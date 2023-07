Ces aliments qui peuvent mettre de bonne humeur

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Un esprit sain dans un corps sain. Oui, oui, on sait. Mais si, au-delà du sport et d'un régime pour votre forme corporelle, la nourriture impactait directement votre santé mentale? Uma Naidoo, psychiatre nutritionniste formée à Harvard, en est convaincue.

Cheffe cuisinière et autrice de This is Your Brain on Food – An Indispensable Guide to the Surprising Foods That Fight Depression, Anxiety, PTSD, OCD, ADHD, and More («Voici la nourriture de votre cerveau – Guide des aliments surprenants qui combattent la dépression, l'anxiété, les TSPT, les TOC, le TDAH et plus encore»), se réjouit que «la relation entre l'alimentation, l'humeur et l'anxiété suscite de plus en plus d'intérêt».

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

«Nous disposons aujourd'hui de plusieurs données convergentes qui confirment l'hypothèse selon laquelle une alimentation saine peut améliorer notre humeur», affirme aussi Wolfgang Marx, président de l'International Society for Nutritional Psychiatry Research («Société internationale pour la recherche en psychiatrie nutritionnelle»). Le HuffPost fait le point sur ces aliments qui donnent la banane.

Sérotonine, es-tu là?

«Les informations provenant des aliments que nous mangeons sont communiquées à notre cerveau et ont un impact sur notre santé mentale globale», expose Uma Naidoo. En effet, plus de 90% des récepteurs du neurotransmetteur sérotonine, responsable de l'humeur et de la cognition, se trouvent dans l'intestin. «Cela montre à quel point le lien entre l'alimentation et l'humeur est puissant.»

Quels sont alors les ingrédients secrets pour nous mettre de bonne humeur? En réalité, «il n'y a pas un seul nutriment ou composé responsable de l'amélioration de la santé mentale. C'est pourquoi nous encourageons une alimentation diversifiée avec un large éventail d'aliments riches en nutriments», explique Wolfgang Marx. Plutôt que de vous focaliser sur un nutriment spécifique, «concentrez-vous sur un apport alimentaire global et varié, inscrit dans le temps», préconise-t-il.

Les nutritionnistes mettent tout de même certains aliments en avant pour leurs bienfaits sur la santé mentale. Ceux riches en oméga-3, comme le saumon, les graines de lin ou de chia, auraient des effets positifs sur les symptômes de la dépression.

Shereen Behairy, membre du conseil d'administration du Center for Nutritional Psychology, recommande quant à elle les glucides complexes, c'est-à-dire les céréales complètes, les légumineuses et les légumes riches en amidon. «Ces aliments assurent une libération régulière de glucose, qui est essentiel au fonctionnement du cerveau. Ils stimulent également la production de sérotonine, ce qui favorise un sentiment de calme et de bien-être.»

À la liste, elle ajoute aussi les fruits et les légumes, qui «regorgent d'antioxydants, de vitamines et de minéraux qui favorisent la santé générale, y compris celle du cerveau».

Il y a ensuite un acide aminé qui joue un rôle proéminent: le tryptophane. Présent dans des aliments comme la dinde, le poulet, les œufs, les produits laitiers, les fruits à coque et les graines, c'est un élément essentiel de la production de sérotonine.

Enfin, les spécialistes recommandent des aliments riches en probiotiques. D'après Shereen Behairy, ils «favorisent la santé du microbiote intestinal, ce qui peut avoir un impact positif sur l'humeur».

Tous les spécialistes interrogés par le HuffPost conseillent de mettre en place ces changements d'alimentation progressivement, pour qu'ils s'inscrivent dans le temps durablement. «Chaque microbiome étant unique, les gens réagissent à des rythmes différents, observe Uma Naidoo. Certains ressentent un changement dans la façon dont ils se sentent en l'espace de quelques jours, tandis que d'autres peuvent mettre jusqu'à trois semaines pour ressentir une différence.»