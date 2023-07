Mettre de la bière à la place de la crème solaire, la nouvelle tendance débile

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

S'appliquer de la bière plutôt que de la crème solaire, voilà la nouvelle tendance qui affole TikTok. Pourtant, le «beer tanning» ne rencontre pas le même succès chez les professionnels de santé, qui alertent sur ses dangers et le manque de tests sur la question.

The Independent a interrogé des spécialistes sur les conséquences du «beer tanning» sur notre peau (et notre santé) dans un article.

La bière ferait-elle bronzer?

«Les adeptes de cette tendance TikTok avancent que les sucres et acides présents dans la bière peuvent aider à foncer la peau, et potentiellement apporter des bienfaits supplémentaires grâce aux antioxydants et vitamines que l'on retrouve dans certaines bières», expose Caroline Brooks, une spécialiste de la peau travaillant dans un spa.

Elle tient à souligner qu'il n'existe «aucune preuve scientifique sur l'efficacité ou sur les dangers de la bière utilisée pour bronzer». Des précautions et des questionnements partagés par les professionnels de santé.

«En tant que dermatologue suivant quotidiennement des patients ayant un cancer, je me sens obligée de prévenir qu'il est important de faire preuve de recul et de présence d'esprit concernant la tendance TikTok du “beer tanning”, avertit la docteure Maham Khan. Appliquer de la bière sur la peau en croyant qu'elle va améliorer son bronzage est questionnable parce qu'on manque de preuves scientifiques. Plus important encore, cette méthode ne protège en aucun cas des rayonnements UV, qui sont connus pour être cancérigènes et la raison principale de la détérioration de la qualité de la peau, qui peut se manifester sous la forme de coups de soleil, de vieillissement prématuré, et augmenter le risque de cancer de la peau, dont des mélanomes.»

Bien protéger sa peau

Pour la dermatologue, il est important d'utiliser une protection solaire adaptée avant de rechercher l'effet esthétique du bronzage. «Je recommande grandement de ne pas essayer la tendance du “beer tanning” ou toute autre tendance bronzage qui n'a pas été testée et approuvée [médicalement, ndlr]. À la place, soyons responsables et informons sur les risques associés à l'exposition au soleil, utilisons généreusement de la protection solaire [SPF 50, ndlr] et prenons des mesures pour protéger notre peau», conseille la docteure Khan.

Si vous tenez malgré tout à parfaire votre bronzage, il existe d'autres moyens. «La manière la plus sûre pour obtenir l'effet bronzage recherché est d'utiliser des produits autobronzants ou des sprays bronzants, qui sont spécialement formulés pour cela, et dont l'efficacité a été rigoureusement testée, explique Caroline Brooks. Priorisez toujours la santé et le bien-être de votre peau lorsque vous voulez tester une tendance beauté ou bronzage.»

Ainsi, renseignez-vous d'abord auprès d'un médecin avant de suivre une tendance trouvée sur les réseaux sociaux.