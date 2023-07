«Le but n'est pas d'inciter les gens à saboter des pipelines, mais de montrer que c'est potentiellement défendable»

Temps de lecture: 4 min

En juin 2023, Gérald Darmanin cite Comment saboter un pipeline, livre du Suédois Andreas Malm, dans son décret de dissolution de Soulèvements de la Terre –selon lui, cette œuvre «justifie les actions extrêmes» et aurait en partie motivé la «violence» du collectif écologiste. On se demande ce que le ministre de l'Intérieur penserait de Sabotage, l'adaptation cinématographique de ce manifeste écologiste, en salles depuis ce mercredi 26 juillet.

Réalisé par Daniel Goldhaber, et coécrit avec Ariela Barer et Jordan Sjol, le film suit un groupe fictif d'Américains issus d'horizons très différents, qui se réunissent pour faire sauter un pipeline au Texas. D'un essai sur la lutte radicale face à l'urgence climatique, Daniel Goldhaber et ses coscénaristes ont tiré un thriller sec, percutant et remarquablement incarné. Avec le même espoir que l'auteur suédois: susciter un changement de paradigme sur les actions à entreprendre face au réchauffement climatique.

Subvertir «l'idée que l'on ne peut rien faire»

«Le film est né de nos propres sentiments d'impuissance et de peur, explique Daniel Goldhaber. On voulait produire une œuvre commerciale qui retranscrive le gouffre entre le besoin existentiel d'action pour le climat, et l'absence actuelle de pratiques efficaces pour établir un changement de masse.»

Avec un sens du suspense imparable, le film retrace méthodiquement chaque étape entreprise par le groupe, des premières prises de contact à la fabrication de la bombe en passant par l'effacement des preuves. En rendant l'action directement tangible, le cinéaste espère réveiller les consciences.

«Les gens se disent “Oh mon dieu, il n'y a rien que je puisse faire”. C'est terrifiant. Et la seule réponse qu'on nous donne c'est: “Écris à ton député, change tes ampoules, conduis une voiture différente”. Je pense qu'on sait tous que c'est une réponse malhonnête, mais qu'aucune autre réponse sérieuse n'a été fournie. Montrer un acte radical de résistance tangible, cela subvertit l'idée que l'on ne peut rien faire. Le film n'a pas pour but d'inciter les gens à faire sauter des oléoducs, mais de leur montrer que c'est possible et potentiellement défendable. Je pense que c'est là que le travail culturel peut commencer», poursuit Daniel Goldhaber.

Pas vraiment un manuel

Malgré leur titre provocateur, ni le film (Comment faire sauter un pipeline en VO) ni le livre ne sont un manuel pour l'action violente –n'en déplaise au gouvernement français. Même si selon Daniel Goldhaber, le fait que l'essai d'Andreas Malm se retrouve cité en lien avec les manifestations de Sainte-Soline n'est pas anodin. «Le fait qu'ils aient cité le livre est la preuve que l'argumentaire présenté est réellement menaçant pour le pouvoir étatique. S'ils ont si peur d'une argumentation rhétorique, cela veut dire qu'Andreas a touché un point sensible.»

Dans son adaptation, le réalisateur filme l'action avec minutie, à l'aide de gros plans qui permettent de saisir chaque détail de la fabrication ou de la pose de la bombe. S'est-il interrogé sur les ramifications éthiques d'une telle précision visuelle? «Pas une seule seconde. Il n'y a rien que l'on montre dans le film qui ne soit pas facilement trouvable en se perdant assez longtemps sur Google. L'idée n'est pas vraiment de vous montrer comment faire sauter un oléoduc, parce que même si vous voyez quelqu'un le faire, vous n'aurez pas moins de chances de vous faire sauter en essayant de le faire vous-même.»

Un «Star Wars» version écolo

Grand public dans son approche, le film soulève néanmoins d'importantes questions, aussi bien idéologiques que sémantiques –comme le fait de qualifier les militants écologistes de «terroristes»: «Je ne pense pas que l'on puisse faire ce film sans se confronter directement à cette question, expose le réalisateur. Et sans se confronter au fait que plein de figures, de Martin Luther King à Jésus Christ, ont été criminalisées et violemment décriées par l'État. Une fois que l'on prend en compte cet héritage historique, on commence à réfléchir différemment au genre de pratiques que le mouvement pour le climat doit adopter.»

Là où certains cinéastes se montrent frileux concernant la signification politique de leurs œuvres, Daniel Goldhaber incarne tout le contraire. «Les films sur le climat, ou sur les actions de gauche de manière générale, ressentent le besoin d'ensevelir leurs thèmes et leurs idées.»

Le réalisateur prend l'exemple de Star Wars: «C'est littéralement un film sur un groupe de rebelles qui détruisent un bien public parce qu'il menace existentiellement la vie de la galaxie. On est 100% de leur côté, et ça ne viendrait à l'esprit de personne de qualifier l'alliance rebelle de terroristes. C'est un des films les plus populaires et culturellement importants de tous les temps, et pourtant il n'a eu aucun impact politique. Parce que c'est facile de dire que c'est juste une allégorie, un fantasme qui n'a rien à voir avec nos vies politiques actuelles. Je pense que c'est très important de ne pas se cacher derrière le symbole, mais de confronter ce qu'on raconte à ce qui se passe dans le monde en ce moment.»

Subvertir les clichés

Le plus remarquable, c'est que la puissance politique du film n'entache en rien ses qualités cinématographiques. Avec son montage efficace, sa pellicule 16mm, les grands espaces du désert texan et ses personnages finement développés, Sabotage est une proposition idéologique forte dans un emballage hollywoodien. Daniel Goldhaber, qui cite Ocean's Eleven en référence, emprunte à la fois à l'univers du western et à celui du film de braquage, et décrit en effet le film comme «un nouveau point de vue sur le genre du film de casse».

Face à la justesse d'écriture du film, on ne peut s'empêcher de penser à deux éco-thrillers sortis dix ans plus tôt: Night Moves de Kelly Reichardt, et The East de Zal Batmanglij et Brit Marling. Et de constater le chemin parcouru depuis dans la représentation des luttes écologiques. Contrairement à ces deux films, Sabotage ne contient ni meurtre, ni personnage de leader charismatique, qui apparenterait le mouvement militant à une secte.

Pour les cinéastes, il était très important de s'éloigner des clichés propres au genre. La scénariste Ariela Barer, qui joue également le rôle de Xochitl dans le film, s'en est ainsi tenue à une interprétation discrète et pragmatique, aux antipodes de la meneuse menaçante que l'on aurait pu attendre.

Mais pour Daniel Goldhaber, la plus grande subversion du film réside peut-être dans son optimisme. «De nos jours, les récits de gauche sont presque toujours des tragédies. Ce sont des histoires sur l'échec. Et je pense que quand on ne raconte que des histoires d'échec, cela devient impossible d'envisager la réussite.»