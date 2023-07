Le réchauffement climatique va nous rendre de plus en plus agressifs

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

Le réchauffement climatique entraîne de nombreuses conséquences. Avec la hausse des températures, les scientifiques voient la mer monter, des espèces disparaître, des terres s'assécher… et notre humeur s'empirer.

Être désagréable est une chose, devenir agressif en est une autre. C'est pourtant ce qui inquiète certains chercheurs, préoccupés de voir une corrélation entre l'augmentation des comportements agressifs et les épisodes de fortes chaleurs.

En l'occurrence, le Washington Post revient sur deux études récentes qui soutiennent l'idée que lorsqu'il fait chaud, les gens sont plus enclins à tenir des propos haineux et à adopter des comportements hostiles.

La première révèle que les discours de haine sur les réseaux sociaux s'intensifient avec les températures élevées, tandis que la seconde fait état d'une augmentation du harcèlement et de la discrimination sur le lieu de travail au sein des services postaux américains.

Les esprits s'échauffent

Sur les réseaux sociaux, il n'est pas compliqué de souffler sur les braises pour que les propos s'enflamment. Lorsqu'il fait chaud, le brasier serait d'autant plus ardent. C'est en tout cas ce qu'affirment les chercheurs de l'Institut de recherche de Potsdam sur les effets du changement climatique, qui ont constaté une augmentation des discours haineux allant jusqu'à 22% sur Twitter, lorsque les températures dépassent les 41°C.

Afin de déterminer la relation entre les discours haineux et la température, les scientifiques ont utilisé un algorithme pour analyser 75 millions de tweets haineux à partir d'une base de données couvrant 773 villes des États-Unis entre 2014 et 2020, soit quatre milliards de tweets.

Il est apparu que, quels que soient la région et son climat, les températures supérieures à 27°C étaient systématiquement liées à une augmentation significative de la haine en ligne. Pour Léonie Wenz, chercheuse à Potsdam et coautrice de l'étude, «cela montre les limites de notre capacité d'adaptation aux températures extrêmes».

La chaleur comme facteur aggravant des comportements humains n'est pas un concept nouveau. Psychologues et spécialistes des sciences sociales ont déja mis en évidence la relation entre les températures élevées, et les comportement agressifs et la criminalité.

Pour certains, cela s'explique par le fait que le corps humain produit de l'adrénaline en réponse à une chaleur excessive. L'agressivité serait un effet secondaire. D'autres soulignent que les températures élevées augmentent le rythme cardiaque, la testostérone et d'autres réactions métaboliques qui déclenchent des réactions «de combat ou de fuite».

Craig Anderson, professeur de psychologie à l'Université d'État de l'Iowa, étudie en outre cette relation entre la violence et la chaleur depuis 1979. Il écrit que le changement climatique augmente directement l'agressivité et la violence humaines; c'est ce qu'il appelle «l'effet de la chaleur». Cela suggère que lorsque les gens se retrouvent dans un environnement avec une température qui leur est inconfortable, ils deviennent plus irritables, perçoivent les autres actions avec hostilité et se comportent de manière plus violente.

D'autres études de terrain examinées par Craig Anderson vont plus loin, en avançant que le nombre d'homicides, d'agressions majeures, d'appels à la police, de violences domestiques et d'autres comportements violents a tendance à s'accroître en même temps que les températures. Or, «à mesure que le réchauffement climatique s'accentue, il y aura, et c'est en fait déjà le cas, une augmentation de la fréquence à laquelle les gens ressentent une chaleur désagréable ou inconfortable».

Les experts s'accordent sur la conclusion: pour éviter que les esprits s'échauffent, il faut arrêter de brûler la planète.