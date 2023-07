La meilleure façon de réaliser un coulant au chocolat

Temps de lecture: 10 min

Si tout, plus que tout est délectable dans le coulant au chocolat, cette portion individuelle de chocolat dégoulinant qui s'est tellement répandue dans les États-Unis des années 1990 qu'elle en est devenue un signe distinctif, ce dessert a néanmoins une caractéristique pénible et extrêmement délicate à réaliser: son cœur en fusion. Une minute de cuisson de trop, et vous vous retrouvez avec un cœur mou et caoutchouteux –moins de coulure, plus de coup dur.

Il existe grosso modo deux façons de faire. D'un côté, le coulant au chocolat proposé par le chef français Michel Bras garantit la liquidité du chocolat grâce à la garniture d'un appareil à biscuit avec un cœur de ganache (plus ou moins) congelé, qui fond pendant que la pâte durcit dans le four. De l'autre, la méthode du célèbre Jean-Georges Vongerichten, souvent considérée comme une découverte fortuite, implique simplement de ne pas cuire suffisamment une petite portion d'appareil à gâteau pour que son cœur reste liquide.

Dans cette édition d'«Absolute Best Tests», j'ai confronté les variations entre elles, j'ai décliné, comme à mon habitude, un nombre névrotique de recettes, tout en tenant compte des conseils de la sur-talentueuse cheffe pâtissière et fanatique de coulant au chocolat Kaitlyn Wong, qui produit d'affriolantes friandises au Crocodile.

Voici ce qui a découlé des journées les plus satisfaisantes de ma vie.

La fameuse méthode «Vongerichten» et six variations

1. La méthode «Vongerichten»

Les ingrédients:

110 grammes de beurre doux (plus un supplément pour graisser les ramequins)

170 grammes de chocolat noir

2 œufs, plus 2 jaunes

50 grammes de sucre en poudre

¼ de cuillère à café de sel fin

2 cuillères à soupe de farine (et un peu plus pour fariner les ramequins)

La recette:

Préchauffez votre four à 230°C. Beurrez et farinez quatre ramequins. Débarrassez-vous de l'excès de farine en les tapotant tête en bas. Disposez-les sur une plaque de cuisson. Dans une casserole au bain-marie, ou au micro-ondes par rafales de vingt secondes ou moins, faites soigneusement fondre le beurre et le chocolat (ne les perdez pas de vue!). Au robot ou à la main, battez les œufs et les jaunes, le sucre et le sel jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Fouettez le chocolat fondu jusqu'à ce qu'il soit bien lisse. Mélangez aux œufs battus, ajoutez la farine et fouettez le tout. Versez l'appareil dans les ramequins beurrés et farinés et enfournez douze minutes, ou jusqu'à ce que les côtés des gâteaux soient fermes, mais le centre toujours mou. Couvrez chaque ramequin avec une assiette à dessert. Retournez-les soigneusement, attendez dix secondes puis démoulez. Servez immédiatement.

2. Avec du café instantané

Les ingrédients:

110 grammes de beurre doux (plus un peu pour graisser les ramequins)

170 grammes de chocolat noir

2 œufs, plus 2 jaunes

50 grammes de sucre en poudre

1 cuillère à café et demie de café instantané

¼ de cuillère à café de sel fin

2 cuillères à soupe de farine (et un peu plus pour fariner les ramequins)

Suivez la méthode «Vongerichten» originale en ajoutant le café instantané au chocolat fondu.

3. Avec des pépites de chocolat congelées

Les ingrédients:

110 grammes de beurre doux (plus un peu pour graisser les ramequins)

170 grammes de chocolat noir

2 œufs, plus 2 jaunes

50 grammes de sucre en poudre

¼ de cuillère à café de sel fin

2 cuillères à soupe de farine (et un peu plus pour fariner les ramequins)

une poignée de pépites de chocolat congelées

La recette:

Suivez la méthode «Vongerichten» originale, jusqu'au remplissage des ramequins. Versez la moitié de l'appareil dans les ramequins beurrés et farinés. Au centre, ajoutez environ dix pépites de chocolat (laissez au moins 2,5 cm entre les pépites et les rebords du ramequin). Recouvrez avec le reste de l'appareil. Cuisez douze minutes ou jusqu'à ce que les bords soient fermes et le centre mou. Couvrez chaque ramequin avec une assiette à dessert. Retournez-les soigneusement, attendez dix secondes puis démoulez. Servez immédiatement.

4. Avec du chocolat de très haute qualité

Les ingrédients:

110 grammes de beurre doux (plus un peu pour graisser les ramequins)

170 grammes de chocolat bien noir, du Valrhona par exemple

2 œufs, plus 2 jaunes

50 grammes de sucre en poudre

¼ de cuillère à café de sel fin

2 cuillères à soupe de farine (et un peu plus pour fariner les ramequins)

Suivez les instructions de la méthode «Vongerichten» originale.

5. Avec du chocolat de qualité médiocre

Les ingrédients:

110 grammes de beurre doux (plus un peu pour graisser les ramequins)

170 grammes de chocolat bien noir de qualité bof

2 œufs, plus 2 jaunes

50 grammes de sucre en poudre

¼ de cuillère à café de sel fin

2 cuillères à soupe de farine (et un peu plus pour fariner les ramequins)

Suivez les instructions de la méthode «Vongerichten» originale.

6. Avec du sucre glace

Les ingrédients:

110 grammes de beurre doux (plus un peu pour graisser les ramequins)

170 grammes de chocolat noir

2 œufs, plus 2 jaunes

40 grammes de sucre glace

¼ de cuillère à café de sel fin

2 cuillères à soupe de farine (et un peu plus pour fariner les ramequins)

Suivez les instructions de la méthode «Vongerichten» originale en substituant le sucre glace au sucre en poudre.

7. Avec de la poudre de cacao

Les ingrédients:

110 grammes de beurre doux (et un supplément pour graisser les ramequins)

170 grammes de chocolat noir

2 œufs, plus 2 jaunes

50 grammes de sucre en poudre

¼ de cuillère à café de sel fin

1 cuillère à soupe de farine (et un peu plus pour fariner les ramequins)

(et un peu plus pour fariner les ramequins) 1 cuillère à soupe de poudre de cacao

Suivez la méthode «Vongerichten» originale, en mélangeant la poudre de cacao et la farine.

Deux types d'enrobages

8. Avec un enrobage au sucre

Les ingrédients:

110 grammes de beurre doux (plus de quoi graisser les ramequins)

50 grammes de sucre en poudre (plus un supplément pour les ramequins)

170 grammes de chocolat noir

2 œufs, plus 2 jaunes

¼ de cuillère à café de sel fin

2 cuillères à soupe de farine

Suivez la méthode «Vongerichten» originale, en sucrant les ramequins au lieu de les fariner.

9. Avec un enrobage au cacao

110 grammes de beurre doux (plus un peu pour graisser les ramequins)

du cacao en poudre pour saupoudrer les ramequins

170 grammes de chocolat noir

2 œufs, plus 2 jaunes

50 grammes de sucre en poudre

¼ de cuillère à café de sel fin

2 cuillères à soupe de farine

Suivez la méthode «Vongerichten» originale, en saupoudrant les ramequins de cacao en poudre à la place de la farine.

L'effet «bombe», ou la coulitude

10. «Bombe» de chocolat

Les ingrédients:

110 grammes de beurre doux (plus de quoi graisser les ramequins)

170 grammes de chocolat noir

2 œufs, plus 2 jaunes

50 grammes de sucre en poudre

¼ de cuillère à café de sel fin

2 cuillères à soupe de farine, et un peu plus pour fariner les ramequins

4 truffes au chocolat congelées

La recette:

Préchauffez votre four à 230°C. Beurrez et farinez légèrement quatre ramequins. Tapotez-les pour vous débarrasser de l'excès de farine. Placez-les sur une plaque. Dans une casserole au bain-marie, ou au micro-ondes par rafales de vingt secondes ou moins, faites soigneusement fondre le beurre et le chocolat (ne les perdez pas de vue!). Au robot ou à la main, battez les œufs et les jaunes, le sucre et le sel jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Fouettez le chocolat fondu jusqu'à ce qu'il soit bien lisse. Mélangez aux œufs battus, ajoutez la farine et fouettez le tout. Ajoutez la farine et versez la moitié de l'appareil dans les ramequins beurrés et farinés. Placez une truffe au chocolat au milieu de chaque ramequin, et recouvrez avec le reste de l'appareil. Enfournez douze minutes ou jusqu'à ce que les côtés soient fermes et le centre mou. Couvrez chaque ramequin avec une assiette à dessert. Retournez-les soigneusement, attendez dix secondes puis démoulez. Servez immédiatement.

11. «Bombe» au beurre de cacahuètes et chocolat

Les ingrédients:

4 truffes au chocolat

2 cuillères à soupe de beurre de cacahuètes

110 grammes de beurre doux (plus ce qu'il faut pour graisser les ramequins)

170 grammes de chocolat noir

2 œufs, plus 2 jaunes

50 grammes de sucre en poudre

¼ de cuillère à café de sel fin

2 cuillères à soupe de farine, et de quoi fariner les ramequins

La recette:

Au moins une heure avant d'enfourner, enrobez les truffes de beurre de cacahuètes et placez-les au congélateur pour qu'elles durcissent. Préchauffez votre four à 230°C. Beurrez et farinez légèrement quatre ramequins. Tapotez-les pour vous débarrasser de l'excès de farine. Placez-les sur une plaque. Dans une casserole au bain-marie, ou au micro-ondes, par rafales de vingt secondes ou moins, faites soigneusement fondre le beurre et le chocolat (ne les perdez pas de vue!). Au robot ou à la main, battez les œufs et les jaunes, le sucre et le sel jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Fouettez le chocolat fondu jusqu'à ce qu'il soit bien lisse. Mélangez aux œufs battus, ajoutez la farine et fouettez le tout. Versez la moitié de l'appareil dans les ramequins beurrés et farinés. Placez au milieu une truffe enrobée de beurre de cacahuètes, et recouvrez avec le reste de l'appareil. Enfournez pendant douze minutes ou jusqu'à ce que les côtés soient fermes et le centre mou. Couvrez chaque ramequin avec une assiette à dessert. Retournez-les soigneusement, attendez dix secondes puis démoulez. Servez immédiatement.

12. «Bombe» à la confiture et au chocolat

Les ingrédients:

4 truffes au chocolat

2 cuillères à soupe de la confiture de votre choix

110 grammes de beurre doux (plus un peu pour graisser les ramequins)

170 grammes de chocolat noir

2 œufs, plus 2 jaunes

50 grammes de sucre en poudre

¼ de cuillère à café de sel fin

2 cuillères à soupe de farine, et un peu plus pour fariner les ramequins

La recette:

Au moins une heure avant d'enfourner, enrobez les truffes dans la confiture et placez-les sur une assiette au congélateur pour qu'elles durcissent. Préchauffez votre four à 230°C. Beurrez et farinez légèrement quatre ramequins. Tapotez-les pour vous débarrasser de l'excès de farine. Placez-les sur une plaque. Dans une casserole au bain-marie, ou au micro-ondes par rafales de vingt secondes ou moins, faites soigneusement fondre le beurre et le chocolat (ne les perdez pas de vue!). Au robot ou à la main, battez les œufs et les jaunes, le sucre et le sel jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Fouettez le chocolat fondu jusqu'à ce qu'il soit bien lisse. Mélangez aux œufs battus, ajoutez la farine et fouettez le tout. Versez la moitié de l'appareil dans les ramequins beurrés et farinés. Placez au milieu une truffe enrobée de confiture et recouvrez avec le reste de l'appareil. Enfournez pendant douze minutes ou jusqu'à ce que les côtés soient fermes et le centre mou. Couvrez chaque ramequin avec une assiette à dessert. Retournez-les soigneusement, attendez dix secondes puis démoulez. Servez immédiatement.

Conclusions

Rapport de coulitude:

Le coulant le plus coulant de tous est sans conteste celui de la méthode Bras, qui place de la ganache congelée au milieu de l'appareil, et que j'ai réalisée en recouvrant du chocolat finement haché avec de la crème fraîche épaisse portée à ébullition, avant de fouetter le tout et de réfrigérer le résultat jusqu'à ce qu'il soit assez dur pour pouvoir former une boulette de 2,5 cm de diamètre.

Utiliser des pépites de chocolat congelées qu'on place au milieu de l'appareil –plus simple que de fabriquer de la ganache– a également permis un certain degré de coulure, mais de façon moins précise, parce que les plus petits morceaux se déplacent dans l'appareil et produisent de petites poches disparates de chocolat fondu, plutôt qu'un cœur central.

La méthode Vongerichten, consistant simplement à moins cuire les gâteaux, a très bien fonctionné à chaque fois qu'elle a été correctement exécutée. Mais évidemment, elle a pâti de la moindre minute de cuisson de trop, comparé aux méthodes avec chocolat congelé. Je recommande la méthode Bras aux débutants ou à ceux qui, comme moi, sont susceptibles de se laisser distraire par la finale de «Koh-Lanta» et de ne pas entendre le son du minuteur.

Congeler une cuillère de beurre de cacahuètes et/ou de confiture avec la ganache au chocolat s'est avéré indéniablement succulent et est une stratégie infaillible pour obtenir un cœur bien coulant. Aucun pouvoir terrestre n'est assez puissant pour m'empêcher de le tenter avec de la purée de pistache la prochaine fois que j'irai prendre un verre de vin lors d'un en-cas nocturne dans ma cuisine.

La suggestion de Kaitlyn Wong d'utiliser du sucre glace pour la méthode Vongerichten a généré un cœur coulant fluide et luisant, bien moins granuleux qu'avec du sucre en poudre. La texture était également un tantinet plus onctueuse et un peu moins relevée.

La qualité du chocolat:

Malgré presque tout ce que j'ai lu sur le sujet –c'est-à-dire que le chocolat de meilleure qualité contient davantage de pâte de cacao, qu'il a par conséquent un point de fusion plus élevé et que donc, en théorie, il devrait fondre plus tard pendant la cuisson et être plus coulant quand on retourne le gâteau–, lors de mes essais, les chocolats de bonne et de moins bonne qualité ont donné sensiblement les mêmes résultats.

Le goût:

L'ajout de café instantané accentue la saveur du chocolat, ce qui n'a rien de surprenant mais n'en a pas moins suscité une joie intense.

Remplacer une cuillère à soupe de farine par une cuillère de cacao a donné aux gâteaux un goût de brownie plus prononcé que dans les versions originales.

Ajouter une grosse cuillère à soupe de pâte de vanille à l'appareil a suscité en moi un cri guttural que, Dieu merci, personne n'a entendu: c'est un ajout tout à fait valable aux variations susmentionnées.

L'art du démoulage:

La meilleure méthode pour un démoulage aisé s'est avérée d'enduire les ramequins de beurre et de sucre en poudre, qui ajoute un petit côté croustillant.

Le démoulage le plus chocolaté est celui qui associe beurre et cacao en poudre (encore une brillante suggestion de Kaitlyn Wong), qui ajoute une légère amertume tout à fait bienvenue.

Alors, comment obtenir le coulant le plus cool?

Si vous avez le temps de congeler un peu de chocolat fondu dans de la crème bouillante pour en faire une petite truffe à placer au cœur de votre appareil, c'est la meilleure garantie d'obtenir un cœur bien coulant.

Vous ne regretterez pas d'ajouter une cuillère à café de beurre de cacahuètes, confiture ou pâte à tartiner sucrée ou assimilé (comme du tahini par exemple) à cette «truffe» centrale.

Réduire le temps de cuisson marche très bien, il suffit de ne pas quitter le minuteur du four des yeux et de tâter du doigt le centre du gâteau pour s'assurer qu'il est très mou une fois que les côtés sont cuits, car il continuera de cuire dans le ramequin.

Utilisez du beurre et du cacao en poudre pour beurrer vos ramequins ou vos moules à muffins afin d'obtenir le plus chocolaté des coulants: le mélange beurre-sucre en poudre est idéal pour une petite croûte croustillante.

Il existe une infinité de moyens de rehausser les saveurs: remplacer une partie de la farine par du cacao en poudre, par exemple. Ajouter de la pâte de vanille à l'appareil. Et, comme toujours, une petite cuillerée de café instantané relève les saveurs du chocolat.

Cet article a initialement été publié sur Food52.