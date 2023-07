Cinq mangas à dévorer cet été

Temps de lecture: 5 min

Si les équipes de Netflix suent à grosses gouttes cet été, ce n'est pas seulement à cause de la chaleur estivale. La plateforme américaine mise gros avec la sortie de sa série One Piece, prévue pour le 31 août. Les 100 millions de dollars (90,2 milliards d'euros) de budget disent en effet beaucoup des attentes autour de cette saga, filmée en prise de vue réelle. Un véritable pari, tant les adaptations de mangas en live action n'ont jamais convaincu. Dragon Ball, Death Note ou Bleach peuvent en témoigner.

D'ici à la sortie de cette superproduction, il est encore temps de (re)lire les 104 tomes de l'œuvre d'Eiichiro Oda déjà parus (la série est toujours en cours, au Japon comme en France). Mieux vaut, par contre, faire une croix sur l'anime: impossible d'arriver à bout de son millier d'épisodes de vingt minutes, à moins de se mettre devant sa télé dix-neuf jours sans pause. Mais le temps libre qu'offrent les vacances aux chanceux qui en prennent peut aussi être l'occasion de se lancer dans la lecture d'autres mangas un chouïa moins chronophages.

«Darwin's Incident», le vrai écoterrorisme

Si un hybride mi-humain, mi-chimpanzé venait au monde, pourrait-il vivre une vie normale? Pas dans l'univers dessiné par Shun Umezawa. Ici, sévissent les activistes armés de l'Alliance de libération des animaux (ALA) et pour eux, tous les coups sont permis pour défendre la cause animale, même les opérations les plus sanglantes.

Ces extrémistes voient un leader dans cet être unique baptisé Charlie, et ils sont prêts à tout pour réussir à lui faire rejoindre l'ALA. L'entrée au lycée de l'humanzee s'en retrouve donc très vite perturbée. Il n'avait pourtant pas besoin de ça: sa différence physique et son régime alimentaire vegan lui attiraient déjà suffisamment d'ennuis.

Malgré son instinct animal, Charlie se révèle rapidement plus humain que les gens qui l'entourent. Instrumentalisé et dépassé, il fait l'objet de convoitises dans un monde divisé. Un monde pas si loin du nôtre, tant il fait écho à une interrogation contemporaine: jusqu'où aller pour défendre la nature face à l'homme? Darwin's Incident –dont le chapitre 1 est disponible gratuitement– donne à voir un véritable «écoterrorisme», et dépeint les limites de l'idéologie poussée à l'extrême et l'absence de dialogue qui en découle. Vous avez dit «décivilisation»?

Darwin's Incident Shun Umezawa traduit par Frédéric Malet Kana quatre tomes parus (série en cours) 7,70 euros par tome

«Adabana», un thriller bouleversant

Le meurtre d'une lycéenne d'une petite ville japonaise ne devait pas rester mystérieux bien longtemps: sa camarade, Mizuki Aikawa, le revendique directement auprès de la police locale. Pourtant, à force de l'écouter, son avocat se rend compte que quelque chose cloche. Comment une adolescente discrète et sans histoire a-t-elle pu devenir une meurtrière? Est-elle vraiment derrière cet acte barbare?

Ces questions hantent ce manga aux scènes crues mais nécessaires, puisqu'elles restituent toute la noirceur de l'histoire. Plus on avance, plus les questions se multiplient. Le suspense demeure, lui, entier.

Ce percutant seinen –ouvrage plutôt réservé aux jeunes adultes– est la deuxième œuvre de la mangaka NON. En trois tomes seulement, l'autrice réussit à installer un mystère, tout en traitant de sujets lourds comme le harcèlement ou le viol. Le dessin est particulièrement soigné, mais la violence de certaines scènes réserve Adabana à un public averti.

Adabana NON traduit par Sophie Lucas Kana trois tomes (série terminée) 12,95 euros par tome

«Tsugai», le retour en grâce de la mangaka prodigue

La vie du jeune chasseur Yuru bascule le jour où son village, jusque-là coupé de la technologie des sociétés contemporaines, passe d'un havre de paix à un champ de bataille: pour la première fois de sa vie, le héros aperçoit hélicoptères et fusils. La lutte étant inégale, il décide de fuir, puis de se mélanger à ce monde moderne inconnu.

Comme le lecteur, Yuri se retrouve très vite dépassé par les événements et tente comme il le peut de comprendre ce qu'il se passe. Sa rencontre avec ce nouvel univers donne lieu à des scènes très drôles: dans la veine des Visiteurs de Jean-Marie Poiré, Yuri découvre la voiture, l'eau courante, les barres d'immeuble...

Avec ses premiers chapitres nerveux, Tsugai – Daemons of the Shadow Realm parvient immédiatement à capter l'attention. Rien de surprenant quand on connaît son autrice: Hiromu Arakawa –l'une des rares dessinatrice de mangas pour adolescents, les shonen– est derrière le très célèbre Fullmetal Alchemist. On retrouve d'ailleurs avec nostalgie les traits de ses anciens héros dans ses nouveaux personnages. Son dernier manga, dont le premier opus est sorti début juillet en France, était donc logiquement très attendu. C'est une réussite.

Tsugai – Daemons of the Shadow Realm Hiromu Arakawa traduit par Fabien Vautrin et Maiko_O Kurokawa un tome paru (série en cours) 7,20 euros par tome

«Le péché originel de Takopi», quand faire sourire est impossible

Takopi est un petit extraterrestre rose aux allures de poulpe, originaire de la planète Happy. Il s'est fixé un objectif simple en débarquant sur Terre: y apporter la joie. C'est ainsi qu'il fait la rencontre de Shizuka, une fillette en classe de CM2. Il ne pouvait pas plus mal tomber.



L'écolière vit un calvaire, son père est depuis longtemps parti du domicile conjugal, elle côtoie une camarade de classe violente et sa mère, prostituée, est peu présente. Takopi va donc utiliser tous ses «happy gadgets», des outils fantastiques développés par sa civilisation, pour donner le sourire à Shizuka. Mais la candeur et la bonne volonté de l'alien ne seront pas toujours suffisantes pour améliorer la vie de cette enfant et risqueront même parfois d'empirer la situation.

Le décalage entre la naïveté touchante de Takopi et la dureté du quotidien de Shizuka débouche sur des scènes aussi ubuesques que dramatiques. L'originalité de ce manga, dont les deux tomes sont sortis en début d'année, a séduit au Japon où plus d'un million d'exemplaires ont été vendus. Mais le scénario déstabilisant et les traits simplistes de l'auteur Taizan5 ne séduiront probablement pas tout le monde.

Le Péché originel de Takopi Taizan5 traduit par Manon Debienne et Sayaka Okada Pika éditions deux tomes (série terminée) 7,20 euros par tome

«Neon Genesis Evangelion», quand le manga aborde la dépression

Pas facile de résumer un manga aussi complexe et aussi culte. Pour faire simple, disons que Neon Genesis Evangelion raconte la lutte désespérée d'une humanité menacée de destruction par des anges. Pour lutter contre cette apocalypse dont l'origine est inexplicable, les humains ont placé leurs derniers espoirs dans les «Evangelions» (ou Evas).

Ces géants artificiels mécaniques constituent une arme très efficace, mais les utiliser demande de fusionner le pilote à sa machine, ce qui s'avère périlleux. Un jeune garçon de 14 ans nommé Shinji Ikari prend notamment part à ce combat titanesque, au cours duquel les dégâts sont aussi physiques que mentaux.

Les scènes d'action de Neon Genesis Evangelion sont toutes aussi bien ficelées que les trames des personnages. Le manga aborde frontalement la solitude, les relations familiales distendues, la dépression et le suicide. Attention: l'histoire prend aux tripes et on ne sort pas indemne de cette lecture.

Pas besoin d'aimer l'action et le genre «mecha» pour se laisser happer par ce classique, dont le quatorzième et dernier volume est sorti il y a presque dix ans. La série s'est offerte cette année une seconde jeunesse dans une «Perfect edition» qui compile cette saga en sept tomes, dont le dernier doit paraître le 4 octobre. Côté longs-métrages, le dernier opus d'un reboot en quatre parties est sorti à l'été 2021. Bref, le moment est venu pour les retardataires de découvrir ce monument.