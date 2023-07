Vous avez maltraité votre Barbie durant l'enfance? C'est normal

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vox

«J'ai été témoin des choses que ma sœur et ses amies faisaient avec leurs Barbie, et je pense que nous l'avons tous fait», se souvient Kate McKinnon lors d'une interview. L'actrice incarne Barbie Bizarre dans le film Barbie de Greta Gerwig, une Barbie défigurée et mutilée qui représente tout ce que les enfants ont pu faire en jouant avec la fameuse poupée lancée par Mattel.

Vox affirme dans un article que cette envie de sabotage chez les enfants est tout à fait normale.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Barbie n'est pas cool

Une étude de l'Université de Bath datant de 2005 a découvert que les enfants âgés de 7 ans ou plus décrivent presque tous fièrement et avec un certain enthousiasme leur manière d'être violents avec leurs Barbie. «Elles ne sont pas cool, à moins qu'on les torture», a même dit un des petits participants. Ces propos étaient aussi partagés par les fillettes de 7 ans.

«La chose la plus frappante dans le discours qui entoure la Barbie iconique depuis quarante ans était le rejet, la haine et la violence que cette poupée provoquait», a écrit Agnes Nairn, qui dirigeait l'étude. Barbie semble réveiller le sadisme chez les enfants plus que n'importe quel autre jouet.

La spécialiste a demandé aux enfants pourquoi ils détestaient Barbie. Parmi les réponses: elle est destinée aux bébés et aux filles trop girly –les enfants ayant alors compris qu'elle existe pour apprendre aux fillettes à être féminines.

La torture de Barbie, une manière d'extérioriser

Dans son livre Psychanalyse des contes de fées (publié en 1977), le psychothérapeute Bruno Bettelheim indique que les enfants ont besoin de symboles et de storytelling (même les plus sombres et les plus sexualisés) pour assimiler leurs émotions sur des choses qu'ils ne comprennent pas forcément. Cela expliquerait le besoin qu'ont les enfants de se venger sur leurs Barbie –une façon pour eux d'extérioriser ce qu'ils ressentent face aux contes de fées irréalistes.

«L'enfant doit d'une manière ou d'une autre mettre une distance entre son inconscient et ce qu'il se passe en dehors de lui, avoir une certaine maîtrise dessus, développe-t-il. Des objets comme des poupées et des figurines d'animaux incarnent plusieurs aspects trop complexes, inacceptables ou contradictoires de la personnalité d'un enfant qui sont trop durs à gérer pour lui.» La Barbie si parfaite devient donc l'objet idéal pour les enfants en manque de sabotage.

«C'est de l'imagination, c'est un moyen d'exprimer nos désirs les plus profonds, et les choses que nous apprenons sur nous-mêmes et sur le monde. C'est un très bon outil pour les enfants», avance Kate McKinnon. Barbie Bizarre aura donc le dernier mot sur cette histoire.