La chaleur tue les travailleurs italiens

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Dans les usines, sur les chantiers, mais aussi dans les commerces, la chaleur atteint de tels pics qu'elle met en danger la vie des travailleurs.

En Italie, au moins cinq personnes sont décédées sur leur lieu de travail depuis la mi-juillet, du fait de la chaleur extrême, notamment due aux passages successifs des anticyclones Cerbère et Charon (du nom du chien et du passeur des Enfers), qui ont provoqué des températures record dans le pays –jusqu'à 47°C en Sicile.

Le 13 juillet 2023, Stefano Olmastroni, un agent d'entretien florentin, chargé de ranger les rayons d'un supermarché de produits agricoles, s'est effondré dans le vestiaire à la fin de son service. «Quand ils l'ont trouvé, la température dans le vestiaire était de 39°C. Il est mort avant qu'on puisse l'emmener à l'hôpital», a déclaré sa nièce, Sara Ndere Olmastroni. Plus tôt dans la journée, l'homme de 61 ans, qui souffrait de problèmes cardiaques et travaillait dans une serre non-climatisée du magasin, avait dit à ses proches se sentir léthargique et souhaiter se reposer le lendemain.

À Jesi, dans la région des Marches, c'est Ciro Adinolfi, 75 ans, qui est mort sous les yeux de son fils alors qu'il manœuvrait une grue sur le chantier d'un entrepôt Amazon. À Brescia, en Lombardie, Gabriele Lucido, 64 ans, est décédé chez lui après avoir terminé son service sur le chantier du TAV, un projet de liaison ferroviaire transalpine.

Non loin de Trévise, dans la plaine du Pô, Olindo Zuanon, un boulanger de 63 ans, s'est effondré dans son commerce, avant de décéder à l'hôpital, alors que sa température corporelle avait atteint près de 42°C. À Milan, c'est un ouvrier routier qui a succombé à la chaleur alors qu'il préparait de nouveaux marquages dans la rue de la métropole lombarde. Des cinq victimes recensées, il est le seul qui ne souffrait pas de problèmes cardiaques.

Arrêter de travailler lorsque les températures sont trop élevées

Partout en Italie, les ouvriers et les travailleurs extérieurs, soutenus par les syndicats, ont menacé de se mettre en grève s'ils n'obtenaient pas un congé payé lorsque les températures dépassaient les 35°C. «Les employés ne devraient pas être obligés de travailler pendant les heures les plus chaudes, des zones ombragées devraient être créées pour les pauses et de l'eau devrait être fournie –ces petites précautions peuvent sauver des vies», a déclaré Salvatore Cutaia, secrétaire général de l'unité milanaise des travailleurs de FenealUil.

Au cours de l'été 2022, l'Italie était déjà le pays où le nombre de décès liés à la chaleur furent les plus nombreux, suivie par la Grèce, l'Espagne et le Portugal: des pays qui comptent parmi les plus chauds d'Europe, et dont la population est également plus âgée. Si les plus de 65 ans observent une mortalité plus élevée due aux épisodes caniculaires, les personnes jeunes et en bonne santé peuvent également être victimes de déshydratation mortelle ou d'arrêts cardiaques liés à une hausse anormale de la température corporelle, en particulier lors de l'accomplissement d'efforts physiques importants.