«Promenade à Cracovie», les derniers témoins de la Shoah

Temps de lecture: 6 min

C'est l'histoire de deux papys qui retournent sur les lieux de leur enfance pour une promenade dans les souvenirs. Roman et Ryszard se sont rencontrés, enfants, dans le ghetto de Cracovie, en Pologne. Ryszard a été envoyé à Auschwitz avec sa famille, il a été sauvé par Schindler, le juste, qui les avait mis sur sa célèbre liste. Roman a entendu son père pleurer en lui annonçant «qu'ils» avaient emmené «maman», puis l'a à son tour vu être enlevé par les nazis. Il avait 10 ans.

Sa première expérience de l'horreur, ça avait été cette vieille femme devenue incapable de marcher, obligée, dans le ghetto liquidé petit à petit, de suivre à quatre pattes la colonne de juifs promis à la déportation, et qu'un jeune officier tua sous ses yeux d'une balle dans le dos. Le sang glouglouta à la manière de l'eau qui jaillit des fontaines à boire, raconte le vieil enfant qui, pendant tout le film, ne dira jamais «ma mère» mais toujours «maman» pour parler de celle qui fut gazée, enceinte, dès son arrivée au camp d'extermination.

Les fantômes de Cracovie

La promenade de Ryszard et de Roman dans Cracovie, c'est un moment lent et doux, musical et terrible, ponctué du rire de deux vieux juifs qui se remémorent les horreurs qu'ils ont traversées, ensemble ou en parallèle. C'est la légèreté, les plaisanteries, l'émerveillement des retrouvailles et puis, soudain, le silence, un visage qui se fige dans la blancheur de la vieillesse et un fantôme qui semble, l'espace d'un instant, s'immiscer et traverser la vie qu'il leur reste. C'est un homme qui ne supporte pas d'être dans une synagogue. C'est aussi un homme qui dépose un petit caillou sur la tombe du père.

Le Cracovie que l'on parcourt regorge de fantômes: celui de «maman» et celui du camarade de ghetto, parti dans le premier transport vers la mort. Le fantôme du père que Roman n'eut jamais, qui revint après la guerre mais ne sut pas aimer ce fils livré à l'atroce solitude des orphelins. Celui de la mère de la famille modeste de paysans qui recueillit l'enfant pendant les années de guerre.

Mais aussi les fantômes de ceux qui ne sont pas nommés, ceux qui ont parlé, écrit et témoigné, les Samuel Pisar, les Simone Veil, les Marceline Loridan-Ivens, les Jorge Semprún et les Anne Frank, et les fantômes de tous les autres, hommes, femmes, enfants, vieillards, innocents, saints, criminels, lâches et courageux, amoureux et désespérés, riches et pauvres, qui n'eurent pas le temps, pas l'occasion, pas la force de laisser une trace de leur martyre pour la postérité, et ont disparu sans laisser d'autre sillon que le soupçon d'un souffle de vie qui s'échappe d'une montagne de chaussures, de valises ou de lunettes, dans un enfer terrestre devenu musée.

Ramenés aux six millions de juifs qui périrent dans les camps, les dizaines de milliers de témoignages qui nous sont parvenus ne sont finalement pas grand-chose, et en même temps, ils sont tout. Dans chaque documentaire, dans chaque reportage, dans chaque autobiographie, dans chaque salle de classe où une petite dame chétive montre à des accros à TikTok son avant-bras tatoué, ce sont des milliers de fantômes qui témoignent.

Chaque histoire est unique et pourtant, toutes racontent la même chose. Le père de Roman qui donne à son petit garçon l'ordre de partir, seul, alors qu'il est lui-même emmené, c'est la mère qui envoie une gifle à sa fille au Vel d'Hiv pour lui ordonner de s'enfuir, seule. Ce sont tous les parents qui se sont arraché le cœur pour sauver leur enfant, et ce sont tous les enfants qui sont morts quand même, seuls.

L'un des derniers témoignages

Lors de leur promenade dans Cracovie, Roman et Ryszard retournent sur les lieux du crime des autres et parfois, l'un d'eux s'arrête sur le seuil et refuse d'aller plus loin. Les souvenirs tels qu'ils ont mis une vie à se fabriquer sont devenus des compagnons supportables et domptés.

Transformés, modifiés, modelés de manière à en faire un récit personnel et secret dans lequel on s'inscrit et dont l'immuabilité garantit qu'on les garde sous cloche, mais dont on découvre, quatre-vingts ans plus tard, qu'ils ne faisaient que somnoler et qu'ils peuvent encore vous prendre à la gorge. La réalité des choses qui saute aux yeux et à la mémoire, en menaçant l'ordre fragile des souvenirs que les anciennes victimes se sont construits, est parfois insurmontable.

Promenade à Cracovie est un énième reportage sur la Shoah, un énième témoignage direct, et c'est assurément l'un des derniers. Toutes les paroles qui n'ont pas encore été dites seront bientôt condamnées à ne jamais tomber dans l'oreille des hommes. L'initiative Les Derniers, de Sophie Nahum, qui recueille les témoignages filmés des derniers survivants pour profiter de l'ultime opportunité de savoir et de partager, l'a bien compris.

Promenade à Cracovie s'inscrit dans une longue histoire de reportages, des plus connus, tels que Shoah ou Ombres et brouillard, aux plus ignorés, dont il est condamné à faire partie puisqu'il n'est diffusé que dans une poignée de salles dans toute la France (cinq en tout et pour tout, dont deux à Paris lorsque j'y suis allée, trois semaines après sa sortie).

Et si dans un siècle, Treblinka était réduit à du folklore?

Bientôt, cette histoire ne sera plus vécue, mais seulement racontée. Et comme toutes les histoires, comme tous les souvenirs, elle verra ses horreurs s'affadir, ses couleurs déteindre, ses contours se flouter. Comme tous les épouvantables crimes que le cerveau humain a eu le génie de commettre, celui-là s'éloignera et perdra, de génération en génération, son caractère d'atrocité, pour se figer dans une sorte de légende.

Les morts des divers génocides et massacres qui ont ponctué l'histoire des hommes peuvent en témoigner, depuis l'imaginaire collectif et disneyisé que le temps leur a fait rejoindre. Massacres napoléoniens, raids vikings, sacrifices mayas, torture inquisitoriale, guillotine révolutionnaire: avant d'être des figurants de spectacles en plein air ou des personnages de films d'action, ces morts ont été des victimes de chair et de sang, des hommes, des femmes, des enfants exterminés.

Qu'est-ce qui nous garantit que dans cent, deux cents ans, Treblinka et Sobibór ne seront pas réduits à du folklore dans le cadre de shows effrayants destinés à provoquer des frissons d'horreur entre deux seaux de pop-corn? Quel autre moyen de préserver la mémoire, si ce n'est de laisser derrière nous une trace concrète et définitive, et de convaincre que l'horreur du passé a la même valeur maudite que celle du présent? Quel autre moyen que le récit direct, que les yeux qui parlent, la parole qui tombe et qui raconte que ce qui se produisit au mitan du XXe siècle ne doit à aucun prix être oublié?

Refuser d'écouter Polanski, c'est refuser d'écouter les enfants morts

Si le documentaire Promenade à Cracovie est si peu distribué, c'est parce que les exploitants refusent de le visionner, par rejet de la personnalité de Roman Polanski, explique Michèle Halberstadt, distributrice du documentaire en France, lors d'une interview accordée à l'émission «C à vous». Or, en refusant de diffuser le témoignage d'un enfant de 10 ans victime de la Shoah, ce sont tous les enfants morts que l'on fait taire. Ce sont aussi toutes les «mamans» assassinées au Zyklon B ou par balle à qui on refuse la mémoire de leur meurtre, du martyre de leur enfant.

Dans la dernière séquence de Promenade à Cracovie, une vue aérienne des deux parapluies de Roman et Ryszard, avançant dans la rue, cède la place à une vision d'ensemble de la ville, sans eux.

Distribuer et regarder ce documentaire de plus, qui n'est pas un documentaire de trop, c'est permettre aux fantômes des rues de Cracovie et de toutes les autres villes où s'est déchaînée la haine nazie de continuer à s'y promener et à chuchoter à l'oreille des vivants en faisant de vieilles plaisanteries de vieux juifs, pour montrer que malgré la défaite humaine totale que fut ce génocide, certains cœurs ne sont pas totalement brisés et qu'il faut, encore et toujours, se donner à tout prix les moyens de tirer des leçons du passé.