Les compagnies aériennes jouent avec vos biais cognitifs pour vous faire payer plus

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Los Angeles Times

Réserver ses vacances peut s'avérer être un véritable casse-tête, surtout lorsque vous avez un budget à ne pas dépasser et que certains imprévus bousculent vos plans à la dernière minute.

Cela peut être le cas lors de l'achat d'un billet d'avion qui peut connaître quelques fluctuations de prix dont on se serait bien passé. Dans un article, le Los Angeles Times nous livre certains conseils pour détecter les pièges des compagnies aériennes et les éviter.

Des biais psychologiques

Pour la vente de leurs billets, les compagnies jouent sur des biais cognitifs comme l'aversion à la perte –qui accroît notre peur de perdre de l'argent et nous pousse à prendre une assurance. «L'économie comportementale a été développée en intégrant à l'économie classique des idées issues de la psychologie», explique Cait Lamberton, professeure de marketing à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.

«Si vous voyez une offre disponible durant une durée limitée, et que vous payez plus que vous ne le feriez habituellement, vous venez de prendre une décision irrationnelle selon certains principes économiques.» Elles utilisent ainsi «l'effet de leurre» en nous poussant à choisir entre deux options peu convaincantes lorsqu'il en existe une troisième, moins chère –par exemple, elles proposent un billet premium cher avec peu d'avantages pour faire paraître un autre billet premium moins cher plus attrayant aux yeux du voyageur que le billet premier prix.

En affichant le nombre de voyageurs ayant pris une option en particulier, elles misent également sur la «preuve sociale». Nous nous sentons influencés, pourtant aucun ordre de grandeur n'est donné. «Est-ce que c'est une majeure partie des voyageurs ou seulement une petite partie?», se questionne la spécialiste.

Contrer la fatigue décisionnelle

La fatigue décisionnelle –lorsque nous devons prendre plusieurs décisions à la suite (quelle place, quelle compagnie, quel type de billet?)– peut aussi nous induire en erreur.

«Dès que j'arrive à la quatrième ou cinquième étape pour poursuivre mon achat, le prix change complètement», avance la professeure Lamberton, ajoutant que les compagnies aériennes gardent certaines informations pour les dernières étapes, lorsque le client ne veut plus retourner au début de la réservation.

Que faire donc? Déjà, il faut prendre conscience de ces pièges à éviter. Avant de réserver son billet, il faut savoir ce que l'on veut et ce dont on a besoin. Par exemple, payer des charges supplémentaires pour être sûr d'être à côté de ses enfants peut s'avérer utile pour une famille, mais pas pour un voyageur solo. Pour éviter de se retrouver à réserver un billet plus cher que prévu ou à faire certains choix sans y réfléchir, la meilleure chose à faire reste de s'en occuper à un moment où il n'y a pas d'urgence.