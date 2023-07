Israël ne doit pas devenir le tombeau du judaïsme

Temps de lecture: 2 min

Il est tout de même singulier qu'un peuple qui a fait de la Loi sa boussole, son marqueur identitaire, l'outil même de sa miraculeuse survivance, en vienne à vouloir la changer de sorte qu'elle puisse, le cas échant, servir de tremplin à une idéologie ouvertement religieuse et nationaliste –pour ne pas dire xénophobe et raciste.

De tous les devoirs qui incombent au peuple juif, le premier, le plus sacré, le plus glorieux, est de respecter la Loi, de l'aimer, de l'appliquer sans réserve, d'en être tout à la fois le dépositaire et le serviteur, le garant de son immuabilité à travers les âges. Aux pires moments de leur existence, les juifs ont toujours trouvé en elle la force nécessaire pour surseoir à toutes les catastrophes possibles.

La Loi ne peut être une variable d'ajustement. Elle est par essence l'expression d'une probité qui se situe au-delà des querelles partisanes, dans un territoire qui se doit d'échapper aux passions nées de l'affrontement politique. Par son intransigeance, sa rectitude, sa froideur, la Loi permet à la démocratie de rester fidèle à ses antiques valeurs, dont la principale consiste à empêcher l'exercice d'un pouvoir qui se servirait d'elle pour mieux asseoir son autorité.

Voilà pourquoi ce qui se joue en Israël ces jours-ci est d'une gravité sans précédent. Remettre en cause le rôle d'arbitre de la Cour suprême, tenter de raboter ses prérogatives, intervenir dans son mode de fonctionnement, revient à éborgner la démocratie. À la mettre au pas. À lui ôter son caractère démocratique pour instaurer un régime qui n'a plus le souci de représenter le peuple dans son entier, mais juste une de ses fractions.

C'est mettre le doigt dans un engrenage qui, tôt ou tard, débouchera sur une forme de guerre civile quand la Loi, cessant d'être juste pour devenir un outil de propagande, suscitera rancoeur et amertume, expression légitime d'une colère prompte à dégénérer en violence et en débordements en tous genres.

La droite nationaliste israélienne n'est ni pire ni meilleure que toute autre droite nationaliste, mais elle est bien plus dangeureuse dans la mesure où elle tire une partie de sa légitimité d'un usage dévoyé de la religion. Les juifs, tous les juifs, les croyants comme les laïcs, ceux de la diaspora comme ceux vivant en Israël, ne se sont pas battus à travers les âges pour que quelques rabbins défroqués, quelques colons forcenés et quelques politiciens véreux viennent jeter à bas toute la grandeur du judaïsme.

Le judaïsme ne peut pas être l'affaire d'un clan, encore moins quand ce clan exalte la part sombre de l'homme. Si le judaïsme commence à prendre des libertés avec l'exercice de la Loi, alors il cesse d'être le judaïsme pour devenir une secte d'illuminés, d'esprits égarés dans une lecture si bornée des textes bibliques qu'elle en perd toute légitimité, toute assise intellectuelle.

Par peur de finir en prison, par calcul, par opportunisme, Netanyahou et toute sa clique pervertissent le judaïsme. Ils s'en servent pour légitimer des actions contraires à son essence même, ils le détournent afin de répondre aux exigences d'un électorat qui a perdu tout sens de la mesure au point de vouloir que la Loi cesse d'être la Loi pour devenir un instrument de leur déréliction nationaliste.

C'est dire combien il est temps que ces juifs-là retrouvent le chemin de la raison.

Il en va de leur avenir.

Et du mien, par ricochet.