Dans les colonies de vacances, les violences sexuelles sont enfin un sujet

Temps de lecture: 5 min

Il y a plus d'un an, le mouvement #MeTooAnimation bouleversait le monde des colonies de vacances en mettant au jour les nombreuses agressions sexuelles commises lors de ces séjours de loisirs. Alors que cette année encore, plus de 1,25 million d'enfants ou adolescents passeront leurs vacances en colo, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans leur globalité. L'objectif est double: assurer à ces jeunes vacanciers un séjour en toute sécurité, mais aussi apprendre à recueillir leur parole.

D'après le Service pour l'inclusion en accueil des mineurs (Siam), 265 événements graves ont été répertoriés dans les centres de vacances lors de la saison 2021-2022, dont 91 relevant d'une affaire de mœurs. Des violences qui ont lieu principalement pendant l'été, lors de séjours en centre aéré ou en colonie de vacances. Agressions sexuelles commises sur mineurs, viols, pédocriminalité ou encore comportements et discours déplacés à l'égard des enfants: autant d'incidents ou de drames recensés chaque année à travers la France.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

«Avant de me rendre compte que c'était un problème systémique, notamment dans la formation des animateurs, j'avais moi-même vu des choses graves», raconte Anissa, ancienne animatrice, dans un entretien accordé à Marie Claire. «Des animateurs qui échangent leur numéro de téléphone avec des enfants par exemple, qui ont des relations sexuelles dans les douches avec des jeunes ou des mains baladeuses, qui décrivent des positions sexuelles à des enfants, ou encore qui sexualisent le corps des enfants en réunion d'encadrants.»

Si elle a décidé de récolter et publier des centaines de témoignages sur ses réseaux sociaux pour sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles dans le milieu de l'animation, Anissa milite également pour la formation des animateurs et animatrices au recueil de la parole. «Les futurs animateurs doivent apprendre comment repérer un enfant victime de violences sexuelles [...] L'actuelle formation des animateurs est minime, ridicule même, compte tenu de leurs responsabilités.»

Formation et cellule de veille

De son côté, le gouvernement assure que plus de 800.000 contrôles sur «l'honorabilité des intervenants» sont effectués chaque année, avec à la clé vérification de casier judiciaire et interdiction éventuelle d'exercer. Surtout, face à la libération de la parole à l'œuvre depuis 2017 et le mouvement #MeToo, la secrétaire d'État en charge de la Jeunesse Sarah El Haïry a décidé de lancer une grande campagne de sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles (VSS) dans les centres de loisirs.

Une charte d'engagement en douze points devra ainsi être signée par les animateurs et animatrices, ainsi que les directeurs et directrices de centres de vacances. Y figurent l'obligation d'inscrire la prévention et la lutte contre les VSS dans le projet éducatif, ou encore de nommer des référents spécifiques sur ces questions-là.

Mais le point phare de ce plan gouvernemental réside dans un nouveau module de prévention, intégré à la formation BAFA. «Recueillir la parole d'enfants victimes ne s'improvise pas», justifie la secrétaire d'État. «Il faut savoir ce qu'il faut dire ou ne pas dire, pour qu'ils puissent s'exprimer sans se fermer, puis réagir de manière adaptée, connaître les procédures à suivre pour signaler les faits…»

Les 50.000 jeunes passant le BAFA chaque année suivront ainsi un enseignement dédié aux violences sexistes et sexuelles, même si le sujet n'est pas nouveau, selon les organismes organisateurs comme l'Union française des centres de vacances (UFCV).

Les mesures prévues ne visent pas seulement à recenser ou réprimer les abus, mais également à les prévenir et à éduquer les jeunes.

«Ce sont des questions que l'on est habitués à gérer depuis de nombreuses années», nuance Laurent Bruni, directeur général de l'UFCV. «Nous ne sommes pas confrontés à une recrudescence de situations problématiques, mais par contre, les jeunes se livrent plus, leur parole est moins taboue et nous devons effectivement recevoir cette parole. C'est sur cet aspect-là que nous devons progresser.»

Comment écouter, recevoir, accompagner ou orienter vers les dispositifs prévus: autant de points qui seront désormais abordés dans la formation du BAFA, dans laquelle était déjà évoqué le traitement des maltraitances en général, sans volet spécifique dédié aux violences sexistes et sexuelles. «Ce qui va changer, c'est qu'un module particulier va désormais être consacré aux VSS, avec un volume horaire plus important», précise Laurent Bruni. «Et puis les formateurs BAFA ont des réunions-bilan plusieurs fois par an en région, où des mises à jour seront faites.»

Autre nouveauté: la mise en place par l'organisme d'une cellule de veille spécifique aux VSS. «L'objectif est de recenser les cas de violences, mais aussi d'en identifier les origines et de déterminer si ce sont des défauts de formation.»

Les colos en première ligne

Les mesures prévues ne visent pas seulement à recenser ou réprimer les abus, mais également à les prévenir et à éduquer les jeunes. Dans un cadre ludique et informel, où les enfants se sentent souvent en confiance, les colonies de vacances apportent aussi beaucoup sur ces sujets sensibles. Dans la feuille de route du gouvernement s'inscrit ainsi l'éducation à l'égalité de genre, pour apprendre aux enfants et adolescents à lutter contre les stéréotypes et le sexisme dès le plus jeune âge.

«Cette sensibilisation sera dispensée directement par les animateurs et les animatrices», spécifie Laurent Bruni. «L'idée est de déconstruire certaines approches ou certains modes de relation, avec une adaptation en fonction des tranches d'âges, évidemment.»

Cette fois, il n'est pas prévu d'arrêter des temps particuliers pour traiter ces questions-là, mais plutôt de susciter ces débats à l'occasion des activités de la journée. «Nous préférons l'intégrer au quotidien plutôt que de faire un cours. Dans les colonies, nous ne sommes jamais sur de la formation théorique mais plutôt sur de la mise en pratique et de l'éducation informelle.»

«Il ne faudrait pas que cette parole libérée soit déceptive, sinon le remède sera pire que le mal.» Laurent Bruni, directeur général de l'UFCV

Les centres de loisirs et colonies de vacances sont en effet un terrain idéal pour sensibiliser tous les enfants aux violences sexistes et sexuelles, de tous âges et d'univers sociaux différents. Vecteurs de vivre-ensemble et de tolérance, ces séjours jouent ainsi un vrai rôle dans le traitement des questions de genres et dans la prévention des VSS.

«On est ensemble vingt-quatre heures sur vingt-quatre avec une vie en collectivité. Les animateurs tissent des liens avec les jeunes et établissent ainsi un lien de confiance qui permet de libérer la parole», souligne le directeur général de l'UFCV. «C'est un complément au milieu scolaire, très normé et très cadré. Là, le cadre est beaucoup plus informel et permet de lutter efficacement contre ces violences-là.»

L'Union française des centres de vacances se projette plus loin et aspire à ce que les moyens mis en œuvre par la suite soient suffisants pour traiter efficacement ces problématiques et prendre en charge les victimes de violences. «Il ne faudrait pas que cette parole libérée soit déceptive, sinon le remède sera pire que le mal», conclut Laurent Bruni, qui espère que le relais sera assuré par les services sociaux et judiciaires.