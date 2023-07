Aromathérapie: pourquoi les médecins sont sceptiques

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Conversation

Chaque année, des millions d'Américains succombent au marketing des huiles essentielles, qui promettent de traiter et d'apaiser tous leurs maux. Si la pratique se démocratise, elle n'est pas neuve pour autant.

L'utilisation des huiles essentielles pour leurs vertus médicinales remonte à des milliers d'années. Mais ce n'est que dans les années 1930 que le potentiel de cette forme de thérapie a été reconnue par les soignants. C'est à cette époque que René-Maurice Gattefossé, chimiste français à l'origine du mot «aromathérapie», développe ses recherches sur les propriétés des huiles essentielles.

«Certes, l'aromathérapie est de plus en plus reconnue», affirme Marian Reven, infirmière et professeure à l'Université de Virginie-Occidentale, qui est aussi la fondatrice et présidente de l'Aromatic Research Quality Appraisal Taskforce (groupe de travail sur l'évaluation de la qualité de la recherche aromathérapeutique, ARQAT). «Mais ce n'est pas toujours une bonne chose.»

En effet, si les informations sur l'aromathérapie abondent sur internet, de nombreuses affirmations sont basées sur l'expérience personnelle. Or, «il ne s'agit pas de preuves scientifiques», rappelle la professeure, qui livre à The Conversation les lacunes de la recherche.

Des études encore lacunaires

Tout d'abord, si certains médecins sont réfractaires à l'idée d'utiliser des huiles essentielles pour leurs patients, c'est tout simplement parce que l'aromathérapie n'est pas approuvée par la Food and Drug Administration (administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, FDA) des États-Unis. Cela, pour une raison simple: le manque de preuves évidentes sur l'efficacité des huiles, et l'absence de formation médicale en la matière.

Pourtant, les études publiées dans les revues scientifiques soutenant l'efficacité de l'aromathérapie sont de plus en plus visibles. «Mais elles ne résistent pas toujours à un examen approfondi, constate Marian Reven. Mes propres recherches m'ont permis de constater que de nombreuses études sur l'aromathérapie étaient erronées, ou lacunaires.»

D'après la professeure, il est fréquent que ces études ne mentionnent pas exactement l'huile essentielle utilisée. D'autant que dans une famille d'essences, il existe de nombreuses variétés. Certains types de lavandes peuvent par exemple avoir des propriétés calmantes, tandis que d'autres sont plutôt connues pour dégager les sinus. De la même manière, la quantité utilisée et la durée d'utilisation ne sont pas toujours décrites avec précision dans les rapports. Quant au praticien, ses qualifications sont souvent absentes…

Aussi Marian Reven se permet-elle de relativiser les résultats au vu de la conduite des expériences qu'elle décrit, pour la plupart, comme comptant peu de participants. Beaucoup des tests ne sont d'ailleurs réalisés que sur des animaux. À cela s'ajoute un simple biais: les participants à l'étude peuvent avoir un mauvais sens de l'odorat ou une aversion personnelle pour certaines odeurs, ce qui peut fausser les résultats.

La bonne nouvelle, c'est que des efforts sont en cours pour améliorer la qualité de la recherche et l'avenir de cette thérapie. En 2021, Marian Reven a contribué à la fondation d'un groupe de travail sur l'évaluation de la qualité de la recherche aromathérapeutique, qui a justement élaboré une liste de critères pour évaluer la qualité des études sur l'aromathérapie.

Car cette dernière semble tout de même prometteuse. Plusieurs pistes indiquent en effet que l'aromathérapie peut améliorer le bien-être physique et mental des patients atteints de cancer. Elle pourrait aussi contribuer à réduire l'anxiété, les nausées et les vomissements. Elle a également un atout majeur: la facilité de son utilisation. En stick ou à diffuser, la thérapie est pratique et agréable.