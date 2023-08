Chiens, chevaux... Les animaux aussi peuvent être des héros de guerre

Temps de lecture: 5 min

Le 11 juillet 2023, une plaque commémorative a été inaugurée au parc des Buttes-Chaumont, dans le XIXe arrondissement de Paris, pour rendre hommage à des combattants de la Première Guerre mondiale bien particuliers: les chevaux. Plus d'un million d'entre eux ont péri en quatre années de combat, aux côtés de soldats et d'autres animaux.

Mardi 11 juillet 2023.



Grilles du parc des Buttes-Chaumont, #Paris19e.



Un plaque en mémoire aux #AnimauxDeGuerre a été dévoilée.🕯️ pic.twitter.com/HUdUzqdojd — PAZ (@ParisZoopolis) July 11, 2023

Cette cérémonie est le résultat d'un travail mené par le maire du XIXe arrondissement François Dagnaud (Parti socialiste, PS), le conseiller de Paris Roger Madec (PS), le président de l'association Le Souvenir français, Serge Barcellini, et Amandine Sanvisens, la cofondatrice de Paris animaux zoopolis, qui œuvre depuis 2018 à la reconnaissance publique de ces bêtes des tranchées. Environ 11 millions d'équidés (chevaux, mulets et ânes), 100.000 chiens et 200.000 pigeons ont été enrôlés afin de prêter patte forte aux combats, sans oublier tous les animaux massivement exploités pour leur viande et leur lait durant cette période, ou livrés à eux-mêmes.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

L'emplacement a été choisi pour sa proximité avec un point de réquisition situé au 1, rue Armand Carrel. «Le syndicat de l'immeuble a refusé l'installation de la plaque, précise Amandine Sanvisens au téléphone. Mais au final, elle est davantage visible aux Buttes-Chaumont.»

Elle souligne aussi le travail de Renaud Fuchs, conservateur en chef de la Bibliothèque de l'Hôtel de ville de Paris, qui a permis d'identifier l'adresse, grâce à une photographie d'archive. Jusqu'à aujourd'hui, Paris animaux zoopolis a listé dix lieux de réquisition ou d'accueil des animaux de guerre dans la capitale en vue d'y ériger des plaques commémoratives, voire une statue à l'effigie de Vitrier, le chien revenu du front et retrouvé affaibli boulevard Raspail.

Stèles, monuments, plaques

D'autres capitales ont déjà honoré leurs animaux de guerre dans le monde: Ottawa, Bruxelles, Canberra, sans oublier Londres et son sublime mémorial «Animals in War», inauguré en novembre 2004 par la princesse Anne pour saluer la mémoire de tous les animaux ayant épaulé l'armée britannique, y compris les vers luisants. «Ce monument est dédié à tous les animaux qui ont servi et péri aux côtés des forces britanniques et alliées dans les guerres à travers le temps. Ils n'ont pas eu le choix», y est-il inscrit.

Le mémorial Animal in War, à Londres, en 2014. | Dario Crespi via Wikimedia Commons

Paris n'est pas la seule ville de France incluant les animaux dans son histoire. Dès 1936, un monument a été érigé à Lille, en mémoire des pigeons voyageurs de la Grande Guerre. Verdun célèbre la mission du pigeon Vaillant. Une plaque commémorative pour les chevaux de guerre a été installée au château-musée de Saumur, près de la maquette d'un monument jamais construit. En juillet 2017, l'Australian War Animal Memorial Organization a permis d'inaugurer un mémorial en hommage aux animaux de la Grande Guerre à Pozières (Somme).

Une stèle a également été installée en 2021 à Venette (Oise), une commune près de Compiègne, lieu de signature de l'Armistice du 22 juin 1940, à la mémoire ces héros, (mal) traités à pattes d'égalité avec les humains, comme ce chat anonyme fusillé en compagnie du sous-lieutenant Jean-Julien Chapelant, accusé de désertion et exécuté pour l'exemple en octobre 1914 dans la Somme. À la même date, une plaque commémorative a été posée au pied du monument aux morts du carré militaire du cimetière communal de Montreuil (Seine-Saint-Denis).

Une seule mairie parisienne a refusé la démarche de Paris animaux zoopolis, celle du XIIIe arrondissement, en mai 2018. Interrogé par France Bleu, Jérôme Coumet, le maire (PS), juge que l'«on peut différencier les choses, on peut reconnaître la souffrance animale qu'il y a eu pendant ce conflit, on peut aimer les animaux sans pour autant mettre sur le même plan soldats et animaux».

Penser la richesse animale

Un point de vue totalement opposé à celui d'Éric Baratay, historien spécialiste des animaux. Son travail a touché les membres du Souvenir français et de Paris animaux zoopolis. Avec la Société nationale pour la défense des animaux, les collectifs ont organisé au Musée de l'armée aux Invalides, le 8 octobre 2018, la conférence «Les animaux dans la Grande Guerre» à partir de son ouvrage, Bêtes des tranchées – Des vécus oubliés, publié en 2013.

Des chevaux aux porte-obus remplis, dans les ruines de Feuchy (Pas-de-Calais), en avril 1917. | John Warwick Brooke via Wikimedia Commons

Dans un entretien pour Ballast, Éric Baratay éclaire ce manque de considération, le décrivant comme le produit d'une longue histoire philosophique hiérarchisant les vies animales des vies humaines, du platonisme grec au christianisme de saint Augustin. «Les chiens ne sont pas des hommes, qui ne sont pas des chevaux, etc. Et chaque espèce a sa richesse originale. Ce n'est pas dévaloriser l'homme que de penser la richesse des autres espèces.»

D'autant plus que les soldats de la Première Guerre mondiale ont toujours estimé à sa juste valeur l'implication des animaux, ces autres chairs à canon. Certains découvrent même leur intelligence lorsqu'ils déploient des stratégies d'évitement au combat: un cheval feignant de boiter, un chien faussement endormi.

Un sergent britannique glisse un message dans le cylindre attaché au collier d'un chien messager à Étaples (Pas-de-Calais), le 28 août 1918. | McLellan, David (Second Lieutenant) via Wikimedia Commons

D'autres rédigent leurs exploits. Maurice Genevoix, survivant de la Première Guerre mondiale, leur rendait ainsi hommage dans son Bestiaire sans oubli (1971), disant sa passion «des bêtes dans la guerre, des chats errants, des vaches perdues et, sur tous les autres, des chevaux», particulièrement de Gamin, le cheval avec qui il a combattu.

«Le cheval que les Allemands ne pouvaient pas tuer»

En 1934, John «Jack» Edward Bernard Seely publiait le récit biographique Mon cheval Warrior, étudié par Éric Baratay dans Biographies animales. Warrior a grandi auprès de sa mère, puis a été logé dans des écuries plus confortables que les abris de beaucoup de ses congénères et bénéficié de bons soins, notamment quand il souffrait de «crampes internes». Il a alors développé une amitié avec Patrick le poney et Akbar le cheval, et des relations privilégiées avec certains humains, dont le domestique personnel de Seely, et échappé plusieurs fois à la mort.

Mascotte de la brigade, «d'abord comme compagnon amusant lorsqu'il suit le général comme un chien, puis comme symbole de résistance grâce à sa placidité, sa fortune, sa longévité», son décès est annoncé en 1941 dans le Times et le quotidien canadien Evening Standard (qui titre «Le cheval que les Allemands ne pouvaient pas tuer»). Warrior a été décoré à titre posthume en 2014, devenant ainsi un représentant des animaux de cette guerre.

Il n'est pas le seul animal vétéran à être entré dans la postérité. Nous vous racontions en 2013 d'autres destins exceptionnels de bêtes de guerre, tels que le chien Stubby et le pigeon Cher Ami, qui reposent empaillés au musée national d'histoire américaine. Les deux chiens des tranchées Mémère et Dick sont honorés au cimetière pour animaux d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), auprès d'autres animaux célèbres, comme Rintintin.

Stubby (1916 ou 1917-16 mars 1926) est le chien de guerre le plus décoré de la Première Guerre mondiale, et le seul à avoir été promu au grade de sergent par le combat. | Domaine public via Wikimedia Commons

La reconnaissance de ces animaux de guerre, même si elle n'atteint pas certains bureaux municipaux, n'est pas une préoccupation récente, ni réservée au passé. L'armée française emploie toujours des chiens sur ses terrains d'opération, en plus de la police.

Un contemporain de la Première Guerre mondiale remarquait déjà à l'époque que «la guerre était encore plus une mangeuse de chevaux qu'une mangeuse d'hommes», rappelle Éric Baratay dans Le Point de vue animal. Poilus à quatre pattes parmi les Poilus bipèdes, ils méritent un peu de notre empathie lorsqu'on se remémore l'histoire chaotique de notre pays.