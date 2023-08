Perce-t-on encore les oreilles des bébés?

Temps de lecture: 6 min

Les parents prennent-ils davantage en considération le consentement de leurs enfants avant de prendre la décision de leur percer les oreilles? Existe-t-il un âge minimum pour le faire? Faut-il opter pour un perçage au pistolet ou à l'aiguille?

Deux écoles s'opposent, parmi les parents, sur ce qu'il convient de faire des lobes des enfants. Pour certains, percer les oreilles des petites filles permet de les distinguer des petits garçons, à un âge où la longueur de cheveux est peu ou prou la même chez tous les enfants. En Espagne, notamment, ces petits bijoux servent à faire comprendre quel est le sexe d'un bébé, et il est difficile de s'opposer à ce rite de passage. Percer les oreilles de l'enfant dès son plus jeune âge permettrait également de ne pas lui laisser de souvenir douloureux de l'expérience.

Églantine a choisi de faire percer les oreilles de sa fille aînée dès ses 6 mois «pour éviter qu'elle n'y touche»: «À cet âge elle n'avait pas encore le réflexe de porter ses mains à ses oreilles.» Elle s'est rendue chez un perceur, car «cela [lui] semblait plus pro», mais si la cicatrisation s'est bien déroulée, les lobes de sa fille ont grandi par la suite. «Les trous ne sont plus exactement au même endroit. Pour ma deuxième, j'ai donc décidé d'attendre ses 3 ans, mais pour l'instant elle ne souhaite pas de boucles d'oreilles, donc je respecte son choix.»

Pour d'autres parents, de plus en plus nombreux, percer les oreilles d'un enfant équivaut à porter atteinte à son intégrité physique –certains parlent même de «mutilation». Pour eux, il n'est donc pas question de trouer les lobes du leur avant qu'il ne soit en âge de le demander, mais aussi de prendre soin de ses piercings pendant la cicatrisation. La question du consentement de l'enfant est prise au sérieux.

Les parents choisissent désormais de temporiser

Si l'on croise toujours des enfants aux oreilles percées, rares sont désormais ceux qui sont passés chez le bijoutier ou le perceur dès leur première année de vie. La plupart des parents préfèrent en effet désormais attendre que la demande vienne de l'enfant, mais sans forcément se fixer un âge minimum.

Agathe a emmené sa fille aînée dans une boutique de la chaîne de bijoux fantaisie Claire's quand elle avait 4 ans. Cela faisait déjà un an que la petite fille réclamait des boucles d'oreilles. «J'ai insisté pour qu'elle porte de l'or 18 carats, parce que je ne mets personnellement rien d'autre, et j'ai été hyper pointilleuse sur les soins: désinfecter trois fois par jour avec le produit donné, tourner doucement les boucles, mais pas à 360 degrés, pour ne pas enrouler ses cheveux dedans. La cicatrisation a été parfaite, et elle a ensuite pris mes boucles d'oreilles en diamant 0,25 carat. Elle n'a pas intérêt à les perdre!»

Quelques années plus tard, à ses 3 ans, la petite sœur a suivi le mouvement. «Je suis très bijoux. Je porte de beaux bijoux en or avec diamants ou pierres fines, donc forcément, à ces âges influençables, elles en veulent aussi. Mais je n'aurais pas voulu leur faire percer les oreilles quand elles étaient bébés, j'aurais eu peur que les cheveux s'enroulent autour ou qu'elles tripotent leurs oreilles», affirme Agathe.

«Nous sommes allées chez un perceur qui n'accepte que si l'enfant est d'accord», raconte, de son côté, Rachel. «J'ai attendu que ma fille le demande, elle avait 3 ans. Je n'ai pas voulu aller chez un bijoutier, car je connais les risques d'un mauvais perçage fait au pistolet, et les seuls vraiment formés sont les perceurs.» Anaëlle a, elle aussi, attendu que son fils exprime le souhait de se faire percer les oreilles. «Il voulait faire comme papa, alors à ses 2 ans, on est allés chez le bijoutier, en prenant soin de mettre une crème anesthésiante avant.»

Existe-t-il un âge minimum pour se faire percer les oreilles?

Lorsque l'on parcourt les sites web des grandes chaînes de bijouterie, les âges conseillés pour le perçage d'oreilles varient. La plupart n'acceptent pas d'y procéder avant les 3 ans de l'enfant, mais certains le font dès ses 2 ans, d'autres seulement à partir de ses 6 ans.

La loi, elle, reste floue. Aucun âge minimal n'est spécifié dans le code de la santé publique. «La pose d'un piercing est interdite sur un mineur sans le consentement écrit d'une personne chargée de l'autorité parentale: parent ou tuteur», est-il seulement indiqué. Le consentement de l'enfant n'est donc pas requis, seul celui d'un parent compte.

Loïc, perceur chez Abraxas, à Paris, ne perce les lobes des enfants qu'à partir de 6 ans. «La France est le seul pays d'Europe qui encadre les piercings et les tatouages chez les mineurs. Mais avant 6 ans, les enfants ne suivent pas forcément les règles élémentaires d'hygiène, comme ne pas toucher les bijoux, ne pas dormir dessus, ne pas mettre la tête sous l'eau pendant au moins deux mois. Et en perçant des enfants plus jeunes, on prend le risque que les trous ne soient pas bien centrés, car les lobes continuent de grandir.»

Chez Mad Lords, une bijouterie parisienne, les piercings ne sont également réalisés sur les enfants qu'à partir de leurs 6 ans. «Certaines recommandations médicales suggèrent d'attendre que l'enfant ait au moins 6 mois à 1 an, mais nous débutons à 6 ans car à cet âge, le risque d'infection est légèrement réduit, et l'enfant est capable de mieux tolérer la procédure. Il peut également exprimer son avis et indiquer s'il souhaite ou non se faire percer», indique Serge Muller, le fondateur de la marque.

Pistolet ou aiguille, que choisir?

Quant au choix de la méthode de perçage, Loïc est catégorique: le pistolet est problématique. «Le bijou est poussé de force dans la chair, ça fait une déchirure plus qu'un trou propre et net. Et derrière le bijou, il y a un petit picot qui blesse souvent l'enfant s'il dort dessus. Avec cette méthode, il y a fréquemment de gros problèmes de cicatrisation.» Mais après vingt-cinq ans de métier, il constate que les parents délaissent les bijouteries, au profit des perceurs. «On est juste à côté d'une école, donc on reçoit de plus en plus d'enfants, mais ce sont plutôt des petites filles. Les garçons se font rarement percer les oreilles avant 11-12 ans.»

Serge Muller est du même avis. «Seuls des perceurs professionnels expérimentés devraient être autorisés à pratiquer cet acte sur des adultes, et plus encore sur des enfants. Il est essentiel que les parents se renseignent sur les normes de sécurité, l'hygiène et les compétences professionnelles du prestataire qu'ils choisissent, quelle que soit leur décision. Il est également important de prendre en compte les préférences individuelles de l'enfant, et de respecter son choix dans la mesure du possible, en veillant toujours à sa sécurité et à son bien-être.»

Laurence a ainsi fait le choix du perceur pour sa fille de 6 ans, qui le demandait depuis quelque temps. «À l'aiguille, c'est plus propre qu'au pistolet, car c'est un matériel stérile et à usage unique, et ça ne déchire pas la chair. Malheureusement, le perceur a mal percé d'un côté. J'aimerais refaire faire le trou, mais elle a peur.»

Attention aux infections

Quels sont les risques, en cas de mauvaise cicatrisation, voire d'infection? «Si on dort sur le bijou, on peut avoir des chéloïdes, une inflammation du canal de peau», explique Loïc.

«Il faut être très assidu sur les soins et la cicatrisation, ne pas oublier de faire une ou deux visites de contrôle avec le perceur. On travaille depuis longtemps avec le service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon pour pouvoir administrer une antibiothérapie quand c'est nécessaire et, malheureusement, c'est déjà arrivé que des personnes se voient amputer de l'oreille ou du nez après un perçage au pistolet. Si jamais votre piercing est infecté, surtout n'enlevez pas le bijou! Il sert de drain. Si vous l'enlevez, vous allez enfermer l'infection à l'intérieur de la peau.»

Que faut-il alors préconiser, outre l'utilisation d'une aiguille pour percer? «Un bijou simple et fonctionnel, en plaqué or ou titane plaqué or, au moins la première année, pour que la peau intérieure se corse. Il faut que le bijou fasse 1 à 1,2 mm d'épaisseur, pour pouvoir le tourner complètement sans blesser l'oreille, contrairement à une boucle d'oreille classique. Et l'enfant doit faire au moins une visite de contrôle chez le perceur par la suite», précise Loïc.

Et, après les lobes, les enfants peuvent-ils faire d'autres piercings? «À partir de 16 ans, on peut faire les deuxièmes trous aux lobes. Et aussi le piercing au nombril, mais tous les nombrils ne sont pas perçables, et c'est plus long à cicatriser, il faut compter six à neuf mois. Pour le reste, il faudra attendre la majorité!»