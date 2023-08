Une secte pratiquant des rites sacrificiels se propage au Moyen-Orient

Temps de lecture: 5 min

Une mystérieuse secte, appelée «Jamaat Al-Qurban» (littéralement «Confrérie des offrandes») et apparue au cours du printemps en Irak, a été signalée à la mi-juillet au Liban. Des titres de la presse libanaise ont ainsi vite fait le lien entre deux cas de suicide dans la banlieue sud de Beyrouth avec l'activisme de ce groupuscule occultiste.

L'apparition de ce type de sectes en terre d'islam est d'autant plus étonnante que les autorités religieuses croient exercer un monopole incontesté sur les questions liées à la métaphysique. Elles interdisent également toute pratique sacrificielle en dehors de celles prescrites par le texte sacré. Leur apparition en Irak pose la question de la permissivité dont semblent jouir différents groupes extrémistes dans ce pays, à commencer par Al-Qaïda et son succédané sanguinaire, le groupe État islamique (Daech), qui y ont trouvé un terreau fertile pour se développer.

Un dieu nommé Ali

En mai 2023, dans le gouvernorat de Dhi Qar (province au sud du pays), les autorités irakiennes avaient annoncé l'arrestation de quatre personnes présumées membres de ce groupe décrit comme se donnant à des pratiques «perverses» ou «démoniaques».

D'après les médias locaux, citant des rapports de police, les membres de la secte «Al-Qurban» se proposent de s'offrir en offrande, par le suicide, à la gloire de l'imam Ali ibn Abi Talib, cousin du prophète Mahomet, quatrième calife de l'islam au milieu du VIIe siècle et première référence du chiisme. Les candidats au sacrifice sont triés par des tirages au sort dont nul ne connaît encore les secrets.

Ce que l'on sait pour l'instant de «Jamaat Al-Qurban», grâce à ses rapports, c'est que ses membres, imprégnés a priori de la culture chiite, déifient l'imam Ali. Celui-ci est le père de deux figures vénérées des chiites, Al-Hassan ibn Ali (communément appelé Hassan) et Al-Hussein ibn Ali (Hussein), dont le martyr en 680 à Kerbala (au centre de l'actuel Irak) est au fondement de la doctrine chiite –et commémoré chaque année par un pèlerinage important dans la ville sainte irakienne et la fête de l'Arbaïn.

Les adeptes de cette secte expriment ainsi leur gratitude envers leur «dieu» en se donnant à lui en offrande, à la manière des cultes païens qui ont marqué la région avant l'avènement des religions monothéistes. Son gourou s'appelle Ali Abd-Moneim Al-Hassani, de son vrai nom Ali Moneim Al-Yaqoubi.

Des rumeurs disent qu'il bénéfice de soutiens financiers occultes et que son organisation est très active dans le périmètre à dominante chiite entre Bagdad et Bassorah, dans la moitié sud de l'Irak. Tout en sachant que dans le pays, il y a d'autres sectes de type sataniste et de même obédience chiite, comme Hizb Al-Amir («Le Parti du Prince») ou encore Djund Al-Samaa («Les Soldats du Ciel»).

Le Liban, un terreau fertile

Les observateurs ont lié la hausse des cas de suicide survenus ces derniers mois en Irak à l'apparition de ces sectes. Ce qui fait craindre la propagation de telles idées extrémistes dans la société libanaise d'aujourd'hui, confrontée à une crise multidimensionnelle, avec la montée de la criminalité, du chômage et l'effondrement du pouvoir d'achat.

Le Liban est, depuis déjà quelques années, au bord de la faillite économique, et ne survit que grâce au surendettement et aux aides étrangères. Des observateurs ont aussi mis en garde contre la hausse des suicides enregistrés dans ce pays, conséquence d'un désarroi social accru.

Des soupçons avaient commencé à apparaître fin juin, à la suite du suicide jamais élucidé d'un jeune homme dans la banlieue sud de Beyrouth, dominée par le Hezbollah chiite, en se jetant «tout nu» du troisième étage d'un immeuble. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime était arrivée avec sa famille au Liban, deux semaines plus tôt en provenance du Canada, où elle résidait.

Sur le coup, l'événement n'avait pas attiré l'attention, mais la tentative de suicide de son épouse, qui s'est jetée, elle aussi «toute nue» du haut d'un autre immeuble proche, quelques jours après lui, a poussé les autorités à suivre la piste de la secte des «offrandes».

Entre obscurantisme et idéologie

Selon l'enquête préliminaire, rapportée par le site de la chaîne de télévision Al-Hurra, la jeune victime est soupçonnée d'avoir eu des comportements étranges, tels que le rejet de tout ce qui est technologique, et de ne jamais dormir sur un lit... Les mêmes que ceux qui caractérisent les adeptes de la secte «Al-Qurban» en Irak. Les enquêteurs s'attellent à réexaminer les précédents cas de suicide enregistrés durant les derniers mois, à la lumière des indices relevés jusqu'ici.

Sur les réseaux sociaux, les commentaires sur cette histoire traduisent une réelle peur des Libanais de voir ces idées obscurantistes prendre de l'ampleur dans leur pays et de séduire de plus en plus de jeunes désemparés au sein de la communauté chiite, qui constitue près d'un tiers de la population du Liban.

Ces sectes sont particulièrement redoutées parce qu'elles sont portées par une idéologie intégrant de façon subtile et insidieuse les dogmes sacrificiels propres au chiisme (autoflagellation, sentiment de culpabilité, etc.) ou l'adoration des descendants du prophète Mahomet (Ahl al-bayt). Autant d'indices qui distinguent le rite chiite du rite sunnite.

Les chiites s'en défendent

Pour Ali Al-Amine, rédacteur en chef du journal libanais Janoubia et fin observateur de la scène politique locale, que nous avons interrogé, le plus grave dans cette histoire est «la volonté d'emprunter au chiisme son identité confessionnelle et d'encourager l'extrémisme, au moment où les acteurs politiques inféodés à l'Iran [à grande majorité chiite, ndlr] combattent localement les idées modérées».

Le journaliste libanais poursuit: «L'amplification de l'identité chiite et l'étouffement des voix modérées ont produit ou favorisé l'émergence de ce phénomène qui risque de se renforcer à l'avenir, tant que des voix modérées n'émergeront pas ou tant qu'elles resteront combattues par le pouvoir politique.»

Des dignitaires chiites ont nié toute jonction entre les idées de cette secte et le dogme chiite ou alaouite (ce dernier est issu d'une religion syncrétique présente notamment en Syrie et au Liban). L'un d'eux, Cheikh Mohamed Al-Fouani, a affirmé que ces groupuscules «sont de nature sataniste et n'ont aucun lien avec l'islam ni le chiisme». Cette idée de présenter l'imam Ali comme un dieu est, selon lui, «une pure hérésie», puisqu'elle est rejetée par toutes les écoles islamiques.

Or, pour certains détracteurs du chiisme, l'apparition des sectes comme celle d'«Al-Qurban» est la conséquence logique de la mythification d'Ali par les duodécimains (les chiites qui croient en l'existence des douze imams). Ainsi, la sempiternelle dispute entre les deux grands rites musulmans, sunnite et chiite, est relancée. Comme au Moyen Âge, entre protestants et catholiques.