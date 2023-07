Votre psy vous trouve-t-il ennuyeux?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Vous êtes-vous déjà retenu de dire quelque chose à votre psychologue? Il y a des chances que vous l'ayez fait de peur de dire la chose de trop ou tout simplement de peur que votre psy vous trouve... ennuyeux.

Plusieurs thérapeutes vous rassurent dans un article du HuffPost en répondant aux doutes qui freinent souvent leurs patients.

Ne soyez pas trop dur avec vous-même

Pour la plupart des spécialistes interrogées, l'ennui n'est pas vraiment ce qui qualifie la situation. Allie Soss, une conseillère spécialisée dans la santé mentale, préfère employer le terme «frustrée» plutôt qu'«ennuyée». Pour elle, ces sentiments ne sont pas une forme de jugement mais une volonté de bien faire. «Souvent, les thérapeutes peuvent voir le potentiel de leurs patients avant qu'ils ne le puissent eux-mêmes», ajoute-t-elle.

Un constat partagé par la sexologue et thérapeute Holly Wood, pour qui cette frustration est liée à son envie d'aider ses patients. «La contrariété se dissipe assez rapidement lorsque je me rappelle que chaque patient est différent, que certains ne sont pas prêts à aller au rythme que je voudrais et que chacun a son propre chemin.»

Finalement, cette sensation de gêne peut venir avant tout du patient lui-même: «La plupart du temps, je trouve que les patients sont plus frustrés eux-mêmes (que je ne le suis moi) lorsqu'ils se sentent bloqués, reconnaît la thérapeute Nicholette Leanza. Je leur rappelle alors de ne pas être trop durs avec eux-mêmes et d'être patients.»

Lâchez-vous

«Généralement, si un patient pense qu'il en dit trop, c'est parce qu'il a déjà été jugé ou critiqué par les autres», révèle la thérapeute Allison Kent. Il est donc important de prendre conscience que ses sentiments ne sont pas forcément partagés par son psychologue.

Se bloquer et faire l'impasse sur certaines choses ralentit la thérapie. «La peur des thérapeutes, c'est lorsqu'un patient ne parle pas ou lorsqu'il espère que nous avons les réponses [à ses questions] sans les informations dont nous avons besoin pour travailler», explique la thérapeute Antoinette Bonafede.

«En réalité, plus vous nous en dites sur vous, plus nous pouvons vous aider en vous délivrant tous les conseils dont vous avez besoin pour affronter ce que vous traversez. Nous ne pouvons pas être aussi efficaces si nous n'avons pas toutes les informations», précise Holly Wood, qui ajoute même ressentir une certaine peur d'échouer ou de paraître incompétente aux yeux du patient si elle n'arrive pas à l'aider.

«Chaque personne est unique et c'est dur de ne pas se sentir proche de quelqu'un qui se confie et est vulnérable devant vous, témoigne-t-elle. Je me sens vraiment honorée de faire partie des moments où mes patients se sentent le plus vulnérables.»