autres pour former un carré. «D'un point de vue logistique, c'est très bien pensé!, reconnaît Gaëlle Pantin-Sohier. D'autre part, c'est un sandwich qui s'adapte aussi à tous les âges puisqu'il est mou: il convient aux enfants comme aux personnes âgées. Le panel de consommateurs potentiels est très large.»

Des consommateurs qui plébiscitent enfin son prix. Dans les rayons aux côtés des salades hors de prix, ou face aux formules dispendieuses proposées dans les boulangeries, le sandwich triangle paraît bon marché. «C'est une variable très importante, confirme la professeure de marketing. Il est souvent deux fois moins cher mais représente malgré tout un repas complet, notamment grâce aux formules XXL ou au pain qui est jugé plus nourrissant qu'une salade.»

Un mythe en forme de triangle

Poulet ou thon-crudités, jambon-fromage ou rosette de Lyon… Qui n'a pas un jour dégusté ces recettes mythiques du sandwich triangle lors d'un pique-nique estival? Car si le casse-croûte est un incontournable des pauses-déjeuner toute l'année, il renvoie tout particulièrement à l'été et à la route des vacances. D'ailleurs, ses ventes progressent de 30% entre les mois de juin et septembre.

«Il y a indubitablement un côté nostalgique qui joue dans son succès, assure Gaëlle Pantin-Sohier, spécialiste du comportement des consommateurs et du marketing sensoriel. C'est le sandwich qu'on embarque dans les moments agréables, quand on part en vacances, en week-end ou quand on fait un tour en vélo! De nombreux moments sympathiques sont associés à ce sandwich et les marques jouent beaucoup là-dessus.»

«C'est le sandwich que l'on voit dans les séries américaines, dans les restaurants ou dans les “lunchbox” des enfants.» Gaëlle Pantin-Sohier, professeure de marketing à l'Université d'Angers

L'identité et l'histoire du sandwich triangle permettent ainsi de créer une légitimité auprès du grand public selon Lydiane Nabec, qui évoque la dimension cognitive associée à ce snack. «Aujourd'hui encore, il est familier: les consommateurs disposent de connaissances et de souvenirs accumulés depuis l'enfance et ils trouvent donc légitime de le trouver dans leurs rayons, détaille la professeure de sciences de gestion, spécialisée en marketing social. Chacun a une histoire personnelle avec ce sandwich.»

L'imaginaire est également collectif, renforcé par la connotation au mythique club-sandwich américain. «C'est le sandwich que l'on voit dans les séries américaines, dans les restaurants ou dans les “lunchbox” des enfants, sourit Gaëlle Pantin-Sohier. Cet imaginaire est conforté par les formats XXL typiques de la consommation aux États-Unis et que l'on trouve désormais en France.»

Le triangle fait de la résistance

Le sandwich triangle fait face à une concurrence acharnée sur le marché du snacking. Entre les salades, les burgers, les wraps, les tacos ou autres fast-foods, il est désormais loin d'être la seule option pour les pauses-déjeuner. Malgré tout, il maintient ses ventes et garde une place de choix dans le cœur des consommateurs –et dans les rayons des supermarchés ou des petits distributeurs un peu partout en France, ce qui l'aide bien. «C'est le repas que vous allez manger le plus rapidement parce qu'il tient dans la main, est facile à manipuler et met très peu de miettes. C'est la solution la plus simple», justifie Gaëlle Pantin-Sohier.

Au sein de ce marché très concurrentiel, le sandwich triangle promet un équilibre nutritionnel par rapport aux autres en-cas. «Son procédé permet de voir les ingrédients par couches, il y a donc une transparence sur ce qu'il contient et la promesse d'un repas équilibré, souligne Lydiane Nabec. À l'origine, les sandwichs étaient très protéinés, à l'image des sandwichs au jambon ou à l'omelette. Là, on a du végétal, une fraîcheur et un équilibre nutritionnel, ce qui était une vraie nouveauté à l'époque où le sandwich triangle est apparu.» Si la vice-présidente de l'Association française de marketing évoque «un sandwich déculpabilisant», elle atteste cependant qu'il existe dans ce format le pire comme le meilleur.

Trop de graisses, trop de sucres, peu de fibres… Le casse-croûte n'est pas toujours bon élève d'un point de vue nutritionnel. Surfant sur la tendance healthy, les principaux acteurs du secteur ont ainsi décidé de lancer des formules plus saines, sans colorants, conservateurs ou arômes artificiels.

S'adapter pour mieux régner

Une capacité d'adaptation qui permet aux fabricants de sandwichs triangles de constamment se réinventer pour correspondre aux évolutions de consommation. «Il faut communiquer sur les recettes et sur les ingrédients pour conserver les clients, affirme Lydiane Nabec. C'est tout l'intérêt du Nutri-Score.»

Daunat a bien compris le filon et s'efforce d'optimiser ses recettes. «Notre objectif est ainsi de redorer l'image de la catégorie, en travaillant sur les recettes de pain, mais aussi les ingrédients», assume Sylvie Truong, cheffe de groupe sandwichs chez Daunat, interrogée par LSA.

L'autre axe principal des industriels pour faire perdurer le triangle réside dans l'innovation alimentaire. Nouvelles recettes exotiques, variétés des pains, formats novateurs… Le sandwich triangle ne cesse de muer pour allécher les consommateurs. «S'il veut résister, il doit continuer à innover exactement comme il l'a fait jusqu'à présent, en allant vers des offres vraiment plus originales, tranche Gaëlle Pantin-Sohier, qui travaille notamment sur l'innovation alimentaire. Des versions avec des falafels, des versions tunisiennes, etc. Les consommateurs attendent de la variété et des recettes moins fades.» La spécialiste en marketing rappelle enfin l'importance fondamentale de la qualité du pain, dans un pays où la baguette est reine.