En Russie, la guerre rend la vie des LGBT+ encore plus difficile

Gela Gogishvil m'écrit aujourd'hui pour me donner de ses nouvelles. Le jeune homme blond platine a fui en Géorgie avec l'élu de son cœur, Haoyang Xu, un étudiant chinois venu poursuivre son cursus scolaire en Russie.

D'un côté, il est ravi, car après des mois d'attente et de requêtes, un pays accepte enfin de leur accorder un visa malgré leurs nationalités différentes: la France. De l'autre, il reste inquiet: «Je reçois beaucoup de menaces de Russie; ils disent qu'ils vont nous retrouver en Géorgie et nous tuer», confie Gela Gogishvil.

L'odeur rance de la fumée des drapeaux arc-en-ciel en flammes remplit encore l'air de Tbilissi, la capitale géorgienne, où le couple a temporairement trouvé refuge. «Le saccage de l'endroit où devait se dérouler la Marche des fiertés montre bien que la communauté russe homophobe est très ancrée en Géorgie», soupire le jeune homme.

Geia rêvait de se rendre à ce festival LGBT+, main dans la main avec l'élu de son cœur, pour la première fois de sa vie. Une chose inenvisageable en Russie. «Il n'y a pas d'avenir pour nous, ici. On souhaite seulement s'assumer entièrement pour la première fois, pas uniquement sur internet.»

Violence et haine

Bisous sur la table de la cuisine, câlins dans la piscine, scènes de ménage agrémentées d'un brin d'humour, balades nocturnes en amoureux… Gela Gogishvil et Haoyang Xu partagent des pans de leur quotidien auprès leur communauté sur YouTube et sur TikTok. «On voudrait juste montrer qu'on est un couple comme un autre», explique le premier.

«Prank: Ignorer mon petit ami!» est une vidéo parmi d'autres de leur petite chaîne YouTube. Son contenu semblait très innocent, jusqu'à l'adoption de la loi interdisant la propagande LGBT+ en Russie, le 24 novembre 2022. Celle-ci stipule l'interdiction du «déni des valeurs familiales» et interdit la «promotion des orientations sexuelles non traditionnelles».

Ces interdictions concernent «les médias, l'internet, la littérature et le cinéma» ou encore la publicité, ce qui laisse un très large éventail d'interprétations. Le texte interdit aussi les «informations susceptibles d'induire le désir de changer de sexe» pour les enfants.

Un jour, une plainte pour propagande LGBT+ et pornographie a été déposée à l'encontre de Gela Gogishvil et Haoyang Xu. Ce dernier étant citoyen étranger, il risque jusqu'à cinq de prison et la déportation.

«La problématique de cette loi dépasse celle de la communauté LGBT+, car elle crée une véritable porte juridique pour alimenter la culture de dénonciation.» Un juriste de l'organisation Delo LGBT+

«Plus tard, l'activiste anti-LGBT+ qui avait porté plainte contre nous m'a même appelé pour me dire que si cela ne tenait qu'à lui, il me pendrait par la jambe pour que des corbeaux me picorent les yeux, et qu'il ferait la même chose à tous les gays du pays», se souvient Gela Gogishvil.

Le jeune homme recevait quotidiennement des menaces après que l'affaire avait fuité dans la presse locale. «J'avais peur de sortir dans la rue, où on se moquait de moi en m'appelant “la star de TikTok”.»

Le couple relativise: tant de personnes LGBT+ ont vécu bien pire en Russie. «Je connais un homme qui a dû fuir le pays après une violente agression. La violence et la détresse conduisant jusqu'au suicide sont le quotidien de beaucoup d'homosexuels en Russie», souligne Gela Gogishvil.

Lui-même n'a jamais osé tenir la main de son amoureux dans la rue. «S'avouer à soi-même qu'on est homosexuel est déjà très dur. Moi, j'ai grandi dans une famille où on considérait qu'il fallait haïr et exterminer les gays. Désormais, on ne s'adresse plus la parole.»

Une culture de dénonciation dans la société

Non seulement le nombre d'affaires pour propagande LGBT+ a quadruplé en un an, mais l'homophobie ambiante a également grimpé en flèche. Selon l'étude menée par le groupe de défense des droits de l'homme Coming Out et la fondation Sphere, plus de 80% des personnes interrogées ont déclaré avoir ressenti l'augmentation de l'homophobie, non seulement de la part des autorités, mais aussi des proches.

«Je dirais même que parfois, il vaut mieux se méfier davantage de ses proches que de la police», souligne Vladimir Kotov, activiste de l'association Delo LGBT+, une des seules qui continue de défendre les personnes LGBT+ devant les tribunaux en Russie.

«La problématique de cette loi dépasse celle de la communauté LGBT+, car elle crée une véritable porte juridique pour alimenter la culture de dénonciation, qui rappelle la période la plus sombre de l'histoire soviétique», alerte un juriste de la même association.

«On peut, par exemple, accuser de propagande LGBT+ deux hommes qui roulent sur la même trottinette électrique.» Maksim Belomytisev, blogueur maquillage

«Les dénonciations vont de la plus choquante à la plus absurde, ajoute-t-il, comme celle pour diffusion de pornographie visant une vidéo d'un couple gay qui parle de sa rencontre, habillé sur un lit avec un cœur gonflable derrière lui.»

La propagande LGBT+ est vue partout: sur les bancs arc-en-ciel d'une maternelle, dans les jouets «pop it» des enfants, dans les cheveux colorés en vert, dans certains maquillages un peu trop voyants. Parce qu'il tient un blog de make-up, Maksim Belomytisev est poursuivi pour propagande LGBT+ et «discréditation de l'armée». Il a été exclu de son université, où il s'apprêtait à valider un diplôme d'excellence en architecture.

Devant sa petite communauté Instagram, l'étudiant incarnait durant son temps libre ses humeurs et ses réflexions à travers des liners colorés, des paillettes et un rouge à lèvres. «Comment un garçon qui fait des tests et des make-ups peut-il promouvoir la propagande LGBT+?», s'étonne Maksim, qui n'appartient même pas à cette communauté.

«Les responsables de l'université ont affirmé m'avoir exclu pour comportements amoraux après des plaintes d'élèves selon lesquelles je me baladerais dans des habits féminins. C'est une accusation montée de toutes pièces: j'ai au contraire reçu énormément de soutien de mes camarades», poursuit l'étudiant.

Permission pour discriminer

En dehors d'internet, Maksim est beaucoup plus sobre. Il porte à peine un peu de fond de teint, et ses sourcils sont lissés. Pourtant, il connaît l'insulte «pedé» depuis son enfance, passée à Krasnoïarsk. «J'ai grandi dans une société homophobe sans même être homo, en étant juste un peu différent des autres enfants. On me crachait dessus, car je rentrais ma chemise dans le pantalon», se souvient le jeune homme, qui a mis des années à trouver sa place et sa voie.

Cette calomnie pour propagande LGBT+ à son encontre fait voler toute sa vie en éclats: «Ma carrière d'architecte est compromise maintenant…» Comme beaucoup, Maksim rêve désormais de l'étranger.

«Avec la guerre et les difficultés au front, le gouvernement a eu besoin de se trouver un ennemi intérieur.» Olga Kvi, juriste de l'organisation Delo LGBT+

«Le fond du problème, c'est que personne n'a vraiment défini ce qu'est la propagande LGBT+, donc cette loi donne la permission d'insulter et de dénoncer à souhait», souligne Maksim. «On peut, par exemple, accuser de propagande LGBT+ deux hommes qui roulent sur la même trottinette électrique.»

«Avec cette loi, c'est comme si Poutine autorisait la persécution de la communauté LGBT+. Depuis la première loi interdisant la propagande LGBT+ chez les mineurs en 2013, la rhétorique devenait de plus en plus homophobe. Mais c'est la guerre qui a réellement décuplé le phénomène», remarque Olga Kvi, juriste de l'organisation Delo LGBT+.

«Avec la guerre et les difficultés au front, le gouvernement a eu besoin de se trouver un ennemi intérieur», conclut-elle. «La communauté LGBT+ était la victime idéale, car elle est généralement associée à l'Occident et elle prône la liberté individuelle, alors que dans une dictature, le gouvernement veut être au-dessus du peuple.»