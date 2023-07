Au Soudan, le ciblage des équipes de soin compromet le maintien des équipes internationales

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Rares sont les hôpitaux encore en service à Khartoum, depuis le début de la guerre qui a plongé le pays dans la violence, le 15 avril 2023, jour où les Forces de soutien rapide (FSR), un groupe paramilitaire dirigé par l'officier Hemeti, ont pris les armes contre le gouvernement d'Abdel Fattah al-Burhan.

Le ciblage répété des structures de santé et de leur personnel pourrait encore aggraver la crise, en provoquant le départ des dernières équipes médicales internationales présentes sur le terrain. Aujourd'hui, il ne reste plus que deux hôpitaux opérationnels dans le sud de la ville de Khartoum, dont l'Hôpital turc, où opèrent notamment des équipes de Médecins sans frontières (MSF), qui s'occupent de patients souffrant de maladies chroniques et des blessés de guerre –une quinzaine arrive chaque jour.

Médecins pour cible

Alors qu'une équipe de quatorze personnes de MSF qui tâchait d'acheminer du matériel médical vient d'être battue, fouettée et menacée de mort par un groupe armé ce jeudi 20 juillet 2023, à près de 700 mètres de l'hôpital, l'organisation a annoncé craindre de ne pouvoir se maintenir sur le terrain dans des conditions de plus en plus dégradées.

«Pour continuer à fournir des soins vitaux à Khartoum, notre personnel doit être en sécurité. Si un tel incident se reproduit, et si notre capacité à acheminer du matériel et des médicaments continue d'être entravée, alors malheureusement, notre présence à l'Hôpital turc de Khartoum deviendra bientôt intenable», a déploré Christophe Garnier, le responsable MSF des urgences pour le Soudan.

Entre le 28 juin et le 11 juillet 2023, il y a déjà eu au moins neuf attaques visant des travailleurs de santé ou des hôpitaux, au cours desquelles huit personnes ont été tuées, rapporte Insecurity Insight. La plupart de ces attaques, perpétrées dans la région du Darfour, sont attribuées aux combattants des FSR.

D'après le ministre de la Santé soudanais, quatre civils auraient été tués et quatre autre blessés lors d'une attaque au drone menée sur un hôpital militaire d'Omdurman, proche de Khartoum, et dont il accuse les milices des FSR d'être responsable.