«Barbie» et la propagande chinoise: comprendre la polémique des neuf traits de la discorde

Temps de lecture: 6 min

Cet été, les salles de cinéma vont faire le plein à travers le monde avec la sortie quasi simultanée de plusieurs blockbusters: Indiana Jones et le Cadran de la destinée, Mission: Impossible 7, Oppenheimer ou encore Barbie pour ne citer qu'eux. De quoi satisfaire différents publics et remplir le compte en banque d'une industrie qui a passablement souffert de la crise sanitaire.

Mais voilà: qui dit film populaire dit aussi polémiques. Sur cette livrée, c'est Barbie, sorti en France le 19 juillet, qui se trouve au cœur de la tourmente –ainsi qu'Oppenheimer, dans une moindre mesure et pour des raisons différentes. Avec une communication rondement menée, du merchandising visible presque partout et une campagne de publicité massive, les studios Warner Bros ne cachent pas leur volonté de faire de cette production un succès mondial. Ce qui, au vu du budget alloué à sa promotion et des premiers retours positifs, ne devrait pas être trop compliqué.

À moins qu'une frange du conservatisme américain, qui a déclaré une «guerre» à Barbie, ne parvienne à gripper quelque peu la machine. De prime abord, la fronde, menée aux États-Unis par le sénateur républicain du Texas Ted Cruz et le média Fox News, prête à sourire tant elle semble lunaire; mais elle l'est un peu moins lorsque l'on s'intéresse de plus près au sujet de la polémique.

Au menu: accusation de propagande chinoise, carte enfantine et Hollywood. Une énième gesticulation sans fondement du réactionnariat américain? Pas si vite, c'est bien plus compliqué.

Ted Cruz face à Barbie

Moi aussi, au début, tout ceci m'a semblé ridicule et caricatural. Au fond, rien de très étonnant de la part de Ted Cruz, grand habitué des paniques morales et des outrances: les M&M's gangrenés par le wokisme, tout comme l'armée américaine et même la console de jeu Xbox du géant Microsoft.

La première chose qui m'est venue à l'esprit en voyant la séquence –devenue virale sur les réseaux sociaux– du passage du sénateur texan sur Fox News pour sa diatribe anti-Barbie a été: «Il a osé, à nouveau.» Et puis, l'espace d'un instant, je lui ai laissé le bénéfice du doute et me suis penché sur le sujet.

Au-dessus d'un bandeau «Ted Cruz déclare la guerre à Barbie», dont seule la grande chaîne conservatrice américaine a le secret, on l'entend accuser indirectement les studios Warner Bros d'avoir cédé à la propagande chinoise:

«Comme vous venez de le montrer, la carte est dessinée avec des crayons de couleur. C'est à peu près une carte du monde. Juste à l'est de l'endroit où se trouve la Chine apparaissent neuf tirets. Pour quiconque n'est pas vraiment concentré sur la géopolitique, ces lignes ne signifient rien. Or le Parti communiste chinois publie des cartes officielles avec ces neuf tirets pour affirmer sa souveraineté sur l'ensemble de la mer de Chine méridionale. C'est vraiment conçu pour les yeux des censeurs chinois. [Les studios] essaient d'embrasser le Parti communiste chinois parce qu'ils veulent vendre le film en Chine.»

L'objet de la discorde est donc une simple carte, dessinée volontairement de manière enfantine, qui apparaît à l'écran quelques secondes à l'arrière-plan de l'actrice principale Margot Robbie et visible notamment dans la bande-annonce. Tout cela vous paraît ridicule? Vous n'êtes pas les seuls: une partie des influenceurs démocrates américains se sont moqués de ce passage sur les réseaux sociaux. Mais un peu de patience.

Capture d'écran Warner Bros. Pictures via YouTube

La ligne en neuf traits

Si le film Barbie n'est qu'une fiction, bien qu'il contienne des éléments plus politiques sur le féminisme notamment, cette polémique nous amène à voyager en Asie du Sud-Est et à en apprendre un peu plus sur la géopolitique et les tensions qui traversent cette région.

Ted Cruz a raison, au moins sur un point: à proximité de ce qui est présenté sur la carte comme le continent asiatique, on distingue non pas neuf mais huit traits partant de ce qui pourrait être effectivement considéré comme la Chine. Anodin? Peut-être pas. En effet, «la ligne en neuf traits» est apparue sur les cartes chinoises dans les années 1940 et a été mise en avant par les différents gouvernements successifs de l'empire du Milieu.

En 2019 et 2022, le dessin animé Abominable et le film Uncharted avaient créé la même polémique avec des cartes encore plus explicites.

Sur la page Wikipédia qui lui est dédiée, on trouve une définition assez simple et complète de ce détail cartographique: «La ligne en neuf traits, ligne en U ou langue de bœuf est une démarcation indéfinie délimitant une portion de la mer de Chine méridionale, sur laquelle la Chine affirme détenir une souveraineté territoriale.» Une position que ne partagent évidemment pas ses voisins (Vietnam, Philippines, Malaisie en tête) ayant aussi un accès à cette mer.

Face à l'impossibilité de trouver une solution diplomatique à ce problème, le gouvernement philippin avait appelé en 2013 la Cour permanente d'arbitrage de La Haye à se prononcer –ce qu'elle a fait en 2016 en jugeant que Pékin n'a aucune base légale pour revendiquer et occuper la zone en question. Un jugement contesté par le pouvoir chinois, qui continue d'y accroître sa présence en renforçant ce qui est appelé la «grande muraille de sable», des bases sur plusieurs îles inhabitées dont certaines sont même totalement artificielles.

Carte de la mer de Chine méridionale, avec une ligne à neuf points surlignés en vert | U.S. Central Intelligence Agency via Wikimedia Commons

D'ailleurs la polémique autour du film Barbie n'a pas été lancée par les conservateurs américains. Elle est née au Vietnam, à la sortie de la bande-annonce, qui a en réaction interdit sa diffusion dans les salles de cinéma du pays. Aux Philippines, les autorités se sont aussi interrogées avant de renoncer à suivre l'exemple vietnamien par manque d'éléments attestant du caractère intentionnel des traits sur la carte. Tout ceci est donc bien plus intéressant que ce que laissent paraître les différentes sorties médiatiques de Ted Cruz et les moqueries qui ont suivi.

Hollywood et Pékin, des liaisons qui interrogent

Face à la montée de cette polémique en Asie du Sud-Est et aux États-Unis, Warner Bros a tenu à clarifier le fait que la carte présente dans le film de Greta Gerwig n'avait aucun lien, de près ou de loin, avec une demande du gouvernement chinois ou une volonté de satisfaire la propagande du régime, et qu'il s'agit d'un élément de décor qui n'a pas d'objet politique.

Si rien ne permet pour l'heure d'affirmer le contraire –d'autres traits apparaissant ailleurs sur la carte–, deux précédents aurait dû être pris en compte par la firme américaine. En 2019 et 2022, le dessin animé Abominable des studios Dreamworks et le film Uncharted de Sony avaient créé exactement la même polémique avec des cartes encore plus explicites, entraînant là aussi une interdiction de diffusion des deux œuvres au Vietnam –et en Malaisie pour la première.

Bien qu'ils n'aient pas de preuves formelles, difficile cependant de jeter la pierre à celles et ceux qui émettent l'idée que ces cartes pourraient servir à envoyer des signaux positifs à la Chine, difficilement détectables par le grand public. Depuis plusieurs années, Hollywood est accusé de faire la cour au marché chinois et ses potentiels 1,4 milliard de consommateurs en se pliant aux exigences de la censure.

Dans une longue enquête publiée en 2020, l'ONG Pen America, qui défend la liberté d'expression et les droits de l'Homme, décrit les différents mécanismes à l'œuvre:

«Alors que les studios de cinéma américains se disputent l'opportunité d'accéder au public chinois, beaucoup font des compromis difficiles et troublants sur la liberté d'expression: changer le contenu des films destinés au public américain et international, se livrer à l'autocensure, accepter de fournir une version censurée d'un film pour projection en Chine et, dans certains cas, inviter directement les censeurs du gouvernement chinois sur leurs plateaux de tournage pour les conseiller. Ces concessions à la puissance du marché chinois se sont faites la plupart du temps discrètement, avec peu d'attention et, souvent, peu de débats. Progressivement, un nouvel ensemble de mœurs s'est imposé à Hollywood, dans lequel apaiser les investisseurs et les gardiens du gouvernement chinois est simplement devenu une façon de faire des affaires.»

Oui les critiques autour de Barbie peuvent paraître futiles, voire totalement infondées, mais elles nous amènent au moins à nous interroger sur les orientations politiques de l'industrie du cinéma, dont la neutralité n'a d'ailleurs jamais existé. Et bien que le messager (Ted Cruz) et le diffuseur du message (Fox News) sont à bien des égards problématiques, moquer leur position sur ce sujet précis n'apparaît pas comme la bonne démarche.

Si aucune conclusion définitive ne peut être émise au sujet du film Barbie et d'un relais de propagande –c'est important de le rappeler–, le doute est permis. Il est d'ailleurs même permis de comprendre –sans forcément légitimer– certaines des manœuvres des studios de cinéma pour accroître leurs revenus et maintenir à flot une économie dont dépendent beaucoup de travailleurs aux quatre coins du monde, et en particulier en Californie.