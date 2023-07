Taylor Swift donne son nom à un sandwich, une rue, et même une ville

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Conversation

En plein Eras Tour, la chanteuse Taylor Swift fait salle comble. On l'a vue chanter sous une pluie battante, plonger dans la scène et performer pendant plus de trois heures, pour le plus plus grand bonheur de ses fans.

Celle qui a commencé sa carrière de chanteuse dans la country peut compter sur sa communauté de Swifties (surnom donné à ses fans) pour la soutenir... et influencer la politique et l'économie.

En tout cas, les responsables politiques y prêtent attention et multiplient les allusions à la star sur les réseaux sociaux. Mais que leur apportent ces actions? Matt Harris, chercheur en politique, s'est posé la question dans un article publié sur The Conversation.

Les politiques profitent de l'effet Taylor Swift

Le New Jersey a renommé son fameux sandwich «Taylor jambon, œuf, fromage» en «Taylor Swift jambon, œuf, fromage». La ville de Pittsburgh s'est appelée «Swiftsburgh» lorsqu'elle y était de passage. Et à Kansas City, la rue «Swift Street» s'est transformée temporairement en «Swift Street (Taylor's Version)».

Ainsi, plusieurs villes et États américains ont voulu marquer le coup dès que la chanteuse foulait leur sol. Et ça marche. Le tweet du gouverneur du New Jersey Phil Murphy annonçant le sandwich «Taylor Swift jambon, œuf, fromage» a été liké plus de 5.700 fois; alors que d'autres de ses tweets ne cumulent qu'une centaine de likes. Une analyse de données recueillies sur les réseaux sociaux a montré que le simple fait de mentionner Taylor Swift pousse à l'engagement.

L'engouement politique autour de la chanteuse traverse même les frontières puisque plusieurs leaders politiques l'ont interpellée sur les réseaux sociaux pour ajouter une date dans leur pays. Ça a été le cas du Premier ministre canadien Justin Trudeau dès que les chiffres ont montré que le passage de Taylor Swift boostait l'économie locale.

Taylor Swift, prochaine présidente des États-Unis?

Cette idée n'est pas si farfelue. Déjà, ils ont sont nombreux à aimer Taylor Swift puisque 53% des adultes américains se disent fans –dont 45% sont des millennials et 23% des baby-boomers. Celle qui a vendu 200 millions d'albums à travers le monde et gagné douze Grammy Awards est donc très populaire auprès de plusieurs catégories de personnes.

Les fans de Taylor Swift vivent aussi en majorité dans des banlieues, lieux considérés comme des territoires «swing» –dont les votes peuvent tout changer. Lors des dernières élections présidentielles, 72% des 18-29 ans se sont dits favorables à Taylor Swift et 21% d'entre eux prêts à voter pour elle, au lieu de Joe Biden ou Donald Trump. Si cela reste une volonté de la part de ses fans et non une annonce officielle de la chanteuse, des drapeaux «Taylor Swift 2024» existent déjà.