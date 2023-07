Ces parents qui utilisent un AirTag pour tracer leurs enfants

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

En 2021, Apple lançait son AirTag, un petit GPS rond frappé du logo à la pomme pouvant tracer un objet que l'on a tendance à perdre facilement. Mais certains parents l'utilisent... pour pister leurs enfants.

La firme s'oppose pourtant fermement à son utilisation sur les enfants ou les animaux, mais il existe malgré tout des bijoux et colliers (non commercialisés par Apple) adaptés à cet usage. The Washington Post a recueilli des témoignages de parents, mais aussi de spécialistes.

Un AirTag pour rassurer les parents

«Pour certains, cela peut paraître très autoritaire parce que je m'inquiète beaucoup, mais c'est mon seul enfant, témoigne Chin, qui a une fille de 8 ans. Cela dépend de ce qui nous rend le plus à l'aise et je préfère me sentir en sécurité plutôt que désolée.» Grâce à deux AirTag (payés 29 dollars chacun, un coût modeste par rapport à l'utilité de l'objet) accrochés au sac à dos de sa fille, elle peut la suivre à l'école, durant ses activités extrascolaires ou lorsqu'elle est avec ses amies.

Sandi Bourbeau a utilisé un AirTag sur son fils de 13 ans durant trois mois: «C'était un premier pas [vers l'indépendance, ndlr] et aussi un bon moyen pour parler des limites et trouver des alternatives.» Une vision que partage Mendola: «Je veux que ce soit quelque chose qui leur [les enfants, ndlr] laisse plus de liberté et non pas quelque chose qui accroît notre surveillance.» Le AirTag serait donc un moyen pour elles de donner plus d'indépendance à leurs enfants.

Quelles conséquences sur les enfants?

Les spécialistes sont pourtant inquiets face à cette pratique, notamment quant à ses conséquences sur la santé mentale et le développement des enfants. «Depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années, il y a eu un déclin concernant la liberté des enfants à faire les choses par eux-mêmes», observe Peter Gray, professeur en psychologie et neurosciences au Boston College. Pour lui, un enfant trop surveillé ou contrôlé risque de souffrir d'anxiété et de dépression, par exemple en éprouvant des difficultés à prendre en main sa propre vie.

«Nous avons totalement faux si nous pensons que nos enfants sont en danger dès que leurs parents les quittent des yeux une minute ou deux», déclare Lenore Skenazy, fondatrice de Free-Range Kids, une organisation qui lutte pour donner plus d'indépendance aux enfants. Selon elle, le AirTag n'est pas une bonne idée: «Si vos parents vous font confiance et croient en vous, c'est un cadeau inestimable. Avec des balises GPS, il n'y a aucun moyen de prouver qu'on peut vous faire confiance.»

«Cela rend toute la famille plus dépendante de la technologie, et c'est le but de ces gadgets», explique la psychologue Susan Linn, autrice de Who's Raising the Kids? Big Tech, Big Business, and the Lives of Children («Qui élève les enfants? La tech, le business et la vie des enfants», non traduit en français). Chin ne compte pas pour autant changer ses habitudes: «Je continuerai de laisser le tag sur elle tant que je le pourrai.»