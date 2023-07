La Grèce va connaître son week-end le plus chaud depuis près de cinquante ans

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Alors que les incendies de forêt se multiplient dans le pays, la Grèce devrait connaître son week-end de juillet le plus chaud depuis cinquante ans, ce samedi 22 et dimanche 23.

«Athènes va connaître des températures supérieures à 40°C pendant six ou sept jours, jusqu'à la fin du mois de juillet», a prévenu le météorologue de la chaîne de télévision publique ERT, Panagiotis Giannopoulos. Ce dimanche, la capitale devrait essuyer un bon 44°C, et la région centrale de Thessalie devrait connaître un pic à 45°C. En juin 2007, Athènes avait déjà connu un record de 44,8°C, mais il faut remonter jusqu'à 1977 pour un pic national à 48°C, dans la ville d'Éleusis, à l'ouest de la capitale.

Chaleur à domicile

Le gouvernement a conseillé à ses citoyens de rester autant que possible à domicile pour travailler, et de ne pas se risquer à sortir inutilement au soleil, cependant que les principaux sites touristiques, comme l'Acropole, seront fermés pendant les heures les plus chaudes de la journée.

L'épisode caniculaire devrait se prolonger jusqu'à jeudi ou vendredi prochain, les 27 et 28 juillet: une durée exceptionnelle pour la capitale grecque.

Alors que les pompiers sont toujours déployés sur tout le territoire pour lutter contre soixante-dix-neuf incendies de forêt, des spécialistes craignent que les forts vents du nord soufflant jusqu'à 60 km/h ne déclenchent des feux supplémentaires dans la semaine à venir.

À l'ouest d'Athènes, c'est plus de cent maisons et commerces qui ont été gravement endommagés par un feu qui brûle depuis cinq jour et a entraîné l'évacuation des populations alentours. Sur l'île d'Eubée, un homme de 46 ans aurait succombé à la suite d'une insolation.

Avec le dérèglement climatique et la hausse mondiale des températures, ces épisodes de chaleurs extrêmes sont voués à se multiplier dans les années à venir.