Benoît Piéron, du sang frais dans l'art contemporain

Temps de lecture: 5 min

Il élabore des paravents, des fanions ou des matelas de plage à partir de draps réformés des hôpitaux. Il fait pousser des plantes létales –on peut en admirer certaines, parmi d'autres de ses œuvres, à la Bourse de commerce de Paris où il est exposé jusqu'au 18 septembre 2023 dans le cadre de l'exposition «Avant l'orage». Il a même fabriqué un rouge à lèvres à partir de son propre sang. Glauque, Benoît Piéron? Pas seulement. C'est ce qu'il nous a prouvé, alors qu'on allait à sa rencontre à Lens (Pas-de-Calais), où il est actuellement le neuvième artiste invité du programme de résidence de la collection Pinault.

Benoît Piéron est né en 1983 à Ivry-sur-Seine. Les événements se sont tout de suite enchaînés très vite, alors qu'il passait son enfance à regarder le temps se distendre depuis une chambre d'hôpital. Car dès sa naissance, il a vécu avec l'une de celles qu'il appelle, en reprenant l'expression de la philosophe Claire Marin, ses «maladies de compagnie»: la méningite. Soigné mais hémiplégique, c'est-à-dire partiellement paralysé, durant quelques mois, le tout jeune enfant déclare une leucémie. Benoît Piéron a 3 ans et se retrouve hospitalisé dans le service d'hématologie de l'hôpital de Bicêtre, dans le Val-de-Marne.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

C'est dans ce service que son corps devient brusquement politique: il reçoit, comme tous les enfants qui partagent son sort, du sang contaminé par le VIH. Le voilà au cœur du scandale sanitaire, politique et financier qu'est la fameuse «affaire du sang contaminé».

Pour une raison qu'il qualifie d'«obscure», il ne devient pas séropositif; dans son service, ils ne sont que deux enfants transfusés à échapper à la condamnation. Mais cette enfance place Benoît Piéron dans un lieu alternatif, au-delà des classes sociales: quand on le questionne sur son appartenance, c'est du «peuple de l'hôpital» qu'il parle. Pourtant, au récit sombre et larmoyant qu'il pourrait faire de sa vie, Benoît Piéron préfère les couleurs pastel et le «cute»: il veut que son travail soit «doux, attirant, sans répulsion».

Une vue d'exposition à la 12e édition de la Biennale de Liverpool, «uMoya: le retour sacré des choses perdues» (2023), organisée par Khanyisile Mbongwa. | Benoît Piéron, avec l'aimable autorisation de l'artiste et de la galerie Sultana

Le sens de la survivance

Une fois sorti de l'hôpital, Benoît Piéron prend des cours d'arts plastiques, jusqu'à ce qu'en 2007, il sorte diplômé des Beaux-Arts de Paris. Quelques années plus tard, il intègre le programme de résidence de la Fondation d'entreprise Hermès, puis séjourne à Casa de Velázquez, en Espagne. Il commence à exposer, à Séoul, à Tokyo, à Paris, à Ivry-sur-Seine. Mais «au début, [s]on travail d'artiste n'est pas connecté à ce qui est de l'ordre de la santé».

Il faut attendre une nouvelle maladie de compagnie, un cancer du rein, pour que l'artiste comprenne ce qu'il est en train de faire. En 2019, Benoît Piéron est de retour à la Pitié-Salpêtrière, où il a vécu les premiers mois de sa vie, accompagné de sa méningite. Il devient de nouveau un «corps invalidé», d'autant plus que le cancer déclenche chez lui une myopathie.

Il déchiffre enfin son propre travail: «Mon but, c'est de donner un sens à la survivance.» Car ce à quoi il a survécu, au-delà de ses maladies de compagnie, c'est aussi et surtout à l'épidémie de VIH. À une transfusion sanguine qui a failli faire basculer son destin, comme celui de tant d'autres. «Quand on survit, on peut facilement être écrasé par la culpabilité, mais l'art me permet de porter les voix des personnes disparues.»

Or, sortir de la culpabilité est le seul moyen de se rendre capable de témoigner. C'est le sens de ses patchworks de draps d'hôpitaux, de ces tissus verts et bleus –les couleurs opératoires– qui lui permettent de faire advenir une peau collective, pour faire voir et entendre celles et ceux qui ne sont plus là, qui sont invisibilisés. Car plus que les corps «alternatifs» des malades, c'est bel et bien un corps collectif que Benoît Piéron veut exposer: le corps de ce «peuple de l'hôpital» auquel il appartient.

Le plaid (2021), matelassage et patchwork à partir de draps hospitaliers. | Benoît Piéron, avec l'aimable autorisation de l'artiste et de la galerie Sultana

Le sens de la survivance de l'artiste, c'est donc de témoigner. Et puisque que Benoît Piéron est plasticien, «tout commence par la matérialité». Mais il a l'impression que «[s]es pièces sont seulement un moyen de dire ce qu'[il a] à dire, un passage pour les idées».

En les travaillant, il change ainsi les matériaux, qu'il utilise en grammaire. Il pense sa pratique comme un support pour les mots et les témoignages, et alors que la maladie pourrait l'isoler, comme elle le fait souvent, Benoît Piéron ne cesse d' «entrer en contact» –dans les workshops qu'il organise, dans les vernissages auxquels il participe. «Mes pièces sont juste faites pour faire parler les gens, pour faire naître les mots, ceux des gens ou les miens.»

«Prendre soin de la mort»

La première chose dont l'artiste veut témoigner, c'est la banalité. La maladie est banale, l'exposition au sida l'est aussi, et la mort encore plus. Non, la maladie n'est ni injuste ni singulière; elle n'est que banale. Et qu'on la côtoie de près ou non, la mort viendra. Alors pourquoi ne pas tenter de «réconcilier les gens avec la mort»? C'est pourquoi il entretient, dans son atelier, toute une série de plantes létales. L'idée, c'est de «prendre soin de la mort, de ne pas la mépriser».

Réaliste –mais pas résigné!–, Benoît Piéron sait qu'il est vain de tenter de négocier avec la maladie et la mort. La seule possibilité: dialoguer avec elles. D'où sa volonté de les inscrire dans l'espace social. Car même à l'hôpital, la maladie n'a pas sa place: on n'y fait que la combattre. Or l'artiste ne se reconnaît pas, justement, dans la vision guerrière qu'on a souvent de la maladie et déteste l'héroïsme dont on drape les survivants.

Mais faire une place à la maladie dans la société, pour Benoît Piéron, c'est d'abord lui en offrir une dans le monde très fermé de l'art contemporain. Pour lui qui pense les hôpitaux comme des «garages» dans lesquels on «répare les gens pour qu'ils puissent retourner à la productivité», négocier avec les enjeux de pouvoir et d'argent du marché de l'art peut sembler périlleux. Mais son arrivée récente dans le milieu semble prolonger sa démarche artistique: puisque ce sont les maladies et la mort qu'il travaille, ce sont désormais elles qui, au lieu de le détruire, «remplissent [s]on frigo».

Writing table (2023), meuble peint, paillettes, plantes mortelles, lumière horticole, et chauve-souris à partir du patron de BeeZee art, à l'exposition «Avant l'Orage», organisée par Emma Lavigne, à la Bourse de commerce de Paris. | Galerie Sultana

Comme ambassadrices de son travail, Benoît Piéron a choisi ses Monik, les petites chauves-souris qu'il fabrique en draps réformés. «Monik», en référence à Monique Wittig et à sa pensée du corps lesbien comme corps fragmenté, dissolu –qui évoque à l'artiste les corps invalidés. Et des chauves-souris, parce qu'elles sont des animaux qui vivent à la fois dans et à côté de la société, aussi mignonnes qu'inquiétantes –puisqu'elles évoquent la mort. Loin de tout cynisme et de toute colère, Benoît Piéron impose, comme ses Monik, une production artistique entre le ravissant et le profond, entre le mimi qu'on consomme et le glauque qu'on voudrait ne pas voir.