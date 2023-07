L'angoisse de la page blanche est encore pire que vous ne le pensez

Temps de lecture: 3 min

La page blanche est le quotidien de l'écrivain, la compagne indissociable de son existence avec laquelle il lui faut apprendre à vivre. Chaque jour, elle l'attend, le défie, le nargue, lui renvoie l'image de sa propre impuissance, de sa désespérance qui ne connaît pas de limites. Sa douceur apparente dissimule un sadisme d'une perversité folle. C'est en silence qu'elle fait souffrir, dans ce grand calme qui habite les criminels à l'heure de commettre leur forfait.

Par sa faute, les écrivains boivent, fument, attrapent des ulcères, maudissent le jour de leur naissance, perdent leurs cheveux, se pendent. D'autres s'agenouillent pour implorer sa clémence ou se dépêchent à l'église la plus proche allumer un cierge. Certains restent à la contempler pendant des heures tandis que quelques-uns la réduisent en charpie ou l'accablent de doigts d'honneur. Un grand nombre, après avoir essayé en vain de la charmer, abandonnent la partie et remettent à plus tard leurs travaux.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Moi qui la fréquente depuis des années et des années, je la redoute plus que la mort. Je suis son souffre-douleur, elle est ma pire ennemie, celle qui m'attend sans mot dire quand en début d'après-midi, je la retrouve, pleine de morgue, à la une de mon ordinateur. Elle se tient là tranquille, impavide, sereine comme un bourreau à l'heure d'une exécution capitale. Commence alors un combat titanesque à l'issue toujours incertaine, une bataille homérique dont je ressors en miettes, hagard comme un voyageur à qui on vient d'annoncer que ses bagages ont été perdus quelque part entre Stockholm et Singapour.

Jamais, je dis bien jamais, tout au long de ma carrière qui désormais s'étend sur plus de trois décennies, jamais donc, je n'ai triomphé à la première tentative, ni à la deuxième ou à la centième. Jamais, je n'ai ouvert un document et me suis lancé bille en tête dans la rédaction d'un article, d'une chronique ou d'une page de roman avec la facilité d'un pêcheur de moules à qui il suffit de se pencher pour remplir son seau des mollusques tant désirés. Toujours, il m'a fallu lutter d'arrache-pied, penser que cette fois je n'y arriverais pas, être à deux doigts de tout arrêter, de tout envoyer paître, mes ambitions comme mes rêves d'immortalité.

Il y a des jours où même d'ouvrir, juste d'ouvrir, un document me paralyse d'effroi. Où je retarde au maximum l'heure de la grande explication. Où je n'ose me confronter à cette page dont j'anticipe déjà les ricanements, les moqueries, les sarcasmes, le grand rire carnassier du destin qui a voulu que l'écriture soit ma seule façon d'être au monde, mon unique recours pour l'affronter.

À cette heure précise, je donnerais tout au monde pour ne pas me trouver dans mon bureau mais ailleurs, n'importe où, sauf dans cette pièce qui a tout d'une chambre de torture. Il peut s'écouler une heure, deux heures avant que je ne parvienne à aligner deux, trois mots, le début d'une phrase qui ne me fasse pas honte. Avant cela, c'est le néant absolu, le vide intergalactique, l'absence de toute idée, de toute envie, l'infini terrifiant de la page blanche.

Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné le cerveau se trouve en état de produire un alignement de mots capables de former une phrase, puis une autre, bientôt un paragraphe tout entier? À quel phénomène doit-on que soudain l'esprit, la seconde auparavant pourtant plongé dans une confusion sans nom, soudain accède à la lumière, à la clarté nécessaire pour que le miracle de l'écriture se produise? Malgré des dizaines de milliers de pages rédigées, je n'ai pas la moindre explication à proposer.

Ce serait comme une longue sédimentation, une accumulation de sensations, d'idées, de pensées, toutes plus vagues les unes que les autres, qui à force d'être remuées, touillées, mélangées, finissent par déclencher le début d'une illumination, d'un mouvement vers la création. Comme s'il fallait descendre au plus près de soi, dans une intimité avec les profondeurs de son être, pour qu'enfin la lumière daigne jaillir.

Ce qu'on nomme inspiration n'est qu'un interminable jeu de patience, un long dialogue avec soi-même, une obstination à demeurer à son bureau qui, après bien des déboires et des déconvenues finit par payer. C'est bien entendu cette attente, ces heures où rien ne se passe, qui rend le travail d'un écrivain si éreintant, si nerveusement épuisant. Cette possibilité toujours présente qu'aujourd'hui, le miracle ne se produise pas. Ni demain. Ni jamais.

L'écriture en soi, le moment où enfin le verbe se délie, ne demande aucun effort particulier, c'est une pente qu'on dévale le cœur léger, une promenade de santé où bien souvent les mots s'allient les uns aux autres avec un naturel désarmant, l'exact opposé de tous ces moments passés à quémander une éclaircie à chaque fois refusée.

Un écrivain est un individu dont le seul talent consiste à endurer ces moments d'absence, de vide, de confrontation vaine avec la page blanche. S'il a en lui assez d'abnégation pour surseoir à cette attente, surmonter ses doutes, vaincre cette angoisse de perdre son temps et de n'arriver à rien, alors il deviendra un véritable écrivain. Sinon, il finira postier. Ou président de la République.

C'est ainsi que débutée à 13h12 cette chronique a commencé à s'ébaucher aux alentours de 15h avant de s'achever juste avant la demie de 6h…

Plus besogneux, tu meurs.