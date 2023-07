Le terrible périple qui a donné son nom à la vallée de la Mort

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur National Geographic

La vallée de la Mort détient à ce jour le record de la plus haute température de l'air jamais enregistrée: 134°F (soit plus de 56°C) en 1913. Les météorologistes d'aujourd'hui ne sont pourtant pas tous d'accord à ce sujet.

«Il est possible de prouver que la température de 134°F, enregistrée le 10 juillet 1913 dans la vallée de la Mort, était impossible d'un point de vue météorologique», a ainsi écrit le météorologue Christopher C. Burt en 2016. Mais l'Organisation météorologique mondiale (qui valide les records du monde de températures) considère toujours cette mesure comme étant le record du monde en titre.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Pourtant, la vallée de la Mort ne doit pas son nom à ses températures extrêmes: en 1849, un groupe de prospecteurs en a fait les frais, comme le raconte National Geographic.

Un raccourci

En octobre 1849, des membres de la compagnie de wagons Mojave San Joaquin, menée par Jefferson Hunt, doutent de l'itinéraire choisi par ce dernier, surnommé «l'ancienne route espagnole». Trois ans avant eux, l'expédition Donner a vu la moitié de ses membres mourir de faim durant l'hiver rude des montagnes, allant jusqu'à recourir au cannibalisme pour survivre. S'inquiétant de subir le même sort qu'eux, ils essaient donc de convaincre leur chef de prendre un autre chemin. Celui-ci décide pourtant de s'en tenir à l'itinéraire initial –ayant déjà échappé de peu à la mort lors d'une précédente mission de reconnaissance.

Le groupe se divise et ses membres décident alors de suivre un autre itinéraire conseillé par des prospecteurs croisés au cours de leur périple; itinéraire censé être un raccourci recommandé par les trappeurs et grimpeurs les plus expérimentés de la région.

Au début, le voyage se fait sans encombres, mais très vite, ils font face à des obstacles. Certains membres décident de mettre le cap sur une montagne pour trouver de l'eau tandis que les autres, surnommés les «Jayhawkers», décident de poursuivre pour trouver la fameuse route –qui n'existe finalement pas.

«Goodbye, Death Valley»

Après de multiples conflits et autres séparations du groupe –décidant de suivre d'autres chemins, de trouver un point d'eau ou tentant de rejoindre Jefferson Hunt–, tous arrivent en décembre 1849 épuisés et faibles dans une vallée, entourée de montagnes et remplie de marais salants. Certains y mourront de soif ou de fatigue et d'autres trouveront leur chemin à travers les montagnes.

D'autres encore attendront patiemment dans la vallée lorsqu'un mois plus tard, deux jeunes hommes sauveront les derniers membres (principalement des femmes et des enfants). Arrivant à leur dernière traversée des montagnes Panamint, l'un d'entre eux dira «Au revoir, vallée de la mort» –donnant ainsi son nom à la vallée la plus connue de Californie.