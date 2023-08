Avec la crise du logement, Montréal, «ça devient Paris»

Temps de lecture: 5 min

«Montréal, il y a une dizaine d'années, c'était vraiment une ville où la question des conditions matérielles de vie se posait moins», se souvient Rockya, la trentaine, nostalgique de la métropole canadienne qu'elle a connue à son arrivée de France en 2009. Si la ville n'a rien perdu du charme de ses façades de brique et de ses escaliers en colimaçon, on n'y trouve plus un appartement en une semaine comme à «la belle époque». Un temps où ses rues débordaient d'artistes attirés par un coût de la vie relativement bas, ce qui lui donnait son «identité particulière», décrit Rockya.

Comme beaucoup d'autres métropoles à travers le monde, Montréal subit désormais une crise du logement. «Maintenant, ça devient Paris.» Au Québec, près des trois-quarts des villes doivent négocier avec un marché locatif serré d'après un rapport de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) intitulé «Crise du logement: un marché locatif en manque d'encadrement» et publié fin juin.

«Les logements locatifs sont à la merci des dynamiques du marché immobilier et [de la hausse] des taux d'intérêt qui affectent présentement le coût de l'immobilier», explique Julia Posca, de l'IRIS, co-autrice de l'étude. Le loyer d'un logement moyen de deux chambres devrait passer à 1.120 dollars canadiens (765 euros) en 2023, contre 1.022 dollars canadiens (698 euros) en 2022, projette la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL), ce qui représente une hausse moyenne d'environ 67 euros.

Soit il n'y a plus de logements, soit le loyer est trop élevé

À Montréal, les loyers inabordables et la baisse du taux d'inoccupation des appartements locatifs précèdent pourtant l'inflation, responsable de la hausse des taux d'intérêt. Ces phénomènes se sont néanmoins accélérés depuis la pandémie de Covid-19, souligne la chercheuse. En 2022, le taux d'inoccupation dans la métropole s'élevait à 2%, selon les données de l'IRIS. À titre comparatif, la vacance concernait 8,5% du parc locatif à Paris en 2021, d'après l'Insee.

La location de courte durée, notamment à travers la plateforme Airbnb, participe également à «retirer des logements du marché et à la baisse du taux d'inoccupation», poursuit Julia Posca. Elle constate que la pénurie concerne plus particulièrement les «logements dont les prix correspondent aux revenus des locataires».

Alors que le salaire minimum au Québec est de 15,25 dollars canadiens par heure, il faudrait qu'il soit d'au moins 20,30 dollars canadiens, à hauteur de quarante heures de travail par semaine, pour louer un appartement de quatre pièces avec une salle de bain dans la région métropolitaine de Montréal, révèle un rapport du Centre canadien de politiques alternatives publié le 18 juillet.

L'offre en logements sociaux est pourtant nettement insuffisante, déplore Julia Posca. Au 31 décembre 2021, plus de 37.000 ménages étaient inscrits sur des listes d'attente pour obtenir une habitation à loyer modique, rapporte la Société d'habitation du Québec. En parallèle, la Communauté métropolitaine de Montréal relevait que la part des nouveaux logements sociaux et communautaires ne représentait que 2,7% de l'ensemble des nouvelles habitations construites entre 2021 et 2022, un taux qui n'a jamais été aussi bas.

Ainsi, souligne la chercheuse, «il y a des gens à très faibles revenus qui doivent se tourner vers le marché privé pour se loger, mais qui n'y arrivent pas parce que les loyers sont trop élevés».

«Le locataire qui veut faire ça, il faut qu'il investisse en immobilier»

Si les loyers continuent d'augmenter, ce n'est pas faute de régulation du marché. Mais «il y a beaucoup de moyens pour les propriétaires de contourner la régulation, notamment entourant le niveau des loyers», estime la chercheuse. Ils peuvent, par exemple, éviter de se plier aux restrictions sur la location à court terme, grâce au nombre insuffisant d'inspecteurs pour assurer leur mise à exécution.

Certains se passent ainsi des attestations de classification fournies par la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ), requises pour les locations de trente-et-un jours ou moins, ou poursuivent leur activité dans les secteurs de la ville où l'hébergement à des fins touristiques n'est pas autorisé.

Les évictions de locataires se font aussi au sein du cadre réglementaire, permettant aux propriétaires d'augmenter le loyer sans respecter les recommandations du Tribunal administratif du logement du Québec (TAL). Les hausses de loyer sont quatre fois plus importantes quand il y a un changement de locataire, d'après les observations de la SCHL. Dans un rapport paru en juin, elle prévoit une augmentation moyenne de 30% dans la grande région de Montréal d'ici à 2025.

Ce même mois de juin, le gouvernement de François Legault déposait le projet de loi 31, visant à retirer aux locataires le droit de céder leur bail. Le transfert de son bail à une autre personne aidait jusqu'à présent les locataires à limiter l'effet décrit par la SCHL. Il s'agit d'«un mécanisme qui permet de maintenir les loyers à des niveaux plus raisonnables», définit Julia Posca, et dont l'abrogation risque d'«exacerber cette tension entre logement comme bien essentiel et logement comme investissement».

Fortement critiqué, le projet de loi est porté par France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation. Au sujet de la cession de bail, elle a déclaré: «Le locataire qui veut faire ça, il faut qu'il investisse en immobilier et qu'il prenne les risques qui vont avec.» Accusée de mépris et de déconnexion, la ministre s'est depuis excusée.

Naviguer en eaux troubles

Dans un marché où les propriétaires sont rois, nombreux sont les abus. Arrivée de Montpellier il y a deux ans pour commencer une licence, Juliette Granger, 23 ans, croyait avoir trouvé le sésame: en colocation avec deux autres personnes, elle payait mensuellement 466 dollars canadiens sans les charges, soit environ 315 euros pour un logement «extrêmement bien situé». Mais son loyer, bien moins cher que la moyenne du marché, est venu au prix de négociations répétées avec un propriétaire «particulièrement horrible».

Lorsqu'elle emménage, il refuse de lui faire signer un contrat de location: il exige un garant au Québec, ce qui est alors impossible à trouver pour Juliette. Elle se résigne à un statut de sous-locataire la privant de certains de ses droits. Aujourd'hui, il refuse de leur accorder un renouvellement de bail: chaque colocataire doit désormais être en mesure de payer la totalité du loyer, soit 1.398 dollars canadiens (environ 960 euros) sans les charges. Un garant ne suffit plus. Impossible de dégager ce montant, exorbitant pour de jeunes étudiants, qui ont donc entrepris des démarches auprès du TAL.

«Si ce n'était que moi, je n'irais pas au TAL parce que j'ai peur, j'ai seulement un statut [migratoire] étudiant», confie Juliette, reconnaissante d'habiter avec des Québécois, sans qui elle aurait eu du mal, reconnaît-elle, à comprendre comment faire valoir ses droits. «Quand tu arrives en tant qu'immigrant, clairement, il y a une adaptation qui doit se faire. Tu ne connais pas trop le système, tu ne sais pas trop comment ça marche. Le fait d'avoir un réseau aide beaucoup», renchérit Rockya.

Certes, «les immigrants d'origine française vont peut-être être moins désavantagés que des immigrants qui viennent d'autres régions du monde, parce qu'il y a des facteurs de discrimination qui entrent en ligne de compte» et qui se reflète dans leurs revenus, «donc [dans] leur capacité à se loger», constate Julia Posca. «Il reste qu'une personne nouvellement arrivée va forcément avoir plus de difficulté sur un marché comme ça, où les prix sont élevés.»

Malgré l'hostilité de son propriétaire, Juliette n'envisage pas de renoncer à ce logement, consciente que son budget lui laisse peu de marge de manœuvre. Du rêve montréalais, partagé par 60.000 autres Français installés dans la métropole, elle pourrait s'en réveiller: force est d'admettre qu'une éviction la pousserait à reconsidérer ses plans de master... et à envisager un retour à Montpellier.