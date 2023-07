Camps nazis des îles Anglo-Normandes: une enquête enfin ouverte

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Il aura fallu près de quatre-vingt ans avant que la Grande-Bretagne ne se résolve à rouvrir le dossier des atrocités nazies commises sur son propre sol: le gouvernement britannique vient d'annoncer l'ouverture d'une enquête officielle concernant les camps de concentration nazis qui furent installés dans les îles Anglo-Normandes pendant la Seconde Guerre mondiale.

L'enquête concernera la petite île d'Aurigny, dépendance de la Couronne britannique dans le bailliage de Guernesey, où furent établis des camps dirigés par les SS. Les chercheurs tâcheront notamment de déterminer le nombre de Juifs et de prisonniers de guerre qui y ont été assassinés par les nazis. Si l'existence de ces camps était déjà connue, le nombre de victimes, qui selon les estimations pourrait atteindre plusieurs milliers, fait toujours l'objet d'incertitudes et de controverses.

Une histoire encore mal connue

C'est à l'été 1940 que les îles Anglo-Britanniques sont occupées par l'armée allemande nazie, alors que le cabinet de guerre de Winston Churchill vient de décider que l'archipel ne saurait être défendu. La population britannique est évacuée, et le haut-commandement nazi entreprend de transformer l'île en prison géante, à travers des camps de travail forcé, censés permettre la construction du mur de l'Atlantique.

La majorité des prisonniers qui y sont envoyés sont alors des Russes, des Ukrainiens et des Polonais, mais ils partagent leur condition avec de nombreux Juifs français –dont certains venus du camp de Drancy–, Nord-africains et républicains espagnols: travail forcé, tortures et exécutions y sont quotidiennes.

Alors que les universitaires les plus prudents estiment le nombre de victimes entre 700 et 1.000, d'autres pensent que l'exhumation de fausses communes pourrait révéler un bilan de plusieurs milliers de morts.

Le chercheur juif Marcus Roberts, qui a fait campagne pendant de nombreuses années pour que l'ampleur du désastre d'Aurigny soit enfin révélée, a déclaré: «Il y a encore beaucoup de questions sur ce qui s'est réellement passé à Aurigny, et qui savait quoi. Pendant trop longtemps, certains ont été trop disposés à détourner le regard dans l'espoir que tout cela disparaisse. J'espère que cet examen apportera enfin des réponses et un peu de justice pour les victimes.»