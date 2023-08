Marie Trintignant, actrice avant d'être une victime

Temps de lecture: 5 min

Faut-il séparer l'homme de l'artiste? Cette interrogation est entrée dans le langage courant tant le débat a fait –et fera encore– couler de l'encre. Peut-on encore écouter R. Kelly? Le festival de Venise a-t-il raison de dérouler le tapis rouge à Polanski, Besson et Allen? Que faire si l'envie nous vient de nous repaître du dernier plagiat signé PPDA? Autant de questions sur lesquelles chacun et chacune a son petit avis (mes réponses personnelles: «plutôt crever / tout le contraire / consulter d'urgence»).

Séparer l'homme de l'artiste, donc. Un sujet maintes et maintes fois revenu sur la table à propos d'un retour éventuel de Noir Désir puis des productions du groupe Détroit, deux groupes dont le chanteur s'est rendu coupable, lors de l'été 2003, du meurtre de Marie Trintignant, morte le 1er août après qu'il l'a frappée à plusieurs dizaines de reprises.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Ces vingt dernières années, il semble qu'on n'ait parlé que de lui. De son éventuelle réhabilitation, de son droit ou non à remonter sur scène. Comme si le monde de la chanson –voire le monde tout court– ne pouvait pas se remettre de son absence. J'ai appris il n'y a pas si longtemps que sur ce qui fut longtemps l'un de mes albums favoris, Scandale mélancolique, c'est à lui que Hubert-Félix Thiéfaine s'adressait en chantant:

«Ronge tes barreaux avec les dents

Le soleil est là qui t'attend

Ronge tes barreaux avec les dents

Tes amis deviennent impatients»

La chanson s'appelle «Télégramme 2003», elle est sortie en 2005, comme si Thiéfaine était mu par l'absolue urgence de voir son pote sortir de prison, lui qui après tout avait juste tabassé sa compagne à mort, un énième soir de colère. Le sordide de la solidarité masculine n'a pas de limites.

Ca dépend, Cantat il a tué la femme ou l'actrice ? https://t.co/JIdP2Xfe6R — Almira Gulsh (@AlmiraGulsh) November 13, 2019

Rideau

Marie Trintignant, elle, a disparu du paysage médiatique, et ce pour deux raisons principales. La première, et vous me pardonnerez cette macabre évidence, c'est que sa carrière s'est brutalement arrêtée en 2003, sous les coups de son bourreau. Elle achevait alors de tourner pour France Télévisions une évocation de la vie de Colette, sous la direction de sa mère Nadine.

Après sa mort sont sortis Janis et John de Samuel Benchetrit (le 15 octobre 2003) et Les marins perdus de Claire Devers (le 12 novembre de la même année). Puis il y eut Colette, une femme libre, finalement diffusé en avril 2004. Ensuite, plus rien. Rideau. Impossible d'envisager un retour sur scène ou la formation d'un nouveau groupe. C'est l'une des différences entre être en prison pour quelques années et être enterrée au Père-Lachaise: dans le deuxième cas, il est impossible d'envisager l'«après».

Un regard magnétique, tantôt charmeur, tantôt effrayant, toujours déterminé.

La deuxième raison de la lente évaporation médiatique de Marie Trintignant, c'est que très vite, sans vraiment se poser la question, on a séparé la femme de l'artiste. Étant sans doute la plus célèbre des victimes françaises de féminicide, elle est devenue un symbole, un sujet de débats ou d'indignations. Tout cela l'a éloignée de son statut d'actrice. Demandez aux gens qui est Marie Trintignant et vous verrez: ils sauront nommer son bourreau, la ville lituanienne de Vilnius, mais probablement pas citer trois titres de films dans lesquels elle figure.

Or Marie Trintignant était une superbe actrice. Un regard magnétique, tantôt charmeur, tantôt effrayant, toujours déterminé. Une voix capable d'être douce et dure dans un même élan, quelque chose d'élégant et de gouailleur à la fois –pas étonnant d'ailleurs que Thomas Fersen l'ait conviée à enregistrer avec lui la chanson «Pièce montée des grands jours», sur l'album du même nom.

Voleuse de séquences

Il y a plus ou moins deux ans, j'ai entrepris de visionner l'intégralité de la quarantaine de longs-métrages dans lesquels Marie Trintignant apparaît, que ce soit en tant que silhouette ou comme premier rôle. J'ai réalisé cette ascension de façon chronologique, en employant des moyens légaux dès que c'était possible –mais ça ne l'a pas toujours été.

Sa première incursion à l'écran, dans Mon amour, mon amour (sorti le 13 septembre 1967), dure en tout et pour tout 105 secondes. Elle y navigue en terrain connu: il s’agit en effet du premier film réalisé par sa mère, Nadine, qui en a confié le premier rôle masculin à son père, Jean-Louis. Tous deux se sont mariés en 1961, et Marie est née l’année suivante.

C'est un rôle plein de joie: celui d'une gamine qui chahute, tirant la langue si fort –mais toujours pour rire– que celle-ci semble au bord de se décrocher. La carrière cinématographique de Marie Trintignant s'ouvre par quelques instants d'allégresse, et c'est un souvenir qu'il ne faut pas laisser filer.

La suite, c'est une autre apparition dans Ça n'arrive qu'aux autres, évocation par Nadine Trintignant de la perte de sa fille Pauline, morte en 1970 à l'âge de 9 mois, alors que Marie était âgée de 8 ans. Puis un rôle bien plus étoffé dans Défense de savoir, toujours réalisé par sa mère, dans lequel elle incarne une jeune fille prise en otage par Charles Denner. Son père adoptif, Alain Corneau, lui offre ensuite un personnage en or, celui de Mona, ado pour le moins perdue qui croise le chemin de Patrick Dewaere dans Série noire.

La vie de la femme et celle de l'actrice se sont arrêtées brutalement lors de cet été 2003.

Dès ce moment, le doute n'est plus permis: certes, Marie Trintignant fait partie de ce que l'on nomme aujourd'hui les «nepo babies», mais son talent est indéniable. Ettore Scola ne s'y trompe pas en lui confiant le rôle d'une ado triste parce que clairvoyante, simili fantôme évoluant au milieu de personnages grotesques, bourgeois et imbus d'eux-mêmes. Le film s'appelle La Terrasse, et il a beau être incarné par Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni ou encore Jean-Louis Trintignant, la jeune fille vole chaque séquence dans laquelle elle apparaît.

C'est ça, Marie Trintignant: une braqueuse de films, capable d'imprimer sa patte en une poignée d'instants. La lumière et le charisme à la fois. Claude Chabrol ne s'y est pas trompé, lui confiant d'abord un personnage secondaire important dans l'un de ses meilleurs films, Une affaire de femmes, puis le rôle-titre de Betty, d'après Simenon.

Quant à Pierre Salvadori, il l'emploie dans ses trois premiers longs métrages: Cible émouvante, ...Comme elle respire, et dans une moindre mesure Les Apprentis, film taillé pour le duo François Cluzet - Guillaume Depardieu et dans lequel elle n'apparaît que quelques minutes.

Bizarreries acceptables

Dans la partie entretien du livre Pierre Salvadori, le prix de la comédie (Playlist Society), le cinéaste évoque Marie Trintignant en ces termes: «Elle trimballait un truc tellement joli, une immense tolérance, une humanité, c'était sa nature profonde. Toutes les bizarreries étaient acceptables, voire naturelles, avec elle. [...] Elle disait en riant qu'elle défendait tous les personnages abimés, névrosés. Elle avait une compassion, une compréhension innée de la nature humaine, une grande tendresse pour ses personnages.»

«J'aimais aussi sa voix, son ironie, son regard curieux», dit aussi le réalisateur. C'est pour elle qu'il imagine le rôle de mythomane de ...Comme elle respire, sorti en 1998. Leur dernier film ensemble. On peut imaginer que le duo Salvadori-Trintignant aurait fini par se reformer, tôt ou tard. Et que d'autres films se seraient montés autour d'elle, sur son nom, pas parce qu'elle était bankable mais parce que son énergie si particulière valait mille univers.

Mais tout cela n'est que fantasme. La vie de la femme et celle de l'actrice se sont arrêtées brutalement lors de cet été 2003. Chaque année dans le monde, ce sont environ 50.000 femmes qui, comme Marie Trintignant, sont tuées «par un partenaire intime ou un membre de leur famille». Et si certaines sont célébrées par les gens qui restent, d'autres sont immanquablement oubliées.