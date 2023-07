Le sommet Russie-Afrique, une série de tests pour Vladimir Poutine

Temps de lecture: 5 min

Après le succès de l'édition 2019, le deuxième sommet Russie-Afrique, repoussé en raison de l'invasion de l'Ukraine, était conçu comme l'occasion pour la fédération de Russie de souligner son retour rapide et remarqué sur le continent africain. Et de montrer que les sanctions occidentales ne la privent pas d'influence au Sud.

Après avoir dilapidé le legs soviétique en Afrique, elle a en effet rebâti son réseau diplomatique, réinvesti dans l'exploitation minière, relancé le commerce des armes, augmenté ses parts de marché alimentaire, attiré des étudiants dans ses universités, développé sa présence dans les médias et sur les réseaux sociaux en Afrique centrale, multiplié les tournées diplomatiques et déployé le groupe paramilitaire Wagner dans de nombreux États du continent.

Malgré ce come-back, notamment remarqué à Paris, l'avenir de la stratégie africaine de la Russie est aujourd'hui incertain: de la tentative de coup d'État militaire d'Evgueni Prigogine le 24 juin, à l'annonce, le 19 juillet, de l'absence du président russe au sommet des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) qui doit se tenir fin août à Johannesburg, en passant par le retrait russe de l'accord sur l'exportation de céréales par la mer Noire le 17 juillet, des leviers d'influence russe en Afrique paraissent remis en question.

Parmi eux: l'utilisation de mercenaires comme fers de lance officieux, l'importance des grains russes pour l'alimentation des populations d'Afrique et la solidité des alliances historiques, comme celle qui unissait l'ANC de Nelson Mandela à l'URSS, activement anti-apartheid. Conçu comme une célébration du retour du pays de Vladimir Poutine sur le continent, le deuxième sommet Russie-Afrique sera plutôt une série de tests. L'importance des enjeux est soulignée par le président russe lui-même.

Première épreuve: réussir la photo de famille

Le premier défi de ce sommet est de réussir la photo de groupe: l'image de la cérémonie inaugurale se doit d'être aussi prestigieuse que celle de la première édition, qui s'est tenue à Sotchi en octobre 2019. Le président russe avait alors réussi à réunir autour de lui quarante-cinq chefs d'État et de gouvernement.

Déjà frappée de sanctions par les Occidentaux depuis 2014 et la guerre du Donbass, la fédération de Russie avait ainsi lutté contre l'impression de solitude. En s'entourant des présidents de la République démocratique du Congo, d'Égypte ou encore d'Algérie, le dirigeant russe avait tenté de montrer que la «déseuropéanisation» de la Russie ne conduisait pas à son isolement diplomatique. Plus largement, le sommet de 2019 avait réuni plus d'une centaine de ministres des Affaires étrangères, ce qui avait permis au Kremlin de donner corps à son projet explicite de constituer une alternative à l'Occident comme à la République populaire de Chine sur le continent.

Pour l'édition 2023 de ce sommet «pour la paix, la sécurité et le développement», plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont annoncés: le président Abdel Fattah al-Sissi pour l'Égypte, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, ainsi que le dirigeant sénégalais Macky Sall. Les organisateurs et le porte-parole du Kremlin annoncent également de nombreux autres leaders, «malgré les pressions occidentales».

La présence ou l'absence de chefs d'État ou de gouvernement aura une très grande portée pour mesurer le poids de la Russie sur le continent. Lors du vote du 23 février dernier sur la résolution condamnant son invasion de l'Ukraine, la Russie avait réussi à rallier six États, dont l'Érythrée et le Mali, et à bénéficier de l'abstention de trente-deux pays, dont plusieurs poids lourds africains comme l'Algérie, le Togo, le Gabon ou la République centrafricaine. En un mot, la photo de groupe n'aura pas de valeur juridique, mais donnera la mesure de la solidité ou de la fragilité des alliances de revers bâties par la Russie sur le continent.

Deuxième épreuve: faire oublier les crises récentes

La gestion de crise sera aussi une dimension essentielle de ce sommet. Le coup de force militaire d'Evgueni Prigojine du 24 juin dernier a non seulement mis en doute l'autorité du président à l'intérieur, mais aussi la pérennité du Groupe Wagner en Afrique. En effet, cette société de mercenaires fondée en 2017 pour officieusement servir les intérêts russes en Afrique est presque devenue la vitrine de la «Russafrique» grâce à des films comme Touriste.

Assurant la protection de gouvernements ou de groupes amis de la Russie en République centrafricaine, au Mali ou en Libye, ce groupe a dégagé de fortes recettes en exploitant des ressources naturelles concédées par ces gouvernements. Le modèle «protection contre prédation» est rodé pour enrichir Wagner, mais laisse de côté l'aide au développement, pourtant placée au centre des deux sommets Russie-Afrique.

Certains ont interprété la crise du 24 juin comme la fin de Wagner en Afrique: privée de son fondateur, intégrée dans les troupes régulières et rapatriant ses personnels d'Afrique vers le front ukrainien –avant d'annoncer, le 19 juillet, que ses activités se concentreraient désormais en Afrique–, Wagner ne serait plus en mesure de servir la Russie sur le continent. De même, la décision russe de ne pas renouveler l'accord sur les exportations de denrée alimentaires par la mer Noire est apparue comme un coup porté à la politique africaine du président russe: en acceptant cet accord, celui-ci avait réussi à endosser le rôle de nourricier de l'Afrique en 2022.

Quelles seront les initiatives russes prises au sommet de Saint-Pétersbourg pour faire oublier ces crises? S'agira-t-il d'accords de sécurité confidentiels? De dons de nourriture aux pays les moins avancés d'Afrique? Ou encore de réintégration des mercenaires Wagner dans les rangs de «conseillers militaires» déployés sur le continent, comme du temps de l'URSS? Sur les plans alimentaire comme sécuritaire, la crédibilité russe sur le continent sera scrutée non seulement à l'Ouest mais aussi au Sud.

Le retour de la Russie en Afrique risque bien de faire long feu si elle continue à contribuer aussi peu au développement économique du continent: le commerce Russie-Afrique est en effet incomparablement moins important que celui avec la Chine, l'Union européenne et les États-Unis.

Troisième épreuve: passer de la communication à l'action

Enfin et surtout, le deuxième sommet Russie-Afrique sera jugé par les partenaires africains à l'aune des résultats tangibles qu'il annoncera pour le développement économique africain. Il en va de la stratégie de la Russie face aux Occidentaux, mais aussi de la République populaire de Chine.

La Russie a réalisé son retour en Afrique en se posant en alternative à l'Europe et en privilégiant des actions visibles mais sectorielles: protection des dirigeants –pas toujours démocratiquement élus–, exploitation des ressources naturelles, commerce des armes, mise en place d'outils de propagande, etc. Elle avait une tactique d'outsider face à des favoris installés de longue date dans les États clés du continent.

Désormais, comme l'ont annoncé plusieurs États africains à Addis-Abeba le 12 juillet, les sociétés africaines attendent bien davantage de la Russie: sécurité énergétique, transfert de technologies, centrales nucléaires (en Égypte et en Afrique du Sud), etc. Or, faute de ressources, la Russie peine à sortir de sa tactique d'outsider sectoriel et à proposer de véritables coopérations aux sociétés civiles africaines. Si le deuxième sommet Russie-Afrique se contente de constituer une opération de communication au profit de l'opération russe en Ukraine, il risque bien d'être le dernier.

À l'orée de ce sommet, les attentes des partenaires sont bien différentes: d'un côté, les participants africains attendent de véritables partenariats de développement. De l'autre, la Russie recherche des soutiens diplomatiques à sa campagne en Ukraine.