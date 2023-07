Pourquoi certains individus deviennent-ils des tueurs en série?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Qu'ils crèvent l'écran des cinémas ou ceux des journaux télévisés, les tueurs en série intriguent. Pourquoi tuent-ils? D'où leur vient leur sadique créativité? La psychose explique-t-elle leur comportement? Sont-ils victimes de leur passé?

Pour répondre à ces questions, CNN s'est entretenu avec trois psychologues légistes et experts en tueurs en série, afin de mieux comprendre ce qui pousse les gens à le devenir.

D'abord, comment reconnaît-on un tueur en série? Selon Scott Bonn, criminologue, «il laisse des marques, des preuves constantes qu'il s'agit du même individu».

Louis Schlesinger, professeur en psychologie légale au John Jay College of Criminal Justice, indique que le tueur en série, en particuliers ceux à caractère sexuel, commettent souvent des actes qui vont au-delà du fait de tuer une personne «parce que seulement tuer n'est pas suffisant d'un point de vue psychosexuel. Ils doivent donc aller au-delà du meurtre pour se satisfaire.»

«De nombreux facteurs qui forment une tempête parfaite»

Les tueurs en série sont-ils nés avec ces envies de meurtres, ou bien ces dernières sont-elles le produit de leur environnement? Pour Louis Schlesinger, la plupart des gens cherchent un événement marquant, un traumatisme dans la vie d'une personne qui expliquerait ce comportement. «Des milliers de personnes ont eu une enfance horrible. Mais elles ne se mettent pas pour autant à tuer des gens en série.»

Bien sûr, une enfance difficile n'aide pas, au contraire. Scott Bonn rappelle à cet égard la différence entre les psychopathes nés avec une pathologie (où le cerveau traite différemment les stimuli, donnant lieux à des pulsions incontrôlées), et les sociopathes, qui ont été socialisés d'une telle manière qu'ils ont intégré des comportements asociaux.

Contrairement à l'idée reçue, les tueurs en série ne sont pas tous des psychopathes: «Tous les psychopathes ne sont pas des tueurs en série, et tous les tueurs en série ne sont pas des psychopathes», précise Scott Bonn. D'ailleurs, de nombreux psychopathes s'intègrent très bien dans la société parce qu'ils sont très motivés et orientés vers un but précis, ce qui fait d'eux des personnes décrites comme très organisées, persuasives, patientes. Ce sont des caractéristiques qui font un grand architecte ou un grand vendeur, mais ce sont aussi des attributs parfaits pour devenir un tueur...

Or, ça ne suffit pas. «Il faut que quelque chose d'autre se produise, ajoute le criminologue. Ce sont de nombreux facteurs qui forment une tempête parfaite et qui transforment une personne en tueur en série.»

Même si «les Américains veulent que leurs tueurs en série soient des génies maléfiques dotés d'un QI de 180 et parlant cinq langues», ironise Louis Schlesinger, en réalité, une grande majorité de ces tueurs seraient plutôt des personnes peu ou non qualifiées, sans emploi, ou occupant des emplois subalternes.

Le psychologue dresse une liste de signaux en ce qui concerne les tueurs sexuels en série: abus sexuels dans l'enfance, exposition à un comportement sexualisé de la mère, cruauté envers les animaux (et en particulier les chats, symbole de féminité), misogynie et fantasme sadiques… mais aussi, un comportement ritualisé, ou doté d'une «signature».

Face à la cruauté gratuite, l'incompréhension domine, surtout lorsqu'il n'y a pas de pathologie sur laquelle s'appuyer. En l'occurrence, qu'ils soient psychopathes ou sociopathes, les tueurs en série souffriraient d'abord de troubles de la personnalité, au caractère antisocial et pour lesquels il n'existe pas de traitement. «S'ils savent distinguer le bien du mal, en réalité, ils s'en moquent, explique Scott Bonn. C'est la raison pour laquelle les tueurs en série ne peuvent presque jamais invoquer l'aliénation mentale lorsqu'ils sont jugés, car ils ne sont pas cliniquement ou légalement fous. Ils sont simplement indifférents aux lois de la société et à la souffrance d'autrui.»