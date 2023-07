On a trouvé la position sexuelle la plus dangereuse au monde

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

Qui a déjà ouvert un exemplaire du Kamasutra s'est déjà demandé s'il était possible de réaliser certaines positions sans se briser la nuque ou se faire un tour de rein. Mais il n'y a en fait nullement besoin d'aller jusqu'à explorer cet ouvrage si réputé pour se confronter aux dangers du sexe. Car selon Vice, la position la plus dangereuse, en tout cas lorsqu'un pénis entre dans l'équation, est pratiquée très régulièrement dans des tas de chambres à coucher et ailleurs –on ne juge pas.

D'après le chirurgien britannique Karan Raj, suivi par plus de 5 millions de personnes sur TikTok, la médaille d'or au classement des positions périlleuses est attribuée à la configuration connue en anglais sous le nom de «reverse cowgirl» –ce qui se traduit parfois en français par «Andromaque inversée.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Cette position est relativement simple. D'une part, un individu allongé sur le dos, le pénis (ou le sextoy) fièrement érigé vers le ciel –dans l'idéal. De l'autre, une personne qui le chevauche, installée de façon à lui tourner le dos.

Dans une vidéo devenue virale, Karan Raj explique que la reverse cowgirl est responsable d'environ 50% des fractures du pénis contractées dans le cadre d'une relation sexuelle. Les sextoys, eux, ont rarement l'habitude de rompre –ou alors il faut changer de fournisseur.

Crac-crac

Le problème, indique le médecin, est que la personne pénétrée est alors presque totalement chargée des mouvements de va-et-vient, permettant de profiter pleinement de la situation: «En cas de geste malheureux ou si les mouvements des deux personnes ne sont pas synchrones, cela peut faire sortir le [pénis] et provoquer son écrasement par l'os pubien de l'autre.»

Une telle situation peut provoquer ce que l'on appelle communément une fracture du pénis, même s'il convient de rappeler que celui-ci est dépourvu d'os. L'expression décrit en fait une rupture des corps caverneux, qui survient lorsque le pénis est brutalement plié.

Précisons cependant qu'une autre étude, qui date de 2017, faisait de la levrette la position la plus dangereuse, en tout cas d'un point de vue pénien (41% des fractures). Suivent le missionnaire (25,5%) et l'Andromaque en mode non inversé (10%).

Vice s'interroge: pourquoi cette obsession apparente pour les phallus qui se rompent? La réponse est simple: l'immense majorité des relations sexuelles consenties se terminant à l'hôpital incluent une fracture du pénis. Peu d'autres blessures sont constatées par le corps médical –sauf celles qui incluent l'introduction d'un objet impossible à ressortir. Mais c'est une autre histoire.