L'intelligence artificielle peut être très bénéfique à l'économie

Temps de lecture: 9 min

On ne peut pas le nier: il y a un avant et un après ChatGPT. La mise à la disposition des internautes de ce robot conversationnel capable de répondre à pratiquement toutes les questions qu'on lui pose est une petite révolution: ChatGPT ne se contente pas de trier ou d'analyser des données, il en produit lui-même de nouvelles à chaque fois qu'il apporte une réponse en moins de temps qu'il n'en a fallu pour écrire la question; c'est d'ailleurs pour cela que l'on parle à son propos et à celui des autres «grands modèles de langage» (LLM en anglais) apparus ces derniers mois d'intelligence artificielle générative.

Le terme d'intelligence n'est peut-être pas le plus adapté et il est d'ailleurs souvent critiqué: en parlant d'intelligence pour qualifier le travail effectué par une machine, on crée inutilement un climat d'inquiétude chez l'être humain, qui voit dans cette machine un rival, voire potentiellement un futur maître, ce qui est grandement exagéré dans la plupart des cas. Mais le fait est que les techniques nouvelles reposent sur des réseaux de neurones artificiels dont le fonctionnement se rapproche de plus en plus de celui du cerveau humain.

Des progrès qui laissent pantois

Le génial mathématicien britannique Alan Turing avait dès 1950 dans son article «Computing machinery and intelligence» prédit que dans une cinquantaine d'années, il n'y aurait plus moyen de distinguer les réponses données par un ordinateur ou un humain sur n'importe quel sujet; en fait, plus de cinquante ans après, peu de grands modèles de langage du type GPT (pour «Generative Pre-trained Transformer») réussissent à passer victorieusement l'épreuve imaginée par Turing, et les réponses parfois erronées ou carrément fantaisistes (on parle d'hallucinations) fournies par GPT-3 ont permis à certains commentateurs de se rassurer un peu vite en affirmant que ChatGPT n'était pas intelligent.

Il faut pourtant admettre que l'outil est réellement impressionnant, et les progrès accomplis en un temps très court avec le lancement dès le mois de mars de GPT-4 ont laissé pantois nombre de spécialistes. On peut discuter à l'infini sur le concept d'intelligence et la validité de son emploi pour un système informatique, les faits sont là: non seulement ChatGPT peut vous apporter des réponses qu'il est possible de qualifier d'intelligentes, mais le dialogue engagé avec ceux qui l'interrogent lui permet de progresser (ce qui n'est pas le cas de tous les êtres humains…).

L'IA, aussi dangereuse que les pandémies ou une guerre nucléaire

En mars, des spécialistes du secteur ont appelé à une pause: pendant au moins six mois, les laboratoires devaient cesser de développer des systèmes d'intelligence artificielle (IA) susceptibles d'être plus puissants que GPT-4. Cette lettre ouverte publiée sur le site du Future of Life Institute a déjà été signée par plus de 33.000 personnes, parmi lesquelles Elon Musk et Steve Wozniak, cofondateur d'Apple.

Fin mai, un nouveau cri d'alarme est lancé sur le site du Center for AI Safety: l'intelligence artificielle peut être aussi dangereuse que des pandémies ou une guerre nucléaire et risquer de conduire à une extinction de l'espèce humaine. Ce texte est signé notamment par Yoshua Bengio, déjà signataire du texte précédent et expert incontesté de l'intelligence artificielle, Sam Altman, président d'OpenAI, la firme qui a conçu ChatGPT, et Bill Gates.

Ces déclarations fracassantes ont provoqué un certain émoi, mais ne vont certainement pas conduire à la pause réclamée. La personnalité de certains signataires pose problème. Elon Musk, par exemple, a été actionnaire d'OpenAI avant de s'en éloigner et de créer en mars une nouvelle société spécialisée, baptisée «xAI». Et cet homme qui s'inquiète publiquement de l'avenir de l'humanité est aussi celui qui dirige Neuralink, société qui a reçu en mai l'autorisation de faire l'essai de puces électroniques implantées dans le cerveau humain; pour l'instant, il n'est officiellement question que d'aider des personnes handicapées à retrouver le moyen de communiquer, mais Elon Musk n'a jamais caché son rêve d'un humain «augmenté».

Quant à Sam Altman, ses déclaration successives, notamment lors d'un récent voyage en Europe, jettent des doutes sur sa sincérité: d'un côté il réclame publiquement que des limites soient fixées à l'IA, mais de l'autre il multiplie les avertissements sur les risques qu'un excès de réglementation ferait courir à l'innovation et menace de cesser d'opérer en Europe si la législation européenne en cours d'élaboration était trop contraignante.

Risque de domination de quelques firmes

Beaucoup d'observateurs se demandent si tous ces appels à la prudence lancés par les créateurs des systèmes d'intelligence artificielle déjà opérationnels n'ont pas pour véritable objectif de bloquer l'arrivée de nouveaux concurrents. Si c'est le cas, cette tentative est vouée à l'échec: les perspectives ouvertes par ce secteur sont telles que les créations d'entreprise se multiplient. Mais les risques d'un blocage de la concurrence subsistent en ce qui concerne les systèmes les plus lourds développés par les géants des nouvelles technologies tels que Microsoft, Alphabet (Google) ou Meta, les seuls à disposer des moyens financiers et humains nécessaires.

Aux États-Unis, la FTC, Federal Trade Commission, chargée de la protection des consommateurs américains, a publié fin juin un texte dans lequel ses experts expriment leur inquiétude face à ce risque d'une domination de quelques-uns dans le domaine de l'intelligence artificielle générative.

300 millions d'emplois menacés

D'une façon générale, le risque le plus communément évoqué est toutefois celui de l'emploi. Que va-t-il se passer face à l'irruption de systèmes capables d'effectuer en un temps très bref des opérations qui demanderaient des années à un être humain? En avril, une étude menée par les économistes de la banque américaine Goldman Sachs a fait grand bruit: la nouvelle vague d'intelligence artificielle pourrait menacer l'équivalent de 300 millions d'emplois à temps plein travers le monde!

En fait, quand on lit plus attentivement ce que disent ces experts, la réalité serait plus nuancée: certes, il y aurait des pertes d'emplois, mais il y aurait aussi des créations et des gains de productivité qui pourraient permettre une accélération de la croissance. Ainsi la croissance mondiale pourrait connaître une progression supplémentaire de 7% au cours des dix prochaines années.

C'est d'ailleurs ce double visage de l'intelligence artificielle (d'un côté des risques sur l'emploi, sur la vie privée par l'utilisation de multiples données personnelles, voire sur la civilisation elle-même, de l'autre des gains potentiels en matière de productivité et de croissance) qui fait que les responsables économiques et politiques de tous les pays s'y intéressent de très près depuis des années. L'apparition des grands modèles de langage ne fait qu'accélérer le processus.

De la musique sans musiciens, des journaux sans journalistes

La robotisation était une menace pour les travailleurs peu qualifiés, les nouvelles technologies en sont une pour une population très qualifiée et diplômée, ce qui change la donne. On arrive en effet au moment où l'on peut envisager de la musique sans compositeurs ni musiciens, des œuvres d'art sans artistes, des articles de presse sans journalistes, des conseils de droit sans juristes, etc. Pourtant, dans beaucoup de domaine, l'objectif n'est pas de remplacer l'être humain, mais de le compléter et de l'aider à enrichir ses tâches.

C'est pourquoi la réflexion sur l'intelligence artificielle est déjà très fournie. Car avant même ChatGPT, utilisé par Microsoft, ou Bard, mis au point par Google, l'intelligence artificielle a déjà commencé à transformer le monde. Dans un rapport publié par la Commission européenne en décembre 2022, il est rappelé que le titre de «spécialiste en intelligence artificielle» dans la nomenclature des métiers est apparu aux États-Unis dès l'an 2000. Il est souligné également que l'intitulé de 60% des emplois occupés aux États-Unis en 2018 n'existait pas en 1940. En somme, les nouvelles technologies ne font pas disparaître l'emploi, elles le transforment. Tout le problème est de savoir les apprivoiser.

De nouvelles règles du jeu

En mars 2018, la Commission européenne a lancé des travaux pour construire un environnement juridique favorable à l'intelligence artificielle pour en obtenir le meilleur de ce qu'elle peut produire dans le respect de règles éthiques. En avril 2021, elle a déposé une proposition de texte établissant des règles harmonisées. Et en juin 2023, le Parlement européen a adopté sa position de négociation sur la future législation. Les discussions vont pouvoir s'engager entre la Commission, le Conseil et le Parlement pour arriver à un accord sur le futur AI Act.

Dans le cadre réglementaire envisagé, il y aurait quatre niveaux de risque en matière d'intelligence artificielle: inacceptable, élevé, limité et minimal ou nul. Les systèmes qui constitueraient une menace évidente pour la sécurité, les moyens de subsistance et les droits des personnes seraient purement et simplement interdits. Les autres seraient soumis à des obligations plus ou moins strictes allant jusqu'à la libre utilisation pour les systèmes à risque minimal.

Mais les institutions européennes ne se contentent pas de travailler à établir des règles du jeu. La commission vise aussi à stimuler et coordonner les investissements du secteur privé et des États en ce domaine.

L'IA avance, mais pas forcément là où on l'attendait le plus

En France, on l'a un peu oublié, Édouard Philippe, alors Premier ministre, avait confié au député et mathématicien Cédric Villani la mission de définir une stratégie nationale et européenne en matière d'intelligence artificielle. Ce rapport remis en mars 2018 abordait déjà toutes les questions qui sont au cœur des préoccupations d'aujourd'hui, ainsi qu'on peut en juger par l'intitulé des certaines têtes de chapitre: pour une recherche agile et «diffusante», anticiper et maîtriser les impacts sur le travail et l'emploi, l'intelligence artificielle au service d'une économie plus écologique, quelle éthique de l'IA?

En cette même année 2018, France Stratégie s'était penché sur le problème plus spécifique de l'intelligence artificielle et du travail, en centrant ses travaux sur trois secteurs: les transports, la banque et la santé. Le choix était bon, puisque l'on constate que l'intelligence artificielle a déjà largement pénétré les deux derniers secteurs cités. Pour le premier, c'est un peu plus compliqué.

L'IA ne semble plus devoir concerner tel ou tel secteur, elle semble avoir vocation à être utilisée dans tous les secteurs et à tous les niveaux.

Tous les économistes s'y intéressaient parce que qu'on voyait alors les constructeurs automobiles et leurs sous-traitants avancer très vite sur la voiture autonome. De fait, des progrès réels ont été accomplis et les taxis sans chauffeur sont déjà une réalité expérimentale à Wuhan et à San Francisco. Mais la pratique reste encore limitée. Le moment n'est pas venu aussi vite qu'on le craignait de voir des flottes de camions autonomes circuler sur nos autoroutes tandis que les chauffeurs licenciés iraient pointer au chômage.

L'intelligence artificielle avance, mais pas forcément là où l'attendait le plus et surtout pas de la façon attendue. Dans le secteur automobile par exemple, on accorde davantage la priorité aujourd'hui à la voiture électrique qu'à la voiture autonome, et si l'intelligence artificielle y est déjà très présente, c'est principalement au niveau de la conception des véhicules et de l'organisation de la production.

Tous les secteurs sont concernés

Par rapport à ce qui était prévu il y a encore quelques années, c'est vraisemblablement là le point le plus intéressant: l'intelligence artificielle ne semble plus devoir concerner tel ou tel secteur en priorité, elle semble au contraire avoir vocation à être utilisée dans tous les secteurs et à tous les niveaux, tout au long de la chaîne de production, de la gestion des approvisionnements à la gestion de la clientèle.

Quand on pensait auparavant à l'intelligence artificielle, on imaginait des scènes extraordinaires comme celle de 2001, l'Odysssée de l'espace où l'ordinateur tente de prendre le contrôle d'un véhicule spatial. On ne pensait pas qu'elle pourrait servir un jour à Carrefour pour améliorer la gestion des flux de marchandises et éviter de gaspiller chaque année des centaines de tonnes de viennoiseries et de pâtisseries…

Les questions soulevées à l'apparition de ChatGPT sont certes importantes et il incombe au pouvoir politique d'encadrer l'utilisation de l'IA, sachant qu'un accord international sur le sujet va être très compliqué: c'est un enjeu de pouvoir fort. Mais António Guterres, secrétaire général de l'ONU, a eu raison le 18 juillet de lancer devant le Conseil de sécurité une mise en garde contre une utilisation malveillante de cette technologie et de proposer la création d'une nouvelle entité des Nations unies «pour soutenir la collaboration en matière de recherche et de développement d'outils d'intelligence artificielle afin d'accélérer le développement durable». L'important est d'agir sur les deux tableaux: gérer les risques de l'IA et faire en sorte que tout le monde bénéficie de ce qu'elle peut apporter.

Dans sa dernière étude sur les perspectives de l'emploi, l'OCDE rappelle les risques associés à l'IA, mais souligne aussi que, parmi les travailleurs qui l'utilisent dans le secteur manufacturier et financier, «63% se déclarent plus épanouis sur le plan professionnel». Cet aspect positif du problème est trop rarement évoqué; il méritait d'être mentionné. L'IA, ce n'est pas le diable. Du moins, pas toujours.