Doucement, l'Allemagne commence à s'éloigner de la Chine

Temps de lecture: 9 min

L'Allemagne s'inquiète d'être devenue trop proche de l'économie chinoise. Depuis 2016, la Chine est passée devant les États-Unis au rang de première cliente de l'économie allemande. À Berlin, de nombreux économistes répètent que leur pays doit diversifier ses échanges internationaux. Et cette place prépondérante de la Chine suscite des débats à l'intérieur de la coalition gouvernementale allemande dans laquelle siègent des socialistes, des libéraux et des Verts.

Tous craignent que l'hostilité qui apparaît régulièrement entre les États-Unis et la Chine ne finisse par dégénérer en un conflit dans lequel l'Allemagne ne pourrait faire autrement que de se ranger du côté américain. Mais d'autres attitudes chinoises embarrassent la coalition. Les Verts dénoncent régulièrement les atteintes aux droits humains menées par Pékin, notamment à l'encontre des populations ouïghoures de la province du Xinjiang. Ils se méfient par ailleurs du pouvoir chinois qui évite de critiquer fermement l'invasion russe de l'Ukraine.

Les socialistes et les libéraux sont nettement plus modérés à l'égard de la Chine, mais ils doivent tenir compte des positions affichées par les Verts. Il ne s'agirait pas qu'un souci de neutralité envers Pékin abîme en profondeur la cohésion gouvernementale.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Préoccupation berlinoise

Au printemps dernier, des discussions ont donc eu lieu entre les trois formations, et elles ont amené le chancelier Olaf Scholz à présenter une position de l'Allemagne plus critique de la Chine. À la mi-juin, le gouvernement a présenté une «stratégie nationale de sécurité», qui met en garde les entreprises allemandes contre une trop grande dépendance vis-à-vis de la Chine.

Puis, le 13 juillet, Berlin a apporté des précisions dans un document de soixante-quatre pages. «La Chine a changé et cela nous oblige à reconsidérer nos relations avec elle», est-il affirmé dans ce dernier. Il y est écrit qu'à Berlin, on est «préoccupé» par les efforts de la Chine pour «influencer l'ordre international dans le sens des intérêts de son système de parti unique». Mais le texte reste prudent. Il est le résultat de compromis longuement négociés entre les Verts et les socialistes. Les entreprises allemandes sont seulement invitées à la prudence en Chine. Il ne s'agit pas pour le gouvernement d'engager un différend avec la Chine, mais de demander aux entreprises allemandes de faire preuve de plus de vigilance.

À Pékin, le ministère des Affaires étrangères a réagi en estimant qu'«aucun des défis auxquels l'Allemagne est confrontée n'est causé par la Chine. Au contraire, [la Chine] fait partie des solutions à ces problèmes.» Et à Berlin, l'ambassade de Chine a publié un texte qui proclame que «la Chine est un partenaire, pas un rival de l'Allemagne».

Quand l'Allemagne fait cavalier seul

Mais la soixantaine de pages du document allemand montrent surtout le souci d'une prise de distance par rapport à la Chine –ce qui tranche avec la proximité qui a longtemps dominé les relations entre les deux pays. Il y a un siècle, après sa défaite lors de la Première Guerre mondiale, les vainqueurs avaient exigé de l'Allemagne qu'elle abandonne les concessions qu'elle possédait en Chine, notamment dans le port de Qingdao (Shandong). Un rare vestige de ce qu'avait été la présence allemande est resté la bière Tsingtao, encore aujourd'hui très populaire en Chine.

Après 1949 et l'arrivée du communisme en Chine, les pays occidentaux s'éloignent du pays et n'y reviennent qu'à la fin des années 1970. Parmi eux, l'Allemagne, qui va réussir à développer avec la Chine une très solide relation, essentiellement économique.

«Quand on leur parlait d'une politique commune vis-à-vis de la Chine, les Allemands disaient non. “Nous n'en avons pas besoin.”» Claude Martin, diplomate

De plus, en 1989, les relations germano-chinoises ont profité de la chute du mur de Berlin et de la réunification allemande. Un grand nombre de responsables de l'économie d'Allemagne de l'Est avaient repris, depuis une dizaine d'années déjà, les excellentes relations qu'ils avaient avec leurs homologues chinois avant la brouille sino-soviétique de 1960. En tout cas, à Berlin-Est, on comprenait facilement le fonctionnement des réseaux internes du Parti communiste chinois. L'économie allemande dans son ensemble a profité de la qualité de ces contacts.

Dès lors, la relation germano-chinoise a pris de l'ampleur sans avoir besoin d'alliés. Le diplomate Claude Martin, qui sera ambassadeur de France en Chine (1990-1993) puis en Allemagne (1999-2007) a écrit deux livres sur ces pays: La Diplomatie n'est pas un dîner de gala et Quand je pense à l'Allemagne, la nuit. Il explique aujourd'hui qu'en matière de relations avec la Chine, les dirigeants allemands n'ont jamais cherché à se rapprocher de la France.

«Quand on leur parlait d'une politique commune vis-à-vis de la Chine, ils disaient non. “Nous n'en avons pas besoin. Nous faisons plus d'affaires en Chine que vous: pourquoi vous aider?” Aussi, on n'a jamais réussi à avoir une politique commune avec les Allemands et ils n'ont jamais mis en avant la politique au sens diplomatique avec la Chine, ils ont toujours privilégié le commerce.»

Les Allemands prendront même résolument leurs distances par rapport à certaines décisions françaises. En 1992, lorsque Paris décide de vendre des équipements militaires –des frégates puis des avions Mirage– à l'île nationaliste de Taïwan, les responsables allemands de passage à Pékin répètent dans les ministère que certes, Airbus est une entreprise germano-française, mais que la part de la France y est tout à fait minime. Et que, donc, il n'y a pas de raison que la Chine punisse Airbus en cessant de lui acheter des avions.

Par la suite et jusqu'à aujourd'hui, la production d'Airbus va connaître un succès grandissant en Chine. En 2008, une usine de montage a été mise sur pied à Tianjin, près de Pékin: le partenaire français d'Airbus tenait à installer ce centre de production en Chine. Mais ce genre de mise en place à l'étranger n'est pas dans les habitudes allemandes.

«Il n'y a pas de solidarité entre Européens à l'égard de la Chine»

La production de voitures Volkswagen à Shanghai, depuis 1984, et qui s'est ensuite développée dans d'autres villes chinoises, fait figure d'exception vue d'Allemagne. De façon générale, les entreprises allemandes évitent d'installer des usines à l'étranger, elles préfèrent exporter leurs productions réalisées dans leur pays. Et nombreux sont les exemples de matériels allemands vendus à la Chine qui, tombés en panne, ont été remplacés par des pièces envoyées en toute hâte par avion.

Quant à l'association d'industriels allemands et français, mis à part Airbus, elle reste rare. En 2007, Patrick Kron, le PDG d'Alstom, a catégoriquement refusé la fusion souhaitée par l'Allemand Siemens. Il a préféré aller vers un rapprochement avec l'Américain General Electric. Pourtant, à l'époque, au lieu de se concurrencer, l'entreprise française et sa concurrente allemande auraient pu, en tous cas en Chine, grandement renforcer leurs positions en s'alliant dans les domaines du transport et des chemins de fer.

Claude Martin fait cette constatation, qu'il illustre à plusieurs reprises dans Quand je pense à l'Allemagne, la nuit: «Il n'y a pas de solidarité entre les acteurs économiques européens à l'égard de la Chine, on n'a que des acteurs industriels nationaux et chacun est l'ennemi du voisin. Les Européens sont ennemis les uns des autres en Chine et chacun essaie de l'emporter sur l'autre.»

Dans ce contexte, l'Allemagne a incontestablement marqué des points à partir des années 2000. Gerhard Schröder et par la suite, et surtout, Angela Merkel ont suivi avec attention les relations que leurs industriels avaient avec leurs partenaires chinois. La chancelière accompagnait une fois par an d'importantes délégations d'hommes d'affaires dans le pays. Tandis que ceux-ci signaient des contrats préalablement négociés, elle avait des entretiens sur les dossiers internationaux du moment avec les dirigeants chinois, tout particulièrement avec Xi Jinping.

Rachats et blocage d'investissements

Sur plus de quarante ans, les exportations allemandes en Chine se sont amplifiées et diversifiées. Autour de 1980, elles étaient dominées par la vente aux pharmacies chinoises de tubes d'aspirine. Dix ans plus tard, les grands groupes allemands de la chimie, BASF en tête, puis ceux des machines-outils et des équipements électriques, ont durablement multiplié leurs exportations en Chine. Ils ont tous su expliquer que si leurs produits sont plus chers que ceux de leurs concurrents européens, c'est simplement parce qu'ils sont de meilleure qualité.

Autre record de ventes allemandes en Chine: les automobiles. Il se vend autour de 23 millions de voitures allemandes chaque année en Chine. À Pékin, lorsque se déroule la réunion annuelle de l'Assemblée nationale populaire en mars, le parking de cette haute institution du pouvoir chinois est rempli d'imposantes Mercedes, Audi et BMW.

Toutes ces grosses cylindrées allemandes noires appartiennent à de hauts responsables du Parti communiste chinois, qui viennent assister aux travaux du Parlement. Dans sa grande majorité, l'élite politique chinoise n'a pas choisi de s'équiper de voitures françaises, japonaises, coréennes ou américaines. Les véhicules allemands ont un prestige tel qu'ils correspondent à l'image de puissance que veut dégager le haut personnel politique chinois.

Cette image de l'Allemagne est largement répandue en Chine. Si la France, souvent qualifiée de «pays romantique», est principalement reconnue pour ses réalisations dans les domaines de la mode, des parfums ou des vins, l'Allemagne est surtout admirée pour la solidité de ses savoir-faire techniques. Ce qui, au fil des années, a largement profité à ses entreprises.

Mais à partir du milieu des années 2010, la montée en puissance de la Chine s'accompagne d'un net appétit pour le rachat d'entreprises européennes. En 2016, des groupes chinois font l'acquisition d'une centaine d'entreprises allemandes pour un total de 11 milliards d'euros. Mais surtout, cette même année, le groupe électrique chinois Midea rachète Kuka, une entreprise bavaroise qui fabrique des robots équipant de usines automobiles dans de nombreux pays. Il s'agit d'un fleuron de l'industrie allemande et le ministre de l'Économie de l'époque, Sigmar Gabriel, qui ne peut s'opposer à cette prise de contrôle, lance un signal d'alarme. Mais le mouvement de rachat ne s'arrête pas pour autant.

Les critiques des Verts trouvent désormais un relais dans l'opinion allemande.

Deux ans plus tard, c'est le groupe automobile chinois Geely qui s'empare, pour 7 milliards d'euros, de près de 10% du capital de Daimler, un symbole de l'automobile allemande. Peu après, c'est Tencent, un des géants de l'internet chinois, qui entre dans le capital de la start-up berlinoise N26.

Les cas de rachats complets ou partiels d'entreprises allemandes se poursuivent et, en 2023, c'est Cosco, grand transporteur maritime chinois, qui entre au capital du port de Hambourg, la ville dont Olaf Scholz a été le maire, à hauteur de 24,9%. Ce qui va enclencher une sérieuse polémique avec les Verts et les socialistes.

En même temps, une tendance nouvelle apparaît avec le blocage d'investissements chinois dans des entreprises que l'Allemagne qualifie de stratégiques. En novembre 2022, le projet d'acquisition d'Elmos, une usine suédoise de semi-conducteurs située à Dortmund et détenue par le groupe chinois Sai, est stoppé par le ministère allemand de l'Économie.

Une approche moins favorable

Dès lors, une approche moins favorable des possibilités économiques qu'offre la Chine s'est répandue en Allemagne. Les critiques des Verts trouvent désormais un relais dans l'opinion allemande et, début 2023, quand la Chine rouvre son marché après trois ans de confinement, son image a changé. De quoi inquiéter les milieux économiques allemands.

En novembre 2022, peu après le XXe congrès du Parti communiste qui a prolongé la direction de Xi Jinping à la tête de la Chine, le patronat allemand presse Olaf Scholz d'effectuer à Pékin un voyage aux allures de reprise de contact. Lors d'un entretien avec Xi Jinping, le chancelier déclare que son pays souhaite «développer davantage» la coopération économique avec la Chine, malgré des «points de vue différents».

Le président chinois répond que «la confiance politique mutuelle, facile à détruire, mais difficile à reconstruire, doit être préservée par les deux pays». Il souligne que le commerce bilatéral sino-allemand a été «multiplié par près de 1.000 en cinquante ans au service du développement économique et social des deux pays». Et il invite l'Allemagne et la Chine à «continuer d'agrandir le gâteau des intérêts communs», en valorisant davantage le potentiel de leur coopération dans les domaines traditionnels, et en dynamisant celle les liant dans les domaines émergents tels que les énergies nouvelles, l'intelligence artificielle et le numérique.

Changement de paradigme

Cette visite en Chine d'Olaf Scholz renoue avec la tradition des relations que l'Allemagne entretient seule avec le pays asiatique. Lorsqu'en avril 2023, Emmanuel Macron effectue à son tour une visite en Chine et qu'il propose au chancelier de l'accompagner, celui-ci décline l'invitation: il n'en voit pas d'utilité. Depuis des décennies, l'Allemagne mène sa propre stratégie à l'égard de la Chine.

Mais désormais, l'Allemagne cherche à se dégager d'un rapport économique trop serré avec la Chine: dans le document qu'il a publié en juin, le chancelier demande aux entreprises allemandes de se rapprocher d'autres pays. Berlin ne souhaite pas cependant trop éloigner l'économie allemande de ce pays avec lequel elle a tissé des liens considérables.

Seulement, à la prise en compte de l'état du monde et aux points de vue différents qui se côtoient dans le gouvernement allemand, s'ajoutent maintenant des inquiétudes provoquées par les difficultés actuelles de redémarrage de l'économie chinoise. Tout cela amène l'Allemagne à chercher à mettre au point une attitude aussi prudente que possible.