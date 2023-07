«Barbie», un film féministe mais pas trop

Temps de lecture: 5 min

Bienvenue dans Anaïs regarde beaucoup trop de choses. Le principe de cette chronique est simple: après avoir regardé tout et n'importe quoi à la télé, notre experte séries Anaïs Bordages repousse ses limites au-delà du petit écran.

La narratrice en voix off, incarnée par Helen Mirren, l'annonce d'un ton enjoué dès les premières minutes: «Grâce à Barbie, tous les problèmes de féminisme et d'égalité des droits avaient été résolus! Ou en tout cas, c'est ce qu'on pensait à Barbieland.» Avec cette réplique, les cinéastes Greta Gerwig et Noah Baumbach anticipent la critique: non, toutes les inégalités de genre ne seront pas réglées aujourd'hui, et certainement pas grâce à une poupée, ni un film grand public produit par un fabricant de jouets.

Dans le très attendu Barbie, sorti en salles le 19 juillet, la poupée iconique jouée par Margot Robbie découvre les nuances du monde réel, la nocivité du patriarcat, et l'importance de l'acceptation de soi. Comme son jouet en plastique soudainement doué de conscience, le film est un paradoxe ambulant.

Ce projet à 145 millions de dollars est produit par les studios Mattel, appartenant à l'entreprise qui commercialise les poupées Barbie. Mais il a aussi été réalisé par Greta Gerwig (Frances Ha, Lady Bird, Les Filles du Docteur March), et co-écrit avec son compagnon Noah Baumbach (Greenberg, Marriage Story), tous les deux issus du cinéma américain ultra-indé. C'est un blockbuster rose bonbon porté par une vision créative singulière, et une œuvre au message féministe qui donne envie d'acheter des poupées Barbie. Malgré leurs nombreuses tentatives, Greta Gerwig et Noah Baumbach ne parviendront jamais à évacuer cette épineuse contradiction.

De l'utopie féminine au sexisme

Aussi grand public qu'il soit, la portée féministe du film Barbie est pourtant indéniable. Greta Gerwig y présente Barbieland comme une utopie où «toutes les soirées sont des soirées filles», où les femmes occupent tous les postes à responsabilité, ne doutent jamais de leurs compétences, et n'ont «aucune difficulté à faire preuve d'émotion et de logique en même temps». Les hommes, ou plutôt les Ken, y sont totalement accessoires.

Mais voilà qu'un jour, la perfection de Barbieland se détraque. Barbie se met à penser à la mort. Quelques centimètres de cellulite apparaissent sur sa cuisse. Et, comble de l'horreur, ses pieds perpétuellement inclinés deviennent soudainement plats («Je ne porterais jamais de talons si mes pieds avaient cette forme!», se lamente-t-elle). Terrifiée à l'idée de ne plus être parfaite, la poupée blonde part chercher la solution dans le vrai monde, le nôtre, où elle se confronte à une réalité dont elle ignorait tout: le sexisme.

Tandis que Ken s'émerveille devant cet univers où les hommes ont tout le pouvoir, Barbie découvre quant à elle l'objectification, le mépris et les émotions contradictoires. Pire, en échangeant avec des lycéennes, elle apprend que dans le monde réel, Barbie n'est pas un symbole d'émancipation, mais de toutes les injonctions insupportables auxquelles les femmes sont soumises.

Trop «woke» pour les réacs, pas assez pour les féministes averties

Dans cette scène comme dans une poignée d'autres, Greta Gerwig affronte directement l'ambivalence de son rôle: comment rester fidèle à ses idéaux féministes, tout en faisant de la pub à un produit sans cesse décrié pour sa représentation étroite et nocive de la féminité?

Certes, le film multiplie les références brillamment spécifiques (du rendez-vous chez la gynéco à la consommation excessive de la mini-série BBC Orgueil et Préjugés). Gloria, l'héroïne humaine du film qui travaille chez Mattel, rêve quant à elle de poupées moins lisses, voire carrément dark: Barbie pensées morbides irrépressibles, Barbie cellulite ou Barbie honte paralysante (avis aux dirigeants de Mattel: si vous commercialisez celles-là, je les achète à coup sûr).

Les cinéastes, qui ont eu toute liberté pour écrire leur scénario, font aussi quelques légers clins d'œil aux inévitables limites créatives imposées par leur contrat –«Ne t'en prends pas à moi, prends-t'en à Mattel, ce sont eux qui font les règles», rappelle la Barbie bizarre. Quant à la direction de Mattel, elle y est présentée comme un boys' club mené par des hommes incompétents et robotiques. Malgré ces quelques touches mordantes, le message simpliste prôné par le film, que l'on pourrait résumer par «difficile d'être une femme» et «le patriarcat c'est pas top-top», finit par freiner toute éventuelle radicalité.

L'écriture se fait plus incisive lorsqu'elle souligne les injonctions faites aux hommes, ainsi que les conforts de la masculinité (lorsque Ken et Barbie sont objectifiés dans la rue, Ken s'exclame: «Moi aussi on me dévisage, mais je me sens valorisé et aucunement en danger!»).

Après avoir découvert le monde réel, Ken laisse le poison du patriarcat lui monter à la tête et tente de reproduire le même système de domination à Barbieland. Dans une séquence savoureuse, les Barbie décident alors de distraire les Ken un par un pour reprendre le pouvoir. Leur méthode? Miser sur l'attrait irrésistible du mansplaining: tandis que l'une fait semblant de ne pas savoir utiliser Photoshop, l'autre demande à son compagnon de lui expliquer Le Parrain.

À travers cette observation comique des rapports genrés, on retrouve la finesse d'écriture de Greta Gerwig et de Noah Baumbach –et on parie que ces scènes, parmi les plus drôles du film, sont celles qui lui ont valu d'être qualifié par certains d'«anti-hommes» ou de «dangereux et pervers». Pourtant, lorsque Barbie finit par dépenser son temps et son énergie pour rassurer Ken sur son importance, tandis que ce dernier menace de se jeter du toit de la Dreamhouse, on ne peut réprimer un soupir de frustration.

Trop «woke» pour les réacs, pas assez pour les féministes averties: Greta Gerwig se retrouve ainsi dans la même position que son personnage, incapable de satisfaire toutes les attentes. À ceci près que son film, en plus d'avoir capté presque toute l'attention culturelle de ces derniers mois, bat tous les records depuis sa sortie en salles.

I took 1 star reviews of #Barbie from furious men on letterboxd and put them on the posters because it makes the film seem ever cooler. pic.twitter.com/V4YzmnB8bj — TechnicallyRon (@TechnicallyRon) July 23, 2023

Consensuel ne veut pas dire mauvais

Impossible de ne pas voir en Barbie une démonstration émoussée du talent de Greta Gerwig, pourtant adepte du mélange de propositions à la fois grand public et radicales. Il suffit de comparer la platitude du monologue féministe d'America Ferrera dans Barbie, à ceux, aussi complexes que concis, de Saoirse Ronan ou Florence Pugh dans Les Filles du Docteur March. Mais fallait-il vraiment en attendre plus d'un film produit par Mattel?

Peu de temps après son arrivée dans le monde réel, Barbie partage un moment de tendresse avec une femme âgée à un arrêt de bus. La poupée contemple les traits ridés de cette dernière, et s'exclame: «Vous êtes belle!» «Je sais», lui répond la vieille dame, avec un grand sourire. La scène est touchante, sincère, et comme le reste du film, relativement inoffensive. Pourtant, la réalisatrice affirme avoir dû se battre pour que le studio ne la coupe pas.

Face à une telle révélation, on se dit que ce Barbie absurde, intelligent et réjouissant aurait difficilement pu s'avérer plus audacieux. Et on applaudit le fait qu'un projet mainstream qui parle ouvertement de patriarcat, de pensées dépressives et de visites chez le gynéco soit un tel succès au box-office.

Comme pour les campagnes publicitaires Dove qui prônaient il y a vingt ans une diversité des corps inédite, on peut se réjouir, et même s'émouvoir lorsque des grandes productions médiatiques font bouger les lignes –sans pour autant oublier la nature capitaliste et opportuniste du projet.

