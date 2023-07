Est-ce un problème de dormir la bouche ouverte?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Une fois de plus, vous vous réveillez la bouche horriblement sèche, l'oreiller taché de bave. On vous le fait remarquer: vous avez ronflé toute la nuit. Plusieurs signaux pour ce qui s'explique sans doute par un seul et même phénomène: durant votre sommeil, vous avez été victime de respiration buccale chronique, expirant et inspirant par la bouche de l'endormissement jusqu'au lever.

Mal de gorge, mauvaise haleine, maux de tête matinaux, cernes et sensation de grande fatigue, tout cela malgré une nuit de sommeil complète… «Même si les causes de ces symptômes sont multiples, leur combinaison indique qu'il est fort probable que la personne respire chroniquement par la bouche la nuit», explique au HuffPost Charles Ebert, directeur du département de rhinologie à la faculté de médecine de l'université de Caroline du Nord. Habitude, ou signe que quelque chose cloche? Le HuffPost démêle les possibilités.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Remonter à la source

Pour commencer, la respiration buccale peut être causée par un simple relâchement musculaire de la mâchoire. «La respiration buccale peut se produire à tout moment de la nuit, mais elle est plus fréquente lors des stades de sommeil profond, où les gens ont moins de contrôle sur les muscles des voies respiratoires supérieures», décrit Christine DeMason, professeure d'otorhinolaryngologie (ORL) à l'université de Caroline du Nord. Heureusement, l'ouverture de la bouche durant la nuit ne mène pas forcément à un état de respiration buccale chronique.

Cette respiration par la bouche peut être liée à certaines obstructions, sous-jacentes et temporaires, comme lorsqu'on a le nez bouché, à cause d'allergies ou à des rhumes. «Certains médicaments peuvent également provoquer une congestion des voies nasales» précise le Dr Ebert. Parmi eux, les médicaments pour la tension artérielle, les antidépresseurs et certains anti-inflammatoires.

D'autres obstructions sont anatomiques: déviation de la cloison nasale, développement de polypes nasaux, ou hypertrophie des amygdales peuvent entraver la respiration par le nez. À cela s'ajoutent les troubles respiratoires du sommeil, reconnaissables par le ronflement ou l'apnée du sommeil.

Les causes ne sont pas seulement pathologiques. Vous êtes en outre plus enclin à respirer par la bouche la nuit lorsque vous dormez sur le dos. «La position amène votre langue et votre palais à retomber davantage dans la gorge, ce qui finit par rétrécir vos voies respiratoires», explique Christine DeMason.

Boire un dernier verre d'alcool avant de se coucher peut également entraîner un relâchement des muscles des voies respiratoires, ce qui augmente encore le risque d'ouverture de la bouche et d'affaissement des voies respiratoires. Aussi, le tabagisme, en provoquant une inflammation des fosses nasales, peut entraîner une respiration buccale chronique, indique Charles Ebert.

La respiration buccale, selon ses causes et sa chronicité, peut affecter durablement votre santé. La respiration nasale joue en effet un rôle primordial pour votre organisme en ce qu'il «permet de filtrer, de réchauffer et d'humidifier l'air», explique le professeur. En l'occurrence, «cela réduit le risque d'infection, humidifie les voies respiratoires et améliore la circulation de l'oxygène». Respirer par la bouche empêche notre organisme de profiter de ces bienfaits, mais nous prive également d'un sommeil réparateur pour tout notre corps, et plus particulièrement pour le cœur.

Pour se défaire de la respiration buccale chronique, il faut donc remonter à son origine, et traiter celle-ci. Un simple changement d'habitudes peut suffire. Autrement, un rdv chez un ORL, des machines pour vous aider à respirer, ou des opérations permettant de rétablir une malformation vous permettront de dormir de nouveau sur vos deux oreilles.