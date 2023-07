Quelle couleur porter pour ne pas attirer les requins?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

La couleur portée par les victimes expliquerait-elle que des requins s'en soient pris à elles? En tout cas, le mythe du «jaune appétissant» («yum-yum yellow» de son nom original) refait surface dès qu'une attaque est recensée.

À l'origine de cette croyance, une constatation faite par la Navy américaine à la suite d'attaques de requins lors de catastrophes aériennes et maritimes. La BBC démêle le vrai du faux dans un article, en se basant sur les travaux de ceux qui les ont étudiés de (très) près.

Des capacités surnaturelles

«J'ai commencé à m'intéresser à la vision des requins lorsque la Navy est venue nous raconter cette histoire: dans une catastrophe aérienne ou maritime, les pilotes portaient des uniformes orange, alors que les membres d'équipage portaient des uniformes vert kaki. Les pilotes étaient attaqués par les requins –à cause, semble-t-il, de leurs uniformes orange– alors que les hommes en vert n'étaient pas embêtés», commentait Sam Gruber (décédé en 2019), éminent scientifique et spécialiste des requins, à propos d'une vidéo de l'US Navy datant des années 1970.

Il n'en fallait pas plus pour rebaptiser la couleur des équipements de sauvetage en «yum-yum yellow». En réalité, cela va plus loin qu'une histoire de couleur.

Les requins possèdent des capacités que l'on peut qualifier de surnaturelles. Ils ont un odorat très développé et peuvent sentir les mouvements dans l'eau et les signaux électriques lancés par d'autres poissons grâce à des «capteurs» situés tout au long de leur corps.

Leur vision passée au crible

Pour ce qui est de leur vision, les requins peuvent discerner la lumière de l'obscurité. Les travaux de Sam Gruber et son équipe ont ainsi montré que certains yeux de requin avaient des cônes –utiles pour détecter les couleurs et les détails– et des bâtonnets –pour le contraste et le mouvement.

Le physiologiste australien Nathan Hart a aussi trouvé la présence de protéines photoréceptrices, pour distinguer les couleurs entre elles. Mais, dans ses études les plus récentes, il conclut que la plupart des requins –voire toutes les espèces– ont désormais une vision monochrome, s'expliquant par la perte de cette capacité au fil de leur évolution. Cela n'empêche pas certaines espèces d'avoir une sensibilité accrue au contraste par rapport aux autres vertébrés.

D'autres facteurs entrent aussi en compte. C'est le cas de la clarté de l'eau (qui permet aux requins de discerner plus facilement les formes). Selon Gavin Naylor, directeur du programme de recherches sur les requins en Floride, la couleur des maillots de bain attirerait moins que le fait de porter des bijoux ou des montres.

En attendant votre prochaine sortie en mer, voici quelques conseils de l'International Shark Attack File: «Les plongeurs et nageurs peuvent probablement réduire les chances de se retrouver nez à nez avec un requin en évitant de porter des maillots de bain ou des équipements de plongée très clairs et contrastés. Personnellement, nous préférons utiliser des palmes, masques, bouteilles d'oxygène et tenues de plongée noirs ou bleu foncé.»