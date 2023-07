Ces (rares) soldats de l'US Army qui ont déserté vers la Corée du Nord

Temps de lecture: 4 min

Mardi 18 juillet, un soldat américain a franchi volontairement la frontière pour rejoindre la Corée du Nord. Un fait extrêmement rare, inédit depuis quarante-et-un ans, qui a propulsé l'histoire à la une des grands médias du monde entier.

Basé en Corée du Sud et engagé dans l'US Army depuis seulement deux ans, Travis King (23 ans) a profité d'une visite touristique de la DMZ –zone démilitarisée qui sépare les deux Corée depuis soixante-dix ans– pour rejoindre la dictature de Kim Jong-un via la Joint Security Area.

Cet acte délibéré aurait très probablement un lien avec les ennuis judiciaires rencontrés par King en Corée du Sud après une affaire d'agression. Le soldat venait en effet de passer plusieurs semaines en détention, et s'apprêtait à être rapatrié sur le sol américain pour faire face à de nouvelles sanctions disciplinaires.

À l'heure où sont écrites ces lignes, il serait en vie et aux mains des autorités nord-coréennes. Le retour en arrière n'étant pas vraiment possible au vu des précédents, de la politique pratiquée par la Corée du Nors et de ses relations glaciales avec les États-Unis, Travis King n'est pas près de revoir son pays et les siens, hormis peut-être la veille de sa mort. Une histoire étrange qui en rappelle au moins deux autres ayant elles aussi été très médiatisées.

James Dresnok, le convaincu

Le passage de James «Joe» Dresnok en Corée du Nord au mois d'août 1962 constitue probablement l'une des désertions les plus célèbres. Soldat de l'US Army posté le long de la zone démilitarisée, il décide à 21 ans de changer radicalement de vie en franchissant la frontière pour oublier ses problèmes personnels –divorce avec sa première femme qu'il n'accepte pas– et professionnels –insubordination qui lui vaut des sanctions disciplinaires.

N'ayant plus aucun but en dehors de son travail, James Dresnok estime qu'il ne pourra pas être plus malheureux qu'il ne l'est déjà, et profite de la pause déjeuner de ses compagnons d'armes pour faire le grand saut, non sans peur. Il s'avance alors prudemment au milieu d'un champ de mines et se retrouve rapidement appréhendé par l'armée nord-coréenne. Celle-ci le transfère à Pyongyang, la capitale, pour subir un long interrogatoire. Une histoire qui rappelle par certains aspects celle de Travis King.

Il retrouve sur place un autre soldat américain ayant déserté quelques mois plus tôt, Larry Allen Abshier, considéré comme le premier à avoir effectué un tel acte après la fin de la guerre de Corée en 1953. Bientôt, ils seront au nombre de quatre, avec l'arrivée des déserteurs Jerry Wayne Parrish (en 1963) et Charles Robert Jenkins (en 1965).

Pour les Américains retenus, la vie n'est pas franchement rose dans le pays des Kim. Ensemble, ils tentent de prendre la fuite en 1966 en demandant l'asile à l'ambassade de l'Union soviétique de Pyongyang, mais sont très vite remis aux autorités nord-coréennes, qui leur feront subir une nouvelle «rééducation».

Cet échec pousse alors James Dresnok à changer ses plans. Comprenant probablement qu'il est parti pour passer le restant de sa vie en Corée du Nord, il décide de s'imprégner pleinement de l'idéologie et du mode de vie du pays dans lequel il est retenu. S'ensuit une vie d'acteur pour la propagande du régime, deux mariages, des enfants et l'obtention de la nationalité nord-coréenne.

Une intégration modèle confirmée en 2006 lors d'une interview avec la BBC, dans laquelle James Dresnok affirme qu'il est heureux et que rien au monde ne le ferait revenir en arrière. Il décède en 2016 à Pyongyang, à l'âge de 74 ans. Ses fils travaillent aujourd'hui pour le régime, dont ils relaient la propagande.

Charles Robert Jenkins, la bière de trop

L'histoire de Charles Robert Jenkins, en partie liée à celle de James Dresnko, est elle aussi connue mondialement. Durant ses tours de garde à la frontière entre les deux Corée, ce soldat de l'US Army âgé de 24 ans échafaude un plan bancal dans le but d'éviter une potentielle mobilisation au Vietnam. Il se décide à franchir le point de non-retour en janvier 1965, après avoir avalé plusieurs bières.

Jenkins pense naïvement qu'en agissant ainsi, il sera remis à l'Union soviétique puis renvoyé aux États-Unis à l'occasion d'un échange de prisonniers. Un acte qu'il qualifie plus tard dans ses mémoires, The Reluctant Communist – My Desertion, Court-Martial and Forty-Year Imprisonment in North Korea, de plus grosse erreur de sa vie.

Travis King a 15% de chances de pouvoir quitter un jour le territoire nord-coréen –et uniquement à l'aune de sa mort.

Durant quatre décennies, il mène en Corée du Nord une vie similaire à celle de James Dresnok, mais dans une version plus rude étant donné qu'il ne souscrit jamais pleinement à l'idée d'épouser l'idéologie du Juche. Tout au long de cette détention, et malgré les tentatives de lavage de cerveau, il garde en effet l'esprit résolument tourné vers l'extérieur.

De tous les soldats américains stationnés en Corée du Sud qui ont rejoint le nord entre 1962 et 2023 –actuellement au nombre de sept–, il est le seul à avoir pu quitter le régime communiste à la fin de sa vie. Tous les autres sont morts sur place, officiellement de causes naturelles ou d'accidents. Une libération rendue possible grâce à son épouse, Hitomi Soga, citoyenne japonaise enlevée par la Corée du Nord en 1978 puis renvoyée en 2002 dans son pays natal, avec leurs enfants.

Jerry Wayne Parrish se voit offrir la possibilité de les rejoindre deux ans plus tard, en passant préalablement par la case détention quelques jours seulement pour justifier sa défection auprès de l'armée américaine. C'est à la suite de ce retour à la liberté qu'il entreprend de raconter son histoire dans un livre.

Si l'on s'en tient aux statistiques, Travis King a donc 15% de chances de pouvoir quitter un jour le territoire nord-coréen –et uniquement à l'aune de sa mort. D'ici là, il devra se conformer au Juche s'il souhaite survivre, et si le régime dictatorial de Kim Jong-un lui laisse la vie sauve.

De tous les soldats américains ayant déserté en Corée du Nord, il est cependant le seul à être noir. Dans un pays où le multiculturalisme est inexistant, cela pourrait compliquer un peu plus sa survie. À moins que les discussions en cours pour sa libération se révèlent fructueuses, ce qui relèverait du miracle.