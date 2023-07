Comment profiter de Paris à l'écart de la foule cet été

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Times

«L'été est arrivé à Paris, le monde avec lui», annonce en grande pompe un journaliste du New York Times. Il n'a pas tort: en juin 2023, les chiffres du tourisme ont augmenté de 12% par rapport à la même période en 2022. Les métros sont toujours aussi pleins, les touristes ayant (presque) remplacé les travailleurs, et les queues en face des musées, sans fin.

Louvre, musée d'Orsay ou château de Versailles: un programme qui se rapproche davantage d'une épreuve de course de fond que de vacances. Et pourtant, vous étiez venu pour le romantisme parisien… Alors, laissez tomber le selfie devant le chantier de Notre-Dame, le New York Times vous invite à sortir des sentiers battus pour découvrir autrement la capitale française.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Changez vos itinéraires et partez début août

Moins fréquentées et moins chères, de nombreuses banlieues parisiennes offrent un peu de répit tout en proposant un patrimoine culinaire, culturel et historique authentique. D'autant qu'elles sont faciles d'accès: toutes sont reliées au réseau de métro et de RER de la capitale (attention, toutefois, aux travaux d'été). Montreuil, à l'est de la ville, nouvel havre de paix pour les musiciens, les artistes et la jeunesse alternative et bohème, vous ravira pour ses bars à bières artisanales, comme la brasserie Croix de Chavaux et Beers & Records, et les clubs de musique live comme La Marbrerie et Le Chinois.

De la même manière, le populaire Pantin (ou plutôt, Pantine ) est non seulement le siège de la marque de luxe Hermès, mais elle abrite aussi plusieurs centres culturels, comme le Centre national de la danse, et donne accès facilement au XIXe arrondissement de Paris, où l'on trouve, à la Villette, la Philharmonie de Paris et la Cité des sciences.

À l'ouest, si la queue devant le château de Versailles vous décourage, tournez-vous vers Saint-Germain-en-Laye, qui loge plusieurs musées consacrés à d'anciens résidents comme le compositeur Claude Debussy et le peintre Maurice Denis. Dans le centre-ville, chic et charmant, vous aurez loisir de trouver un bistrot qui vous plaît.

Ne faites pas une croix sur Paris pour autant. Préférez des balades et des visites en soirée, une fois l'affluence retombée. Plusieurs musées proposent des nocturnes, parmi lesquels le musée de la photographie et du cinéma du Jeu de Paume (mardi jusqu'à 21h), le musée d'Orsay (jeudi jusqu'à 21h45), le Louvre (vendredi jusqu'à 21h45) et le musée Rodin (du jeudi au samedi en été jusqu'à 21h30).

Partir sans avoir pris un café en terrasse ou fait une croisière vous est inimaginable? Plutôt que d'attendre derrière les cordes de velours des célèbres cafés du boulevard Saint-Germain pour manger une crème chantilly dans un verre de vin, allez rive droite pour vous rendre à Carette, une pâtisserie et salon de thé centenaire, sous les arcades en pierre de la place des Vosges. De la même manière, au lieu de vous entasser sur Bateaux-Mouches qui sillonnent la Seine, tentez plutôt une croisière sur le canal Saint-Martin, une voie d'eau qui, depuis le fleuve, vous emmène à travers les Xe et XIXe arrondissements, beaucoup plus vivants (et branchés) que l'île Saint-Louis.

Et si, en plus de changer vos itinéraires, vous changiez vos habitudes? Les Parisiens partent pour la majorité en vacances la première quinzaine d'août. Sans le métro-boulot-dodo des locaux en parallèle, vous profiterez de Paris avec un peu plus de tranquillité.