Les tenues de sport peuvent vous brûler lors d'une IRM

Repéré sur The Washington Post

L'industrie textile spécialisée dans le vêtement de sport ne manque jamais d'ingéniosité lorsqu'il s'agit de concevoir des matières innovantes pour améliorer le confort dans l'effort. Outre le caractère extensible, les progrès technologiques se concentrent sur un autre critère: la capacité anti-odorante des tissus.

Lorsque vous passez une IRM (imagerie par résonance magnétique), ces technologies ne sont pourtant pas inoffensives, nous apprend The Washington Post. En décembre 2020, au moins six cas de brûlures causées par des textiles ont été rendus publics. En cause: la présence de métal dans la fibre textile. «C'est comme si vous mettiez votre peau contre une plaque chauffante», explique Hollis Potter, chef du service de radiologie et d'imagerie de l'Hospital for Special Surgery de New York.

Des risques importants de brûlures

En 2020, le premier cas rapporté était celui d'une enfant de 11 ans, qui a subi une brûlure au deuxième degré au cours de son IRM. Sur l'étiquette de son maillot de corps, vendu par Boston Orthotics & Prosthetics, on ne pouvait lire que «Coolmax/Lycra». Par la suite, il s'est avéré que le maillot contenait des microfibres incrustées d'argent. Les brûlures de la fillette correspondaient aux coutures du vêtement, là où l'argent était concentré.

Avant de passer un examen IRM, il est conseillé aux patients de retirer leurs bijoux et tout objet métallique de leur corps. Certains laboratoires contrôlent même leurs patients avec des détecteurs de métaux, pour s'assurer qu'aucune matière de la sorte ne pénètre accidentellement dans les machines.

Pour produire leurs images, les appareils d'IRM utilisent en effet de puissants aimants et des ondes radio. Le moindre métal, même dans une quantité infime, peut interagir avec le champ magnétique et brûler la peau. Si les blessures produites lors d'une IRM sont rares, les données montrent que les brûlures thermiques sont les plus fréquentes. Dans environ 5% de ces cas, elles sont causées par les vêtements du patient.

On trouve aujourd'hui de l'argent dans toute une série de vêtements, de produits et de tissus: emballages alimentaires, dispositifs médicaux, chaussettes, draps de lit, sous-vêtements, masques…

En particulier, les marques de sport trouvent un intérêt certain à cette matière. «L'argent possède des propriétés antibactériennes et peut pénétrer les parois cellulaires des bactéries. Les ions positifs de l'argent sont attirés par les ions négatifs des bactéries, ce qui entraîne la mort du microbe», développe Bryan James, chercheur à la Woods Hole Oceanographic Institution, spécialisé dans la science des matériaux. Or, ce sont justement ces bactéries qui sont responsables de l'odeur désagréable de notre transpiration.

Interrogées, plusieurs marques de sport préconisent de se renseigner auprès des soignants avant n'importe quel examen médical... et de lire l'étiquette. Mais les experts affirment qu'il ne faut pas toujours s'y fier.

Aux États-Unis, même si la Commission fédérale du commerce exige que toutes les étiquettes de vêtements mentionnent les matériaux utilisés dans un tissu, la règle ne s'applique pas à ceux représentant 5% ou moins de la teneur en fibres. «Même des quantités infimes de fibres métalliques peuvent brûler quelqu'un», selon Michael Hoff, membre du comité de sécurité de l'American College of Radiology. Bien que les établissements soint sensibilisés à la question et habillent le plus souvent leurs patients, il indique que ces derniers ne doivent pas hésiter à exprimer leur gêne au cours de l'examen. «Une IRM n'est pas censée être douleureuse», rappelle-t-il.