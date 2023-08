Médecine en France: le grand ratage

Temps de lecture: 7 min

Il y a trente ans, tout permettait d'imaginer que notre système de santé continuerait de progresser à tous points de vue. Pourtant, aux yeux d'un nombre croissant de Français, il s'est détraqué dans son ensemble. Pour toute société, voir son système de soins souffrir de carences graves est une forme de traumatisme. C'est d'autant plus vrai lorsque la société en question s'est longtemps crue la mieux dotée du monde en la matière.

À cela s'ajoute un paradoxe: jamais les médias n'ont autant parlé des dangers de tel ou tel aliment, de tel ou tel produit. Des enquêtes souvent venues d'outre-Atlantique attestent de la nocivité de certains d'entre eux, ce qui n'est pas sans entraîner des formes aiguës d'anxiété.

De surcroît, l'omniprésence de l'omniscient docteur Michel Cymes dans tous les médias renforce la constante préoccupation sanitaire virant à l'angoisse existentielle. Un pays qui diminue son nombre de lits hospitaliers mais fabrique des hypocondriaques à foison a un sérieux et imminent problème.

Paradoxe

Il y a bien un paradoxe français. D'un côté, les progrès de la médecine sont fulgurants et permettent de guérir ou retarder fortement nombre de maladies jadis considérées incurables. De l'autre, il est de plus en plus difficile, du fait de la distance ou du manque de moyens humains, d'obtenir une prise en charge rapide ou de se maintenir dans un parcours de soins. Les délais de consultation étant de plus en plus longs, les diagnostics peuvent s'en trouver retardés, avec des délais parfois fatals.

Quel que soit le ministre, à logique constante, le problème ne fera que continuer à empirer. François Braun est probablement un bon technicien de la science médicale. On lui ferait une confiance totale en tant que patient, mais cela ne suffit pas pour faire un ministre à la hauteur.

Qu'en est-il cependant de son successeur? Aurélien Rousseau est un haut fonctionnaire, passé par l'IGAS et l'ARS d'Île-de-France, qui porte la marque de fabrique de la technostructure qui a fait le succès du système de santé actuel. Il n'y a donc aucune perspective de changement à très court terme.

Quand bien même ce changement surviendrait-il, il faudrait une décennie pour redonner au système de santé la voie du progrès. Pour l'heure, on stagne dans une logique d'économies d'échelle camouflant des rabotages budgétaires, mais aussi de regroupements d'unités de soin faisant des aléas et distances géographiques les ennemis de la santé du patient.

L'erreur fondamentale des politiques de santé est de réfléchir en catégories, en ensembles et donc en statistiques et tableaux Excel ce qui, par définition, ne peut pas l'être. Le centre d'une politique de santé doit être la possibilité de placer une personne, qui est toujours un cas unique, dans un parcours de soins. Il existe, depuis longtemps, une fronde contre la logique de rentabilité imposée à l'hôpital public, fronde animée notamment par le professeur André Grimaldi.

Désertification médicale

Le problème est celui de l'absence de praticiens médicaux. On constate même que des propriétaires de maisons secondaires finissent par les vendre du fait de la désertification médicale. Les infirmières et infirmiers de l'hôpital public ayant souvent été maltraités, ceux-ci ont basculé en exercice libéral. Mais après les avoir déconsidérés dans le secteur public, les décideurs rêveraient de clore le débat sur la désertification médicale en leur confiant le soin de pallier l'absence de médecins.

Il existe, on l'entend sans cesse, une différence entre les médecins d'il y a trente ou quarante ans et ceux de notre époque, qui affirment ne pas vouloir vivre la vie de leurs aînés. Faire dix années d'études de médecine pour affirmer qu'on a moult autres passions prioritaires sur la vocation médicale est un signe des temps.

Notre système de santé est victime d'une addition de centralismes gigognes, qui casse les filières de soin et la progression du patient.

La médecine nécessite un diplôme mais aussi une pratique assidue, appliquée et dévouée. La technique seule ne peut produire les effets au long cours de la relation entre le praticien et le patient. La vocation est au centre de tout. Or, le mode de sélection actuel la dédaigne pour exclure du cursus quantité de candidats motivés et soucieux d'apprendre au moyen d'une surdose de certaines matières. La médecine n'est pas qu'un métier. Elle n'est pas un job.

L'augmentation de la rémunération en exercice libéral dans des zones de désertification médicale mériterait d'être au moins expérimentée. On jugerait ainsi du problème sous un autre aspect: celui de l'envie d'exercer un métier, de voir et revoir les mêmes patients, bref d'être un médecin au long cours.

Des patients de plus en plus fréquemment en rupture de soins

Les décideurs de la médecine hospitalière ont appliqué à de nombreux sites des logiques comptables. Allonger la distance entre les centres hospitaliers et les patients est mortifère. Faire quatre ou cinq heures de route pour une chimiothérapie ajoute à l'épuisement du traitement un surcroît de fatigue et de lassitude, sinon de souffrance. La notion de distance kilométrique n'a pas non plus beaucoup de sens si l'on considère les différences géographiques du territoire.

C'est un peu la tactique du salami: on supprime des services, on réduit le service de réanimation, on supprime le plateau technique, on perd des médecins, et on finit par fermer le site partiellement ou totalement. Notre système de santé est victime d'une addition de centralismes gigognes, qui casse les filières de soin et la progression rapide et logique du patient.

La SNCF, qui a beaucoup fait pour que les territoires ruraux soient moins bien desservis, installe des cabines de télémédecine dans ses gares.

Nombre de récents faits divers ont mis en lumière la paupérisation de la psychiatrie hospitalière. Les habitants des grandes métropoles sont habitués à voir errer des personnes hurlant, agressives ou non, mais manifestement en grande souffrance.

En très peu de temps, la compression des moyens d'une unité psychiatrique de proximité produit des effets désastreux pour les patients, de plus en plus fréquemment en rupture de soins, ce que les faits divers à répétition et la simple observation de la rue et des transports en commun permettent de constater. On peut ajouter que dans un pays submergé par les addictions, l'addictologie fait l'objet d'un constant désintérêt des autorités.

Miroirs aux alouettes

Après avoir contribué à la désertification médicale du territoire, les autorités sanitaires se sont faites promotrices de la télémédecine. Suivant la même logique, la SNCF, qui a beaucoup fait pour que les territoires ruraux soient moins bien desservis, installe des cabines de télémédecine dans ses gares. C'est également le cas de certaines pharmacies.

Promue, vantée, cette solution ne saurait concerner toutes les pathologies, ni remplacer le contact direct entre le praticien et le patient. En face à face, le médecin a l'œil pour déceler indices, symptômes ou signes avant-coureurs de tel ou tel mal. Isolé dans une cabine dans une pharmacie ou une gare, on imagine mal un patient pouvoir tout dire ou tout montrer à un médecin présent uniquement sur un écran, et assis parfois à des centaines de kilomètres.

Changer le mode de sélection des étudiants en mettant l'accent sur la vocation n'aura d'effets que dans dix à quinze ans.

En période d'élections, la promesse récurrente est de construire des maisons médicales (départementales, intercommunales, communales), ce qui est une idée intéressante, hormis l'impasse qui est généralement faite sur une question simple: qui mettre dedans?

Si les jeunes praticiens n'ont pas envie de nouer de lien de long terme avec les patients de ces zones, mais plutôt d'alterner remplacements et plages de loisirs, seule la question de la contrainte législative peut opérer quelque effet, celui-ci restant limité étant donné qu'une proportion croissante des diplômés en médecine opterait volontiers pour d'autres carrières.

L'or devenu plomb

Un vieux rêve de la gauche est de développer des dispensaires. Si ceux-ci ont eu leur intérêt dans la France du début du siècle dernier, il faut reconnaître que c'est surtout la paupérisation institutionnalisée de la médecine que ce choix induirait. Cependant, là encore, les élus cherchent à pallier les carences du système actuel.

L'idée d'un certain nombre de collectivités est de salarier des médecins. Si cela peut être utile temporairement, le volume horaire de ces derniers est réduit par rapport à leurs confrères libéraux, tout en bénéficiant d'une rémunération largement équivalente –35 heures pour les uns, 55 ou 65 heures pour les autres. Mais en médecine, le temps de travail importe quelque peu: entre un médecin qui, par vocation, choisit de travailler 55 heures ou plus, et un autre médecin qui choisit d'effectuer 50% de 35 heures, qui aura le plus d'expérience?

Mauvais choix dans le recrutement des étudiants, sacrifiant la vocation à des matières éliminatoires, mauvais calcul du numerus clausus dont les effets sont aggravés par l'exfiltration de médecins diplômés vers d'autres secteurs de l'activité économique... Les faux pas s'accumulent. Avoir une médecine performante, c'est avoir des médecins motivés. Or, il faut dix ans pour former un médecin. Changer le mode de sélection des étudiants en mettant l'accent sur la vocation n'aura d'effets que dans dix à quinze ans. Et en attendant, il faut bien soigner la population.

L'art de transformer l'or en plomb est typiquement français. Ce n'est pas en confiant une non-politique à des médecins qu'on construira une politique de santé capable de réparer les bévues des comptables qui sont aux commandes. N'importe quel système affichant les buts les plus louables et les principes les plus unanimement approuvés peut succomber d'un mal très courant: la bureaucratisation. La médecine française est, à n'en plus douter, à un stade avancé de ce mal.